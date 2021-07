WoW patch 9.1 – Czy "Okowy dominacji" to najlepszy moment na powrót do gry? [Recenzja]

World of Warcraft Shadowlands powraca z nową zawartością dzięki aktualizacji 9.1 - "Okowy dominacji". Sprawdziliśmy, co tym razem przygotował dla nas Blizzard i czy warto wrócić do WoW-a.

World of Warcraft doczekał się w zeszłym roku debiutu najnowszego dodatku – Shadowlands. Kilka miesięcy później gracze otrzymali pierwszą znaczącą aktualizację tytułu w postaci patcha 9.05. Była to jedynie przystawka przed „daniem głównym”, którym miał być nowy rozdział dodatku Shadowlands pod tytułem "Okowy dominacji" ("Chains of Domination"). Blizzard tym razem kazał nam wyjątkowo długo czekać na nową zawartość. Ta wreszcie się pojawiła, a my spędziliśmy ostatnie tygodnie dokładnie eksplorując każdy zakątek nowych obszarów.

Co nowego? Korthia, rajd i loch

Patch 9.1 do World of Warcaft to tony nowej zawartości. Oprócz standardowych poprawek, zmian w klasach postaci czy ulepszeń balansu rozgrywki możemy również liczyć na nowe zadania (w tym kontynuację historii w ramach dodatku Shadowlands), nowy obszar, wielki rajd oraz loch. Już na początku "Okowy Dominacji" rzucą nas w wir wydarzeń, w których główne role odegrają znane postacie z uniwersum w tym: Tyrande Whisperwind czy Sylwana Windrunner. Nie chcąc za dużo zdradzać mogę jedynie dodać, że Blizzard po raz kolejny spisał się na medal jeśli chodzi o przedstawienie kluczowych dla dodatku Shadowlands zadań fabularnych. Główna historia poprowadzi nas do nowego regionu o nazwie Korthia. Sąsiaduje one ze znanym "The Maw" i poniekąd jest jego rozszerzeniem. Sama Korthia wypełniona jest zadaniami (zarówno w ramach głównej kampanii, jak i powtarzalnymi, dziennymi zleceniami) i aktywnościami (polowania na bossy i unikalne bestie, znajdowanie specjalnych skrzyń i nowych surowców). Niestety pod względem designu i rozmiarów Korthia nie zachwyca, jest to nieco bardziej „łagodna” wersja tego co stylistycznie prezentuje sobą "The Maw". Sprawia to, że nie czujemy, jakoby był to faktycznie "nowy obszar". Warto przypomnieć, że w krytykowanym przez graczy dodatku Battle for Azeroth dostaliśmy znakomity Mechagon oraz Nazjatar. Niestety, Korthia choć urokliwa i pełna aktywności, to nie prezentuje tego poziomu.

Zobacz również:

Choć Korthię odwiedzać będziemy niezwykle często, to nie jest to oczywiście jedyna nowość jaką wprowadza patch 9.1. Sympatyków kooperacyjnej rozgrywki z pewnością ucieszy nowy rajd - Sanctum of Domination, w którym czeka na nas 10 zupełnie nowych bossów na czterech poziomach trudności. Większość walk, które przyjdzie wam stoczyć potrafi podnieść adrenalinę i jest miłym powiewem świeżości po Castle Nathria.

Jeśli rajdy to nie wasza bajka to Blizzard przygotował również nowy mega-loch - Tazavesh, the Veiled Market. W jego wnętrzu czeka na pięcioosobowe grupy ośmiu bossów, z których „wypada” nie tylko potężne wyposażenie, ale również wiele wyjątkowych nagród w tym niepowtarzalny wierzchowiec. Tazavesh, the Veiled Market jest dostępny tylko na jednym poziome trudności – mitycznym, ale posiada dodatkowy, ukryty tryb, tzw. "Hard Mode". Gracze muszą jednak wykonać szereg czynności przed jego uruchomieniem. Bez względu na waszą decyzję Tazavesh, the Veiled Market zapewni mnóstwo dobrej zabawy i znakomicie zaprojektowane walki z bossami. Jest to zdecydowanie miły dodatek po miesiącach spędzonych na walkach z tymi samymi przeciwnikami w ramach systemu Mythic+. Niestety, choć Tazavesh oferuje nam potężny sprzęt, to dosyć szybko starci on na jakości w porównaniu do tego co oferują nam inne aktywności. Szkoda, bowiem jest to jeden z najciekawszych dungeonów w Shadowlands. Wielce prawdopodobne jednak, że (jak miało to już miejsce w przeszłości) w kolejnych aktualizacjach Blizzard zdecyduje się na podzielenie lochu i dodanie go to systemy Mythic+.

Znaczące zmiany w systemie Mythic+ i PvP

"Okowy dominacji" przyniosły ze sobą również kolejny (drugi) sezon w rozgrywkach PvP i Mythic+. Sympatycy rywalizacji z innymi graczami mogą się cieszyć, ze znaczących zmian w talentach i umiejętnościach wielu klas postaci. Dzięki temu Blizzard znacznie "odświeżył" starcia gracz kontra gracz. Znacznie więcej czeka jednak na graczy, którzy regularnie z towarzyszami odwiedzają dungeony. Oprócz mocniejszych przedmiotów do zdobycia i nowego sezonowego wyzwania, na graczy czeka także nowy system rankingowy, który jasno określa jak wiele czasu na Mythic+ poświęcacie i jak dobrzy w tym jesteście.

Indywidualna ocena Mythic+ wzrasta za każdym razem, gdy ukończysz loch, którego jeszcze nie pokonałeś lub gdy pobijesz swój najlepszy czas w dungeonie, który już ukończyłeś. Nowy system pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale pozwoli nam na zdobycie najpotężniejszych przedmiotów i ulepszenie już posiadanych do najwyższego poziomu (za sprawą waluty Valor). W mojej opinii rating Mythic+ dodaje im kolejną warstwę, która sprawia, że jest to jeden z najbardziej rozbudowanych, atrakcyjnych i sprawiedliwych systemów w całej grze.

Inne nowości i zmiany (wraca latanie!)

Blizzard nie byłby sobą gdyby do gry nie trafiłby również nowe wierzchowce, zwierzaki czy elementy wyposażenia do personalizacji naszych postaci. Podobnie sprawy mają się z nowymi zestawami zbroi czy modelami broni. Na łowców czeka nawet legendarny łuk, który zapewni im dostęp do zupełnie nowej aktywnej zdolności! Co tu dużo pisać, Blizzard dawno już nie był tak kreatywny.

Deweloperzy postanowili również odejść od utartego schematu i tym razem przywrócenie latania odbywa się na nowych zasadach. Gracze muszę jedynie ukończyć konkretne zadanie związane z głównym wątkiem gry, aby móc wzbić się w powietrze na obszarach z dodatku Shadowlands. Niestety, The Maw i Korthię wciąż będziemy przemierzać w tradycyjny sposób. Na pocieszenie pozostaje nam jedynie fakt, iż bardzo szybko odblokujemy możliwość korzystania z wierzchowców na tych obszarach (wcześniej nawet to było niemożliwe).

World of Warcraft Shadowlands – czy patch 9.1 zachęca do powrotu?

Shadowlands zaczął ze znacznie wyższego pułapu niż Battle for Azeroth. Oznacza ot również, że wobec najnowszego dodatku do World of Warcraft oczekiwania są znacznie większe niż miało to miejsce w przypadku BFA. Na "Okowy dominacji" musieliśmy długo czekać, ale większość graczy z pewnością będzie zadowolona z tego co dostarczył Blizzard. Niestety, wydaje się, że zawartość, którą oferuje patch 9.1 nie wystarczy najbardziej oddanym graczom na zbyt długo.