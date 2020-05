Robot koszący Wiper Premium K 24 S to zaawansowane urządzenie o wielu funkcjach i możliwościach, koszące powierzchnie do 2200 m2.

Wiper Premium K 24 S to solidny i wytrzymały robot koszący, którego możemy używać do pielęgnowania powierzchni do 2200 m2. Został wyposażony w mocny silnik bezszczotkowy oraz duży itowo-jonowy akumulator o pojemności 8,7 Ah, co gwarantuje ciągłą pracę do 4,5 h. Wydajny i skuteczny system koszenia zapewniają cztery ostrza o szerokości koszenia 25 cm, a także regulowana wysokość koszenia od 20 do 65 mm. Bez problemu radzi sobie z nachyleniem do 35%, a wbudowany kompas, GPS i moduł łączności Wi-Fi odpowiadają za bezpieczną nawigację.

Robot koszący K 24 S posiada funkcję koszenia "inteligentnych obszarów" i koszenia spiralnego, a do tego może obsłużyć do 8 terenów. Nie zabrakło możliwości uruchomienia trybu Eco, który gwarantuje dłuższy czas pracy urządzenia.

Bezpieczeństwo oraz ochronę zapewniają wbudowany czujnik deszczu, czujnik podniesienia oraz przycisk awaryjny stop, do tego istnieje możliwość zakodowania robota PIN-em. Dzięki specjalnej aplikacji możemy monitorować pracę robota i otrzymywać powiadomienia SMS-owe.

Wiper Premium K 24 S to nowoczesny i funkcjonalny robot koszący, który zadba o to, by twój ogród wyglądał idealnie o każdej porze roku.

Produkt możecie kupić TUTAJ.