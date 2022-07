Wsadziłem procesor za 159 zł do komputera za 20000 zł - co ja sobie myślałem? Test Intel Celeron G6900

Testuję najtańszy procesor rodziny Alder Lake Intela, który możemy zainstalować w gnieździe LGA 1700. Czy dwurdzeniowa jednostka w 2022 roku coś jeszcze znaczy?

Jednostki z rodziny Celeron to żadna nowość na rynku. Są z nami przecież już prawie 25 lat. I choć przez ostatnie lata układy z tej rodziny nie cieszyły się duża popularnością, Intel dalej je produkował.

Fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Gdy zobaczyłem na początku czerwca w sklepie Celerona G6900 w cenie 159 zł, wiedziałem że muszę go kupić. Być może to mój sentyment, ponieważ sam posiadałem w pierwszym swoim komputerze model 300A. Dodatkowo liczyłem, że układ ten zapewnia odpowiedni poziom wydajności, by móc stanowić trzon dla mojego nowego NAS’a. Czy tak się okaże? Zapraszam do lektury.

Zobacz również:

Celeron G6900 – okrojony ze wszystkiego Alder Lake

Celeron G6900 dysponuje tylko dwoma wydajnymi rdzeniami Golden Cove. Zostały jednak one pozbawione wsparcia dla Hyper Threadingu, przez co do naszej dyspozycji dostępne są tylko dwa wątki wykonawcze. Dodatkowo układ nie posiada już energooszczędnych jednostek Gracemont, znanych z najwydajniejszych modeli rodziny Alder Lake. Dzięki temu Intel mógł zrezygnować z implementacji technologii Intel Thread Director, która odpowiada za rozdzielanie pracy między jednostki procesorów 12. generacji. Również pamięć podręczna L3 została zmniejszona z do 4 MB.

Fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Taktowanie maksymalne procesora wynosi zaledwie 3,4 GHz, dodatkowo układ ten w żadnym wariancie nie obsługuje technologii Turbo Boost. Na plus można zaliczyć natomiast niskie TDP układu wynoszące zaledwie 46 W.

Mimo że mamy do czynienia z budżetową konstrukcją, Intel nie zrezygnował ze zintegrowanej karty graficznej. Układ UHD Graphics 710 umożliwia podłączenie nawet kilku monitorów i zapewnia wsparcie dla odtwarzania multimediów.

Mimo tak znaczących cięć funkcji i obsługiwanych technologii, Celeron G6900 dalej obsługuje zarówno pamięć DDR4, jak i DDR5 oraz posiada 20 linii PCIe w tym i generacji 5.

Platforma testowa

Po procesorze nie spodziewałem się zbyt wiele. Choć układ ten ma zostać wykorzystany w zupełnie innym projekcie, korciło mnie, aby sprawdzić jego wydajność. Skoro układy Core i3 tak świetnie radzą sobie w grach, to może i Celeron zabłyśnie na tym polu? Dodatkowo pod ręką miałem RTX 3090 Ti od Gainwarda, którego recenzje ostatnio mieliście okazję przeczytać. W mojej głowie zaczął pojawiać się pomysł rodem z clickbaitowych filmików udostępnianych na Youtubie - gdyby tak połączyć ten kosztujący zaledwie 159 zł procesor z kartą graficzna za 11 tyś. Biorąc pod uwagę całą naszą platformę testową z pamięciami DDR5, chłodzeniem wodnym i RTX 3090 Ti, łączna kwota zestawu przekroczyłaby nawet wspomniane w tytule 20 000 zł.

Sparowanie RTX 3090 TI z dwurdzeniowym Celeronem? czemu nie ||Fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Z góry mogę powiedzieć, że takie połączenie nie ma najmniejszego sensu, jednak ciekawość zwyciężyła.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z690 AORUS PROi

GIGABYTE Z690 AORUS PROi RAM: Kingston DDR5 Fury 6000 Mhz CL40

Kingston DDR5 Fury 6000 Mhz CL40 KARTA GRAFICZNA: Gainward GeForce RTX 3090 TI Phantom GS

Gainward GeForce RTX 3090 TI Phantom GS DYSK: Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Testy

Jak zatem wypada Celeron G6900 podczas testów. Cóż - moje niskie oczekiwania wobec tego układu i tak zostały bardzo szybko zweryfikowane. Już sama aktualizacja systemu Windows i gier na platformie Steam czy Battle.net stanowiły wyzwanie dla tego dwurdzeniowego procesora. Obciążenie układu podczas takich zadań często wynosi nawet i 60%. W tym momencie przeglądanie Internetu, zwłaszcza na wielu otwartych zakładach, może stanowić nie lada wyzwanie. Swoje wrażenia śmiało mógłbym porównać do tych, których doświadczyłem podczas testów Windowsa 11 na starszych laptopach, również wyposażonych w dwurdzeniowe procesory starszych generacji.

aktualizacja aplikacji czy Windowsa stanowi nie lada wyzwanie dla procesora

Dodatkowo procesor znacząco wpłynął na wydajność zainstalowanych dysków NVMe, co również potęgowało wrażenie mniej responsywnej pracy systemu operacyjnego. O ile w przypadku prędkości osiąganych przez nasze nośniki średnia różnica wynosiła ok 300 MB/s, to większe znaczenie w tym przypadku ma ilość operacji na sekundę (IOPS). W porównaniu do Core i9-12900K, Celeron osiąga o 30% niższe wyniki. Po części tłumaczy to zwiększone obciążenie procesora podczas instalacji czy aktualizacji oprogramowania.

Przejdźmy zatem do gier. Pierwsze, na co musimy być gotowi chcąc odpalić tytuł na Cleronie, to długi czas wczytywania. Nawet tak leciwe tytuły, jak GTA 5 czy Shadow of the Tomb Rider, potrafiły się ładować po 10 min. Kolejnym problem, na który się natknąłem, a którego się nie spodziewałem, to niekompatybilność niektórych. Nowe gry, takie jak Assasin’s Creed Vallhala, Watch Dogs: Legion czy Metro Exodus, w ogóle nie uruchomiły się, zacinając się na ekranie wczytywania misji. Po 20 minutach czekania jedyną opcją, jaka pozostała, było zresetowanie całej platformy. Być może i te gry udało by się włączyć, jednak uzyskanie wyniki z innych testów skutecznie odebrały mi do tego chęć.

Zatem czego możemy spodziewać się po Celeronie G6900? Nawet sparowanie tego układu z tak mocną kartą graficzną czy pamięcią DDR5 nie pozwoliło na osiągniecie płynnej rozgrywki w testowanych przez nas tytułach. Posiadając Celerona musimy być przygotowani na częste przycięcia, a czasem nawet i kilkusekundowe zawieszania całej gry. Małym wyjątkiem jest tutaj Counter-Strike: Global Offensive, który średnio osiąga 188 FPS. Jednak nawet w tym tytule Celeron jest bootleneckiem dla zastosowanej karty graficznej.

Nie inaczej wypada wydajność Celerona G6900, gdy weźmiemy pod uwagę jego osiągi w aplikacjach. Obecnie większość programów potrafi wykorzystać w swojej pracy większą ilość rdzeni. I choć IPC procesorów Alder Lake znacząco przyspieszyło, układ ten często przegrywa nawet z leciwym Core i7-2600K.

Podsumowanie

Testy dobitnie pokazały, że era dwurdzeniowych procesorów powoli dobiega końca. Celeron G6900 nie zachwyca zarówno w grach, jak i w programach użytkowych. Dla kogo zatem jest to układ? Głównym odbiorcą tego typu procesorów są duże firmy. Przeważnie takie zakłady zakupują po kilkanaście, jak nie kilkaset jednostek służących głownie do pracy biurowej. W zastosowaniu jako maszyna do pisania czy do sprawdzania maila układ ten sprawdzi się jak każdy inny, obniżając znacząco cenę zakupu jednostki. Jak zatem podsumować Celerona G6900? Tutaj chyba najlepszą puentą jest mem, na który trafiłem na portalu Kwejk.

fot. kwejk.pl

Gdyby nie promocyjna cena 159 zł, pewnie zdecydowałbym się na zupełnie inną jednostkę. Przecież w okolicach 300 zł można już dostać układy Core i3 10. generacji, które są o wiele wydajniejsze. Co prawda byłbym pozbawiony obsługi DDR5 czy dysków NVMe PCIE 4.0, jednak czy w tak budżetowym procesorze jest to w ogóle potrzebne? Dodatkowo biorąc pod uwagę zaniżoną wydajność przy operacjach na dyskach twardych, nie wiem czy finalnie zastosuję ten układ w swoim NAS’ie. Możecie potraktować ten artykuł jako przestrogę, by zawsze przed zakupem weryfikować, czy nowy sprzęt sprosta waszym oczekiwaniom.