XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold - mocny i cichy zasilacz do wszystkiego

XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold to modularny zasilacz przeznaczony przede wszystkim do maszyn gamingowych. A jak sprawdza się w praktyce?

Czym jest XPG? To marka należąca do doskonale znanego z twardych dysków i pamięci producenta z Chin - Adata. Pod marką XPG znajdują się produkty poświęcone wyłącznie gamingowi - w tym ultrabooki XPG XENIA oraz mini PC. Core Reactor to zasilacz, mający zapewniać właściwy poziom mocy nawet dla najbardziej wymagających obciążeń.

XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold - specyfikacja

Moc maksymalna 750 W Standard ATX Złącza CPU 4+4 (8) pin - 2 szt.

PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 6 szt.

MOLEX 4-pin - 4 szt.

SATA - 12 szt.

EPS12V 24-pin - 1 szt. Sprawność 88% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu Certyfikat 80 PLUS Gold Zabezpieczenia Przed zbyt wysokim prądem (OCP)

Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

Termiczne (OTP)

Przeciwprzepięciowe (OVP)

Przeciwzwarciowe (SCP)

Przed prądami udarowymi (SIP)

Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Przed włączeniem zasilacza bez obciążenia (NLO) Układ PFC Aktywny Typ okablowania Modularny Średnica wentylatora 120 mm Kolor Czarny Wysokość 86 mm Szerokość 150 mm Głębokość 140 mm Gwarancja 120 miesięcy

Specyfikacja zasilacza XPG Core Reactor zapowiada wysoką wydajność, a jeśli można by porównać go do innego modelu, tu nasuwa się na myśl konkurencyjny Corsair RM750. Rozmiary zasilacza zapewniają nas, że zmieści się w obudowie każdego rodzaju. Odpowiada również wprowadzonemu w ubiegłym roku, nowemu standardowi ATX. Standard ten zakłada alternatywny tryb uśpienia oraz efektywność większą niż 70% przy 2% maksymalnego obciążenia. W pudełku oprócz samego zasilacza znajdują się następujące kable:

4x Molex (odległość między wtyczkami 150 mm)

3 x SATA (odległość między wtyczkami 150 mm)

2 x EPS 12V 4 + 4 pin (650 mm)

2x PCI-E 6+2 pin (650 mm)

2 x 6+2 pin PCIe (650mm+150mm)

ATX 20+4 pin (650 mm)

kabel zasilania C13 - 1400 mm

Ogólnie - nie można narzekać, jednak okrągłe profile z twardymi końcówkami nieco utrudniają montaż. Przy układaniu kabli przy panelach można się nagimnastykować. Ale na szczęście większość osób montuje zasilacz tylko jeden raz na parę lat, dlatego nie jest to jakiś duży problem. Zasilacz jest produkowany w fabrykach Channel Well z udziałem Adaty. Umieszczono w nim kontroler Champion dla trybu burst, a sam zasilacz ma również konwerter napięcia APFC. Wentylator o średnicy 120 mm może kręcić się z maksymalną prędkością 2400 rpm, generując w tym przypadku maksymalny hałas 24,7 dBA. Nie musicie się jednak przejmować, że Core Reactor będzie głośny. Przeważnie chłodzenie pracuje dużo wolniej, dzięki czemu głośność utrzymuje się na poziomie 11,3 dBA.

Jak podaje producent, zasilacz XPG Core Reator jest wyposażony wyłącznie w kondensatory 105°C, stworzone przez renomowaną japońską markę Chemi-Con. Napięcie prądu stałego zasilacza w zakresie ±2% i redukuje poziom pulsacji oraz szumu do 35%.

XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold - testy

Jak wypada w praktyce XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold? Kluczowe znaczenie ma obciążenie, ponieważ od niego zależy wydajność oraz hałas generowany przez zasilacz. Sama wydajność ma z kolei wpływ na stabilność systemu, a co za tym idzie - płynność działania gier oraz aplikacji.

Pierwszy test dotyczy przeciętnej wydajności zasilacza, czyli pod obciążeniami o różnym stopniu. Wypada bardzo mocno, ale wyprzedza go wspomniany wcześniej RM750x.

Foto: Tom's Hardware

Drugi - głośność przy przeciętnym obciążeniu. I tutaj XPG Core Reactor 750 wypada bardzo dobrze. Przy obciążeniu do 400 W zasilacz pracuje prawie bezgłośnie. To wszystko dzieki temu że wentylator w nim zainstalowany pracuje z prędkością tylko 600 RPM. Oznacza to, że w momencie gdy przeglądamy internet oglądamy filmy nie musimy przejmować się, że coś nam je zagłuszy.

Dopiero przy wyższym obciążeniu wentylator przyspiesza. Jest to związane z rosnącą temperaturą układów znajdujących się w środku. Przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym 750 W chłodzenie pracuje w z prędkością dochodząca 2200 obrotów na minutę, ale dzięki czemu nie przekraczamy temperatury 70°C.

Foto: Tech PowerUp

W przypadku używania z normalnym obciążeniem, czyli bez korzystania z większej mocy lub nagłego na nią zapotrzebowania, zasilacz jest niesłyszalny. Potwierdzają to nie tylko testy, ale również codzienne użytkowanie. Podczas normalnego korzystania z zasilacza po prostu pracuje on bezgłośnie.

Foto: Tech PowerUp

Przy testach sprawności energetycznej zasilacz mieści się w normach. Dla 100% obciążenia uzyskał wynik 85-90%, dla 50% było to 90-92%, zaś dla 20% pomiędzy 85 a 90%. Jest zatem zgodny z normą 80 Plus GOLD, która wynosi odpowiednio 90, 92 i 89%.

Foto: Tom's Hardware

Jeśli chodzi o skoki napięcia, zasilacz XPG zalicza się do ścisłej czołówki. Przekłada się to na doskonałą stabilność, a ponieważ zasilacz jest mało "szarpany" przez skoki, wydłuża to znacznie jego żywotność.

Foto: Tom's Hardware

Co nam mówią te wyniki na tle konkurencji? Pod względem wydajności XPG Core Reactor mieści się spokojnie w TOP10 najlepszych zasilaczy na rynku - zajmując miejsce w drugiej połowie stawki. Pod względem hałasu taki analogiczny TOP10 zamyka. Tak wypada w tym aspekcie na tle konkurencyjnych rozwiązań.

Foto: Tech PowerUp

XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold w codziennym użytkowaniu

Muszę przyznać, że spodziewałem się solidnego zasilacza, który udźwignie każde powierzone mu zadanie. Używałem przy nim programów do renderowania wideo, wymagających gier oraz programów graficznych. I nie mogę pod żadnym względem czuć się zawiedziony.

Choć XPG Core Reactor nie zajął w żadnym zestawieniu najwyższych pozycji, różnice do ich liderów były zazwyczaj niewielkie, a w praktycznym użytkowaniu po prostu nieodczuwalne. Zasilacz spełnia nowoczesne standardy ATX, co przekłada się niejako na wymuszenie wysokiej wydajności i po prostu nie ma sposobu, aby się rozczarować. Średni pobór mocy komputera wyposażonego nawet w RTX 3060 Ti to ok. 500 W, a więc stosując taki zasilacz będzie on najcichszym podzespołem w komputerze które ma aktywne chodzenie (wentylator).

XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold - podsumowanie

XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold mogę polecić każdemu, kto chce mieć ciche, niesłyszalne źródło mocy do różnego rodzaju zadań. Warto również podkreślić wysoką jakość elementów składających się na podzespół - zaczynając od samej solidnej obudowy, kończąc na kondensatorach. Można powiedzieć, że jest to inwestycja w pewne źródło mocy na długie lata.