Wstępne testy wydajności nowych mobilnych procesorów Intel Ice Lake 10 generacji

Czy użytkownicy powinni się wstrzymać z zakupem do momentu wprowadzenia procesorów 10 generacji? Wszystko wskazuje na to, że tak.

Powiedzieć, że Intel przewidział sporo nowości dla nadchodzących mobilnych układów 10 generacji to jak nie powiedzieć nic.

Intel pozornie ze względu różnych powodów utknął na kilka lat z 14 nm procesem technologicznym podczas, gdy inni producenci tacy, jak Qualcomm i AMD powszechnie zaczęli migrować do 7 nm procesu technologicznego. Nie zmienia to faktu, że nowe 10 nm układy Intel Ice Lake przynależące do 10 generacji są świetne.

Dobrą wiadomością jest, że Intel przez ostatnie lata nie próżnował. W 2018 roku na rynku pojawił się wysyp laptopów z procesorami ósmej generacji, które zaoferowały cztery rdzenie nawet w najmniejszych i najlżejszych ultrabookach. Wzrost wydajności otrzymały również najtańsze układy Intel Core i3. Prawda jest taka, że Core i3 ósmej generacji potrafi być wydajniejszy od układu Core i5 siódmej generacji.

Teraz po niespełna dwóch latach od wprowadzenia na rynek czterordzeniowych układów niskonapięciowych z literką "U" na końcu czeka nas kolejna dosyć poważna rewolucja.

Jakie zmiany Intel przewidział dla procesorów Ice Lake mieli okazje sprawdzić redaktorzy amerykańskiego PCWorld, którzy podzielili się już z nami wynikami testów.

Rezultaty jasno wskazują, że nowe procesory oferują przyzwoitą wydajność i będą świetnym rozwiązaniem dla cienkich i lekkich laptopów, które ostatnimi czasy są bardzo modne.

Procedura testowa

Do testów Intel udostępnił wczesną wersję laptopa typu Software Developer Systems (SDS), które zostały zbudowane na zamówienie, aby partnerzy Intel mogli dostosować swoje oprogramowanie do nowych układów. Laptopy wyposażone zostały w 256 GB nośnik SSD Intel 7600P, 8 GB pamięci RAM LPDDR4X/3733 pracującej w trybie dual-channel oraz co najważniejsze nowy procesor Intel Core i7-1065G7 należący do rodziny Ice Lake. Może on być konfigurowany w trybie 15 W oraz 25 W. System operacyjny zainstalowany na platformie testowej to Windows 10 w wersji 1903 (najnowszy dostępny w momencie testów).

Intel Core i7-1065G7 posiada cztery rdzenie fizyczne z funkcją Hyper-Threading. Zegar bazowy to zaledwie 1,3 GHz - o 300 MHz mniej, niż w przypadku popularnego ostatnio układu Core i5 8265U. Maksymalny zegar w trybie Turbo Boost przy wykorzystaniu jednego rdzenia to 3,9 GHz. Wszystkie rdzenie mogą pracować w trybie Turbo z częstotliwością 3,5 GHz. Rdzeń graficzny pracuje z częstotliwością 1,1 GHz i jest wyposażony w 64 jednostki wykonawcze (UE). Całkowita pamięć podręczna całego układu wynosi 8 MB.

Podczas testów Intel nie narzucił żadnego specyficznego scenariusza. Recenzenci podczas całego dnia spędzonego z laptopami SDS mogli wykonywać na nim dowolne testy/benchmarki/próby obciążeniowe.

Redaktorzy amerykańskiego PCWorld poprosili firmę Intel o otwarcie testowego laptopa. Producent spełnił ich prośbę, dzięki czemu mogli oni sprawdzić dokładnie układ chłodzenia i zobaczyć, jak wygląda środek komputera.

W środku zobaczyli oni niczym nie wyróżniające się chłodzenie. Składa się ono z pojedynczej rurki cieplnej wraz z podwójnymi wentylatorami. Nie podano wydajność termicznej, ani TDP dla chłodzenia. Układ znacznie różni się na przykład od tego zastosowanego we flagowym Dellu XPS 9380, który posiada dwie masywne rury cieplne.

W rzeczywistości oznacza to, że wydajność procesora zmierzona w testach powinna odpowiadać wydajności większości laptopów z nowym układem. Każdy producent na własną rękę projektuje układ chłodzenia, więc na rynku znajdziemy wiele laptopów z tym samym procesorem, które legitymują się rożnymi osiągami oraz poziomem kultury pracy. Prawdopodobnie, gdyby testowano procesor z chłodzeniem np. z wyżej wymienionego Della rezultaty byłby jeszcze lepsze.

Laptop Software Developer Systems (SDS) udostępniony do testów mógł pracować zarówno z TDP 15 W, jak i w konfiguracji 25 W. Redaktorzy przetestowali obie opcje.

Większość porównań w teście dotyczyła będzie ultrabooków segmentu premium takich, jak Dell XPS 13 9380 oraz HP Spectre X360 13. Oba te laptopy posiadają w środku ten samo procesor Intel Core i7 8565U należący do układów Whiskey Lake ósmej generacji. Oba urządzenie znacznie się od siebie różnią, dzięki czemu widać, jak układ zachowuje się w odmiennych konstrukcjach. Dell XPS 13 to klasyczny laptop. HP Spectre X360, jak sama nazwa wskazuje jest laptopem konwertowalnym z zawiasami 360 stopni. Doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że w takich konstrukcjach producenci skupiają się głównie na zapewnieniu niskich temperatur i kultury pracy zamiast wydajności.

Zdecydowana większość konstrukcji opartych na procesorach Whisey Lake U posiada wydajność podobną do tej, jaką oferuje HP Spectre X360. Tylko kilka modeli posiada wzmocnione chłodzenie tak, jak Dell XPS 9380, które pozwala na uzyskanie większej wydajności.

Przed przystąpieniem do testów należy wspomnieć o jednej dosyć istotnej kwestii. Testowe laptopy Intel SDS nie posiadały włączonej funkcji Intel Dynamic Tuning 2.0. Funkcja ta potrafi wykorzystać uczenie maszynowe, aby dostarczyć jeszcze większą wydajność. Rozwiązanie to monitoruje, co robi użytkownik i może na bieżąco zwiększać moc procesora, jeżeli uzna, że będzie to konieczne. Oznacza to, że nowe układ w konstrukcjach gotowych do sprzedaży będą posiadać nieznacznie wyższą wydajność.

Wydajność podczas renderowania

Na początek zaczynamy od dosyć popularnych benchmarków Maxona - Cinebench R15 i R20. Jest to aplikacja do modelowania 3D, która niemal w 100 procentach wykorzystuje procesor. W przypadku Cinebench istotną kwestią jest liczba wątków, która znacząco wpływa na wynik.

Chociaż firma Intel uważa, że benchmark Cinebench nie odzwierciedla tego, co przeciętny użytkownik będzie robił z laptopem ważącym około 1,5 kg nadal jest to dobry sposób na sprawdzenie wydajności procesora. Poza tym zgadzamy się z Intelem, że mało który użytkownik będzie korzystał z ultrabook'a do nałogowego kodowania wideo lub montażu filmów.

Układy Ice Lake radzą sobie całkiem dobrze, gdy pracują z mocą 25 W. Testowy laptop jest o 6 procent wydajniejszy od Dell'a XPS 9380. Trzeba wiedzieć, że przewaga 6 procent nie wynika jedynie ze zmiany procesu technologicznego z 14 nm do 10 nm. Oba układy od premiery dzielą około dwa lata, a także istnieją różnice w zastosowanym układzie chłodzenia.

Maxon zaktualizował ostatnio Cinebench w wersji R20, która również została wykorzystana do testów. Oprócz obciążeń AVX, AVX2 oraz AVX512, jedną z kluczowych zmian w stosunku do poprzednich wydań jest czas potrzebny na przetestowanie układu. Podczas, gdy test R15 trwa około trzy minuty nowsza wersja potrzebuje aż trzech minut. Dzięki temu tryb Turbo Boost nie jest w stanie działać przez cały czas i można w łatwy sposób sprawdzić wydajność podczas długotrwałego obciążenia.

Procesory Intela bardzo często obniżają częstotliwość taktowania podczas pracy z AVX. Co ciekawe o ile w przypadku Cinebench R15 układ Ice Lake przewyższał wydajnością procesor Whiskey Lake z dobrym chłodzeniem, w R20 przegrywa. Nie wiemy czy to za sprawą AVX512 czy jest to wina testowych egzemplarzy. Musimy poczekać, aż na rynku pojawią się komputery wyposażone w najnowsze układy, aby powtórzyć testy.

Dobrą wiadomością dla Intela jest fakt, że 15 W ustawienie jest w zupełności wystarczające, aby wyprzedzić układ scalony Intel Core i7 Whiskey Lake ósmej generacji zastosowany w HP Spectre 13 X360.

Testy Cinebench zamykamy ponownym sprawdzeniem układów w aplikacji Cinebench R15 uruchamiając test wydajności jednowątkowej. W tym wypadku po spojrzeniu na poniższy wykres można odnieść wrażenie, że nowe układy oferują taką samą wydajność. To prawda, ale trzeba pamiętać, że układy Whiskey Lake pracują w trybie Turbo z częstotliwością nawet 4,6 GHz przy wykorzystaniu jednego wątku i 4,1 GHz podczas korzystania z wszystkich dostępnych rdzeni.

Nowy chip 10 generacji radzi sobie również bardzo dobrze przy wykorzystaniu 15 W konfiguracji TDP. Wynik jest o kilka procent wyższy do HP Spectre X360 13 i praktycznie identyczny z rezultatami osiągniętymi przez Della XPS 13 9380.

Ostatnim benchamarkiem do testowania wydajności renderowania, jaki został użyty jest POV-Ray 3.7. Jest to stary, ale nadal bardzo popularny sposób mierzenia wydajności procesora. Intel nadal argumentuje, że niewiele osób będzie korzystało ze scenariuszy, jakie wykorzystuje benchmark, ale to sprawdzony sposób na test wydajności procesora.

Platforma testowa SDS w konfiguracji 25 W osiąga niemal identyczny wynik, jak Dell XPS 13 9380. W przypadku wykorzystania TDP na poziomie 15 W nowy układ jest o około 9 procent wydajniejszy od i7 8565U z HP Spectre 13 X360.