Wiper Premium F 35 S to automatyczna kosiarka do trawy nowej generacji. Jakie funkcje oferuje?

Wiper Premium F 35 S to automatyczny robot koszący. Dzięki wyposażeniu w silne baterie litowo-jonowe, może pracować bez konieczności ładowania nawet do 3,5 h. Baterie te są wyposażone w technologię Bluetooth, umożliwiającą wymianę informacji z płytą główną, optymalizację ładowania i zużycia energii, a także monitorowanie stanu zdrowia baterii. Obsługiwany przez urządzenie obszar to 3500 m2. System koszenia "Inteligentne obszary" pozwala na mapowanie ogrodu za pomocą wbudowanego modułu GPS; robot tworzy i zapamiętuje wirtualne mapy koszonego terenu oraz czas pracy dla każdego obszaru.

Wiper Premium F 35 S wyposażono w elastyczne, podwójne koła napędowe, które zwiększają przyczepność robota. Czteroramienne ostrze ze stali nierdzewnej daje najwyższą wydajność koszenia na rynku. Dotykowy wyświetlacz ułatwia ustawianie parametrów pracy - w tym wybór jednej z 8 oddzielnych stref koszenia. Ponadto korzystając z aplikacji Wiper Connect można skonfigurować czas pracy robota,sprawdzić lokalizację (lokalizacja geograficzna), wyłączyć z pracy i/lub wskazać pracę na określonych obszarach w ogrodzie (Go Away), monitorować pracę robota i otrzymywać ostrzeżenia w przypadku kradzieży (Geo fence alarm), rozwinięty system antykradzieżowy). Dzięki funkcji Go Home (Wróć do ładowania) i Work Now (Rozpocznij pracę) możnawymusić powrót robota do stacji ładowania lub pracę w ogrodzie.

Podsumowując: Wiper Premium F 35 S to polecany model dla każdej osoby, która chce zadbać o większy teren, a równocześnie nie być absorbowana przez tę czynność. Robot marki Wiper nie zawodzi - można spokojnie powierzyć mu zadanie koszenia terenu.