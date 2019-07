Wodoodporny głośnik na wakacje - Sprawdzamy Ultimate Ears Wonderboom 2

Producent poprawił design, żywotność baterii oraz jakość dźwięku małego głośnika. Sprawdzamy Ultimate Ears Wonderboom 2.

Ultimate Ears nie jest tak znaną firmą, jak JBL czy Denon, ale potrafi wyprodukować bardzo ciekawe urządzenia. Mało kto wie, że założone w 1995 roku przedsiębiorstwo zostało przejęte przez dobrze znaną nam firmę Logitech odpowiedzialną za produkcję akcesoriów komputerowych w 2008 roku. Ultimate Ears znane wcześniej również jako UE skupia się obecnie na produkowaniu bezprzewodowych głośników Bluetooth, które często są wodoodporne i niekiedy posiadają obsługę Amazon Alexa. Znajdziemy także słuchawki z logo Ultimate Ears, ale w Polsce to właśnie bezprzewodowe głośniki tej firmy są najbardziej znane. Przedsiębiorstwo produkuje również sprzęt dla profesjonalnych muzyków - nawiązano współpracę między innymi z Linkin Park.

Źródło: techadvisor

Gama głośników Bluetooth Ultimate Ears od samego początku okazała się ogromnym sukcesem rynkowym, a teraz producent zdecydował się na wprowadzenie lekko zmodyfikowanych wersji. Sprawdzamy przystępny ceno i kompaktowy głośnik Ultimate Ears Wonderboom 2. Konstrukcja ta wygląda bardzo podobnie do poprzednika, ale w środku znajdziemy dużo ulepszeń i zmian konstrukcyjnych.

Ultimate Ears Wonderboom 2 - Specyfikacja techniczna

2 x 40 mm aktywne sterowniki

2 x 46,1 mm x 65,2 mm pasywne radiatory

Zakres częstotliwości: 75 Hz - 20 kHz

75 Hz - 20 kHz Tryb Outdoor Mode

Opcjonalne parowanie z drugim głośnikiem zapewniające dźwięk stereo

Zasięg połączenia: do 33 metrów

do 33 metrów Ładowanie: port MicroUSB

port MicroUSB Czas pracy: do 13 godzin

do 13 godzin Wodoszczelność i pyłoszczelność potwierdzona certyfikatem IP 67

Waga: 420 gram

420 gram Wymiary: 95,3 x 104 mm

Ultimate Ears Wonderboom 2 - Cena

Głośnik Ultimate Ears Wonderboom 2 zadebiutował w cenie 89,99 funtów lub 99 dolarów. W Polsce poprzednik sprzedawany jest w chwili obecnej w cenie poniżej 300 zł. Wyjątkiem są jedynie unikatowe wersje kolorystyczne, które bywają droższe. Nowy model został zaprezentowany pod koniec czerwca 2019 roku i trudno go kupić w sklepach, ale taki stan rzeczy powinien się zmienić w przeciągu najbliższych tygodni. Co ciekawe część sprzedawców sprzedaje głośniki Ultimate Ears jako Logitech Ultimate Ears.

Ultimate Ears Wonderboom 2 - Wygląd i jakość wykonania

Ultimate Ears Wonderboom 2 jest bardzo podobny do oryginalnej wersji i praktycznie nie da się rozróżnić obu głośników na pierwszy rzut oka. Firma trzyma się swojego odważnego i oryginalnego designu, który pozwala się głośnikom UE wyróżnić się spośród wielu innych konstrukcji. Woonderboom 2 nie jest najmniejszym głośnikiem Bluetooth, ale jego rozmiary nie przeszkodzą w codziennym wożeniu go w torbie/plecaku.

Głośnik jest mały, ale gruby. Jego wygląd można porównać do puszki po napoju, która chciałaby zaraz eksplodować. Konstrukcja ta pozwala w łatwy sposób trzymać głośnik w ręku, a dodatkowo producent umieścił na górze pętle z materiału, za pomocą której możesz przenosić lub powiesić Ultimate Ears Wonderboom 2.

Źródło: techadvisor

Ultimate Ears postanowiło zastosować ogromne przyciski głośności, które zdobią przednią cześć obudowy. Pozostałe przyciski umieszczono na górze oraz na dole. Na górze znajdziesz przyciski do Bluetooth, zasilania oraz odtwarzania, a na dole umieszczono przycisk odpowiedzialny za trym Outdoor Boost, o którym przeczytasz poniżej.

Przycisk odtwarzania jest szczególnie przydatny, ponieważ można sterować muzyką bezpośrednio z głośnika. Eliminuje to potrzebę sięgania po telefon.

Głośnik jest bardzo dobrze wykonany. Materiały, jakie wykorzystano do jego produkcji to wytrzymałe tworzywo sztuczne oraz powłoka z tkaniny, która powoduje, że głośnik nie powinien wyślizgnąć się z dłoni. Nawet producent opisuje ją jako odporną na upadek. Jakość wykonania oraz materiałów użytych do budowy głośnika nie dziwi nas - większość produktów Ultimate Ears oraz Logitech z nich słynie.

Głośnik jest wodoszczelny, co jest potwierdzone certyfikatem IP 67. Oznacza to także, że Ultimate Ears Wonderboom 2 jest pyłoszczelny. Jest to na plaży równie istotne, jak wodoodporność. Jeżeli już o niej mówimy możesz bez obawy wrzucić głośnik w wodzie i będzie on pływał bez problemu na głębokości do 1 metra przez czas 30 minut. Potem będziesz jednak musiał nieco go wyczyścić i wysuszyć.

Testowaliśmy model w kolorze Radical Red, ale Wonderboom 2 będzie dostępny również w kolorach Deep Space Black, Crushed Ice (Grey), Bermuda Blue i Just Peach. W nowym modelu tkanina ma wykończenie dwutonowe, co jest nowością w porównaniu do poprzednika. To chyba największa zmiana wizualna, która pomaga odróżnić obie generacje Wonderboom.

Ultimate Ears Wonderboom 2 - Jakość dźwięku i funkcje

Ultimate Ears wprowadzając na rynek nową generację małego głośnika bezprzewodowego dodało do niego kilka ciekawych funkcji. Od teraz możesz sparować dwa głośniki Wonderboom 2, aby otrzymać prawdziwy efekt stereo, a nie tylko duplikację tego samego dźwięku. Do testów otrzymaliśmy tylko jeden egzemplarz, więc nie byliśmy w stanie przetestować tej funkcji.

Żywotność baterii uległa zwiększeniu o 30 procent. Nowy model jest w stanie działać przez 13 godzin, co oznacza, że nie będziesz musiał go ładować zbyt często.

Port USB został ukryty pod specjalną zaślepką, aby głośnik mógł być w pełni wodoodporny, ale nie znajdziesz pod nią gniazda AUX, więc nie ma możliwości podłączania urządzenie, które nie posiadają funkcji Bluetooth. Jest to głośnik w pełni bezprzewodowy, więc jeżeli chcesz podłączać urządzenia za pomocą przewodu musisz wybrać inny model.

Prawdopodobnie będziesz chciał skorzystać z dostarczonego przewodu USB, ponieważ gniazdo w głośniku umieszczone jest dosyć głęboko.

Jak widać w konstrukcji wprowadzono wiele zmian konstrukcyjnych w głośniku, a nie przeliśmy jeszcze do jakości dźwięku. Ultimate Ears zrobiło dwie rzeczy, które pooprawiają jakość dźwięku.

Po pierwsze pasmo przenoszenia spada do 75 Hz, co powoduje, że głośnik oferuje nieco więcej basu. Wcześniejszy model posiadał 80 Hz pasmo przenoszenia. Poprawa jest zauważalna. Za obsługę dźwięku odpowiadają dwa 40 mm przetworniki wsparte dwoma pasywnymi radiatorami odpowiedzialnymi za wytwarzanie basu.

Źródło: techadvisor

Tak, jak się spodziewaliśmy jakość dźwięku, jak na tak mały głośnik jest rewelacyjna. Ultimate Ears nie przestaje zaskakiwać pod tym względem. To również z tego powodu głośniki tego producenta stały się tak popularne.

Przy standardowych ustawieniach Wonderboom 2 sprawdza się znakomicie przy odtwarzaniu utworów różnego rodzaju. Pojawia się zdecydowanie więcej basu niż wcześniej, ale nie jest on przytłaczający. Głośnik najlepiej czuje się w zakresie średnich tonów.

Przesuwając częstotliwości w górę Woonderboom 2 ma nieco większe problemy, ale ze względu na wielkość głośnika nie spodziewaliśmy się niczego innego. Faktem jest, że dźwięk jest doskonały, jak na mały głośnik bezprzewodowy i świetnie sprawdzi się w sytuacjach, do których Ultimate Ears Wonderboom 2 został zaprojektowany.

Mówiąc o naturalnym środowisku pracy głośnika bezprzewodowego nie możemy zapominać o nowym Outdoor Mode. Ultimate Ears doskonale wie, że użytkownicy korzystają z Wonderboom przy okazji grillowania i imprez plenerowych.

Przycisk, który umieszczono na dole obudowy pozwoli przełączyć Ci głośnik w tryb Outdoor Mode. Oznacza to, że wbudowany equalizer redukuje nieco basy i dostosowuje dźwięk tak, aby stał się on znacznie donośniejszy. Rozwiązanie to bardzo dziwnie brzmi, kiedy uruchomimy je w pomieszczeniu, ale zaskakująco sprawdza się na dworze. Ultimate Ears Wonderboom 2 z trybem outdoor sprawdza się znacznie lepiej od swojego poprzednika.

Ultimate Ears Wonderboom 2 - Podsumowanie

Źródło: techadvisor

Ultimate Ears Wonderboom 2 to jeden z droższych małych głośników Bluetooth, jakie można kupić, ale cena nie bierze się znikąd. Jeżeli potrzebujesz kompaktowego głośnika oferującego świetną jakość dźwięku i kilka dodatkowych funkcji nie musisz szukać dalej.

Mały Wonderboom 2 wygląda bardzo skromnie, ale zaskoczy nie jedną osobę jakością i donośnością oferowanego dźwięku. Dodatkowo całość jest wodoszczelna oraz pyłoszczelna, co zostało potwierdzone certyfikatem IP 67. Jakby tego było mało głośnik potrafi pracować do 13 godzin na pojedynczym ładowaniu. To nie koniec, ponieważ urządzenie oferuje także dobrze sprawdzający się tryb Outdoor Mode.

Narzekać możemy na dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest brak złącza AUX 3,5 mm, które pozwoliłoby przewodowo podłączyć urządzenie do głośnika. Drugą wadę jest cena, ale tak naprawdę nie powinniśmy narzekać na Wonderboom 2, ponieważ oferuje on znacznie więcej, niż inne głośniki posiadające podobne wymiary.