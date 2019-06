Withings Steel HR Sport to idealny przykład zegarka hybrydowego. Odnajdziesz w nim zarówno zegarek analogowy, smartwatcha, jak i funkcje znane z opasek fitness.

Withings Steel HR Sport jest specyficznym zegarkiem. Możesz zastanawiać się, czy jest to zegarek analogowy? A może to smartwatch lub tracker fitness? Szczerze mówiąc, Withings Steel HR Sport jest mieszanką tych trzech typów urządzeń. Oferuje analogową tarczę zegarka z okrągłym ekranem OLED, który służy do wyświetlania powiadomień oraz informacji na temat aktywności fizycznej, jak ilości kroków, odległości itd. Oferuje śledzenie ponad 30 czynności od standardowych ćwiczeń takich, jak bieganie i pływanie, po niszowe sporty takie, jak Ping Pong czy też taniec.

Co najważniejsze Withings Steel HR Sport wcale nie wygląda jak klasyczny sportowy zegarek, dzięki czemu jest świetnym dodatkiem do każdej stylizacji. To duża zaleta. Zegarek pasuje zarówno do garnituru, jaki i sportowego ubrania do biegania. W połączeniu z bardzo dokładnym zbieraniem informacji, dopracowaną aplikacją i 25 dniowym czasie pracy na pojedynczym ładowaniu Withings Steel HR Sport to świetne urządzenie.