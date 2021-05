XIAOMI Mi Smart Mini

Projektor, który jest kompilacją wszystkiego, co najlepsze

Główną zaletą tego projektora jest to, że został wyposażony w aparat o wysokiej czułości, który skutecznie poprawia dokładność autofocusu i sprawia, że ​​obraz automatycznie staje się ostry. Ma również możliwosc łączenia się przez Wi-Fi, sterowania pilotem i matrycę LED. Maksymalna rozdzielczość obrazu to 1920 x 1080. Mimo że w nazwie występuje słowo "Mini", projektor waży ok. 2 kg.