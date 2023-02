Współpraca, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował. Recenzja realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Do tej pory mieliśmy okazję widzieć modele realme GT Neo 3 Naruto Edition, realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Edition oraz realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Special Editions. Teraz jesteśmy świadkami kolejne takiej współpracy, w ramach której powstał realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. Jest to pierwszy smartfon, który posiada logotyp jednego z najpopularniejszych napojów gazowanych na świecie.

Do redakcji PCWorld.pl trafił przedpremierowy egzemplarz i przez ostatnie 2 tygodnie miałem okazję testować to urządzenie. Oferuje ono niesamowicie oryginalny design oraz masę zmian dotyczących interfejsu użytkownika. Pojawia się jednak pytanie, czy poza tą otoczką otrzymujemy coś jeszcze? Sprawdźmy to.

Zobacz również:

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie Android 13 Nakładka systemowa Realme UI 4.0 Wyświetlacz 6.72 cali IPS LCD 120Hz Procesor Snapdragon 695 5G RAM 8 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB Aparat główny 108 MP + 2 MP Aparat do selfie 16 MP Bateria 5000 mAh Ładowanie 33 W (brak szybkiego ładowania) Wymiary 163.7 x 74.2 x 8.3 mm Waga 192 gramów Łączność 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.2, dual-band WiFi

Cena i dostępność

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition jest dostępny w cenie około 1140 zł oraz tylko w jednej konfiguracji: 8 GB RAM + 128 GB pamięci masowej. Smartfon trafi do sprzedaży w Tajlandii, Indonezji, Malezji i na Filipinach, lecz nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie dostępny w sprzedaży w Polsce. Firma przygotowała łącznie 1000 sztuk smartfona w tej limitowanej edycji.

Opakowanie

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition dostarczany jest w wyjątkowym pudełku, które jest o kilka razy większe od zwykłych opakowań na smartfony. Jest to czerwono-czarne pudełko w stylu Coca-Coli, po otwarciu którego naszym oczom okazuje się figurka przedstawiająca maskotkę Realmeow w stylu Coca-Coli oraz docelowo opakowanie zawierające smartfon Realme 10 Pro 5G. To jednak nie wszystko, gdyż cały zestaw obejmuje:

realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

spersonalizowany kluczyk do tacki na kartę SIM

limitowana karta z numerem produktu

naklejki

adapter

kabel USB-C

etui ochronne

instrukcje obsługi

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Design

Kiedy patrzy się na realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, nie sposób ukryć wrażenia, że design tego smartfonu wręcz "krzyczy" marką Coca-Cola. Tył urządzenia został asymetrycznie podzielony, gdzie mniejszą część obejmuje branding realme w kolorze srebrnym oraz obiektywy aparatu na czarnym tle, podczas gdy jego większa część to odważny czerwony kolor Coca-Cola z wykadrowanym logo tej marki. Całość ma matowe wykończenie i od razu sprawia, jakbyśmy patrzyli na butelkę z tym gazowanym napojem.

Producent postawił tutaj na odporne na zarysowania i odciski palców aluminium. W prawym górnym rogu znajdują się dwa obiektywy aparatu, których czerwone obrysowanie błyszczy, nadając im wyrazisty wygląd. Smartfon ma czyste czarne zakrzywione krawędzie, które sprawiają wrażenie plastikowych. Lewa krawędź mieści tackę na kartę SIM, podczas gdy dolna krawędź ma port ładowania USB-C, maskownicę głośnika i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Na prawej krawędzi znajdziemy przyciski zasilania i głośności, poniżej których umieszczono grawerunek w postaci loga "Coca-Cola". Boczny skaner linii papilarnych urządzenia jest dość czuły i odblokowuje urządzenie niemal natychmiast. Jakość wyjścia audio również jest całkiem przyzwoita, biorąc pod uwagę półkę cenową tego smartfona. Urządzenie ma grubość 8,1 mm i waży 190 gramów. Muszę przyznać, że bardzo przyjemnie trzyma się ten smartfon w dłoni, a wyjątkowa stylistyka nadaje mu charakter, którego ciężko szukać u konkurencji.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Oprogramowanie

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition oparty został na systemie Android 13 oraz nakładce realme UI 4.0, lecz w tym przypadku producent całkowicie odmienił jej wygląd, nadając całości tematycznego wyglądu nawiązującym do marki Coca-Cola. Na ekranie blokady zawsze wita nas maskotka realmeow, podczas gdy na ekranie głównym znajduje się tapeta przedstawiająca wewnątrz butelki Coca-Coli. Dostępne są również wyjątkowe dzwonki, a powiadomienia występują jako bąbelki Coca-Cola.

Wygląd ikon aplikacji również został całkowicie przeprojektowany. Wszystkie ikony mają gruby czerwony kontur i przedstawiają różne obiekty w stylu Coca-Cola, dzięki czemu panel ikon aplikacji będzie zawsze przypominał o waszym ulubionym napoju. Dźwięki systemowe także zostały zmieniony - podczas wykonywania zdjęcia smartfon wyda odgłos otwierania butelki, a powiadomienia dostarczane są wraz z dźwiękiem "bąbelkowania" otwartego napoju gazowanego. Gdy podłączysz urządzenie do ładowania, zobaczysz dynamiczny efekt płynącej coli.

a

Wyświetlacz

Producent postawił na 6,72-calowy wyświetlacz FHD+ LCD o rozdzielczości 1080×2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz (częstotliwość próbkowania dotyku 240 Hz). Na plus muszę zaliczyć zagospodarowanie miejsca na froncie urządzenia, gdyż smartfon posiada 93,76% stosunek ekranu do korpusu i zaledwie 1 mm boczne ramki.

Oglądanie filmów i granie w gry było dla mnie jednym z lepszych doświadczeń w tej półce cenowej, wszystko dzięki wyrazistym kolorom i dobrym kontrastom. Ekran ten nie dorównuje jednak czerniom wyświetlacza AMOLED. Cienkie ramki sprawiają, że zawartość ekranu wygląda na wystarczająco dużą podczas konsumpcji mediów.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Wydajność

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition jest napędzany przez układ Snapdragon 695 oparty na procesie 6 nm. Posiada GPU Adreno A619, łączność 5G oraz 128 GB pamięci masowej na pokładzie. Dostępne są 2 opcje pamięci RAM: 6 GB i 8 GB. Mój egzemplarz dotarł do mnie w tej drugiej konfiguracji.

Podczas używania realme 10 Pro Coca-Cola Edition jako mojego codziennego smartfona, nie napotkałem żadnych poważnych problemów z ogrzewaniem lub lagowaniem podczas wykonywania zwykłych czynności (Messenger, Instagram, YouTube, przeglądarka internetowa, itp.) lub grania w gry. Co więcej, smartfon posiada wirtualną pamięć RAM o pojemności do 8 GB, podobnie jak we flagowym wariancie tej serii. Dzięki temu nawet w przypadku straty wydajności, dodatkowa pamięć RAM jest zawsze w pogotowiu.

Przeprowadziłem też kilka testów i uzyskał on wynik 691 w testach jednordzeniowych Geekbench oraz 2015 w testach wielordzeniowych. W przypadku AnTuTu smartfon był w stanie uzyskać wynik 4,15,060. Wydajność sprawdziłem również w praktyce - przy maksymalnych ustawieniach gry potrafiły lagować, a urządzenie nieco się nagrzewało podczas dłuższych sesji. W przypadku grania na średni ustawieniach wszystko działało płynnie i bez zakłóceń.

Aparat

Aparaty realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition to 108 MP obiektyw główny Samsung HM6 i 2 MP obiektyw portretowy. Z przodu znajduje się natomiast 16 MP kamera do selfie. Aparat wyposażony jest w przeróżne tryby, takie jak: fotografia uliczna, fotografia nocna, portret grupowy, a także filtr Cola-Cola imitujący lata 80-te i inne. Aparat główny robi bardzo dobre zdjęcia, które są wyraziste i bogate w szczegóły.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Bateria

Smartfon otrzymał baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 33 W SuperVOOC. Prędkość ładowania co prawda daje się we znaki, gdyż urządzenie nie wspiera szybkiego ładowania, ale ogólna żywotność baterii jest dobra. W czasie praktycznych testów straciła ona 10% w ciągu godziny podczas odtwarzania filmów z YouTube.

Zużycie baterii podczas grania w gry na smartfonie dochodziło do 15% na godzinę. Podczas korzystania z urządzenia przez dzień pełen przeglądania aplikacji mediów społecznościowych, grania w gry przez kilka godzin, wykonywania kilkunastu połączeń i wykonywania innych rzeczy, telefon wytrzymał około 16 godzin. Mówiąc o czasie ładowania, smartfon potrzebuje około 2 godzin, aby zostać naładowanym od 20% do 100%.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Podsumowanie

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition to tak na prawdę specjalna wersja standardowego realme 10 Pro 5G. Jest przeznaczona raczej dla tych, którzy lubią kolekcjonować i posiadać wyjątkowe, limitowane edycje przeróżnych urządzeń. Szczególnie zadowoleni będą też fani Coca-Coli. Oprócz wyjątkowego designu i motywu inspirowanego marką Coca-Cola (zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz), telefon ten pozostaje taki sam jak jego zwykła wersja, dając użytkownikom możliwość wyboru między zwykłą i tematyczną stylistyką.

Poza tym realme 10 Pro 5G to jeden z najlepszych średniaków dostępnych do 1500 zł. Jeśli nie zależy ci na wyświetlaczu AMOLED i możesz poradzić sobie z wydajnością na średnim poziomie, to smartfon ten okaże się strzałem w dziesiątkę.