XPG S70 1 TB - ultraszybki dysk SSD od Adata

Kontynuujemy testowanie dysków na PCIe 4.0. Przyjrzymy się S70, czyli najszybszemu dyskowi dostępnemu w ofercie firmy Adata.

Konkurencja na rynku dysków SSD stale rośnie - coraz więcej firm decyduje się wypuszczać nowe modele. Czasy, gdzie było tylko 3 liderów, dawno już odeszły. Jak zatem w tym gąszczu ofert ma odnaleźć się klient? Kierować się rozpoznawalnością marki czy może parametrami? A może o naszym wyborze powinny decydować np. warunki gwarancji? Co jeśli powiemy, że można mieć to wszystko i to jeszcze bez przepłacania? Firmy Adata nikomu nie trzeba przedstawiać - ten chiński producent od lat dostarcza nam zarówno pamięci RAM, karty pamięci, jak i właśnie dyski SSD. Na chwilę obecną model S70 to najwydajniejszy nośnik tej marki. Mając możliwość przetestowania tak szybkiego dysku, postanowiliśmy sprawdzić raz jeszcze wpływ platformy na jego wydajność.

Specyfikacja

Z dwóch dostępnych wariantów (1 TB i 2 TB), do testów otrzymaliśmy ten “mniejszy” - o ile można tak powiedzieć o dysku posiadającym prawie 1000 GB pojemności.

Na czarnym PCB znajdziemy kontroler InnoGrit IG5236, 96-warstwowe kości pamięci pracujące w trybie TLC (produkowane w zakładach Microna) oraz 1 GB pamięć DDR4, która pracuje z prędkością 3200 MHz jako cache. Jakby tego było mało, Firmware dysku przeznacza część pamięci jako dodatkową pamięć podręczną, która pracuje w trybie SLC. To dzięki tym rozwiązaniom producent osiągnął rekordowe osiągi wynoszące do 7400 MB/s w odczycie oraz do 6400 MB/s w zapisie dla 2 TB wariantu oraz 5400 MB/s w zapisie dla 1TB.

Na dyski udzielana jest 5-letnia gwarancja producenta, w której ograniczenie ilości zapisanych danych wynosi 740 TBW przy modelu 1 TB oraz 1480 TBW dla modelu 2 TB. Dodatkowo dysk posiada wsparcie dla szyfrowania plików za pomocą klucza AES 256-bit oraz posiadają technologię korekcji błędów i ochrony danych.

Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjęciu pamięci z pudełka, to jej rozmiar (pomimo standardu 2280), a dokładniej wielkość zamontowanego radiatora. Producent podaje, że dzięki temu uzyskujemy o 30% lepszą temperaturę pracy dysku. Przy wysokości 15 mm na pewno nie będzie możliwości zamontowania nośnika w slocie M.2, który znajduje się pod kartą graficzną. Kolejną złą wiadomością może być fakt, że chłodzenie posiada termopad tylko w górnej części. Od spodu jest przyklejone za pomocą mocnego spoiwa termoprzewodzącego. Próba odklejenia i wyjęcia dysku może zatem skończyć się jego uszkodzeniem.

Warto też zaznaczyć, że termopad pomiędzy radiatorem a elementami znajdującymi się na górze PCB nie pokrywa całej powierzchni - moduły pamięci są częściowo odsłonięte. Dysk, który otrzymaliśmy należy do tak zwanych sampli redakcyjnych i podejrzewamy, że chłodzenie niejednokrotnie było z niego ściągane, co może przekładać się na wydajność chłodzenia. Z ciekawości sprawdziliśmy, jaki wpływ będzie miała wymiana pada, na taki który pokrywa całe PCB. Dzięki temu zabiegowi temperatura dysku spadła o 5°C i jej maksymalna wartość wynosiła 55°C.

Tym, którym zależy na użyciu chłodzenia dostarczonego przez producentów płyt głównych, Adata proponuje wersję S70 Blade pozbawioną radiatora.

Platforma testowa

Jeszcze raz postanowiliśmy sprawdzić, czy posiadana platforma wpływa na wydajność dysku na PCIe 4.0. Do testów użyliśmy i7-11700 od Intela oraz Ryzen 9 5900X od AMD. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, chłodzenie zamontowane na S70 nie należy do najmniejszych, było więc pewne, że tym razem nie będziemy mogli skorzystać z radiatorów, w które są wyposażone nasze redakcyjne płyty główne. Nie przewidzieliśmy jednak problemów z platformą AMD. Posiadana przez nas płyta jest w standardzie ITX, oparta na chipsecie X570, który do poprawnej pracy wymaga aktywnego chłodzenia. Składający się z dwóch części radiator umożliwia zamontowanie dysku M.2 pomiędzy obie połówki, a wentylator znajdujący się w górnej części chłodzi zarówno mostek PCH, jak i zainstalowany nośnik. Niestety szerokość S70 uniemożliwia instalację w tym slocie. Drugie gniazdo znajduje się na rewersie płyty głównej, ale aby móc w nim zamontować dysk, konieczny był demontaż osłony usztywniającej całą konstrukcję. I mimo że dysk w programie CrystalDiskInfo pokazywał zgodność z PCIe 4.0 oraz pracę z prędkością x4, to zapis był ograniczony do 3400 MB/s (wartość dla standardu PCIe 3.0).

Na szczęście pod ręką mieliśmy płytę MSI opartą na chipsecie B550, gdzie bez problemów byliśmy w stanie przetestować dysk. To pokazuje, jak wiele (jeżeli chodzi o wydajność dysków) zależy od płyty głównej, a nie od samego procesora.

Platforma testowa podczas naszych testów wyglądała następująco:

PROCESOR: INTEL CORE i7-11700, AMD RYZEN 9 5900x

INTEL CORE i7-11700, AMD RYZEN 9 5900x PŁYTA GŁÓWNA: ASUS MAXIMUS XIII HERO,Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI, MSI B550-A PRO

ASUS MAXIMUS XIII HERO,Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI, MSI B550-A PRO RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Testy

Wszystkie testy zostały wykonane 5-krotnie. Dodatkowo postanowiliśmy przetestować dysk zapełniony w 85% i sprawdzić, czy ma to wpływ na jego wydajność.

W pierwszej kolejności testy benchmarku ATTO. Jedyny wynik, który się wyróżnia to ten osiągnięty na płycie wyposażonej w chipset X570. W pozostałych przypadkach rezultaty wyrównane, mieszczące się w granicach błędu pomiarowego. Po raz kolejny zauważamy, że ilość operacji na sekundę (IOPS) jest wyższa na platformie Intela.

Anvil's Storage Utilities - po raz kolejny lepsze rezultaty osiąga testowany dysk na platformie wyposażonej w procesor od AMD. Natomiast zapełnienie dysku nie wypływa na jego wydajność na platformie Intela.

W CrystalDiskMark dysk firmy Adata pokazuje pazur: ponad 7000 MB/s w odczycie. Zauważalnie najwyższą wydajność uzyskujemy na chipsecie B550. W tym teście widać też, jak mocno odstaje pod względem wydajności płyta z układem X570. Dobrą informacją jest to, że dysk zapełniony w 85% nie traci na wydajności.

W AS SSD Benchmark przy próbce 4 MB, po raz kolejny najlepsze rezultaty osiągamy na B550 z procesorem Ryzen 9, oraz nie zauważamy wpływu zapełnienia dysku na jego wydajność.

Podsumowanie

Przeprowadzone przez nas testy udowodniły dwie rzeczy. Po pierwsze, jak duży wpływ na wydajność ma posiadana przez nas płyta główna, po drugie - jak szybkim dyskiem jest S70. Jego cena oscyluje w okolicach 900 zł, co oznacza, że jest on najtańszym dyskiem twardym z odczytem ponad 7000 MB/s. Tym, którym nie podoba się dołączone chłodzenie, bądź wiedzą, że montaż z nim może być utrudniony, przypominamy, że istnieje wersja S70 Blade bez zamontowanego ogromnego radiatora.

Dysk Adata zachwyca osiągami w benchmarkach, co przekłada się na czasy wczytywania poziomów w grach. W niedługim czasie powinniśmy doczekać się także implementacji w aplikacjach, grach oraz w systemie operacyjnym rozwiązań korzystających z Direct Storage. Dodatkowo, potencjalnych kupujących powinna zachęcić 5-letnia gwarancja z wysokim limitem zapisanych danych. Jeśli Adata w międzyczasie nie zmieni specyfikacji, jako miało to miejsce w przypadku SX8200, to będziemy mieli do czynienia z prawdziwym hitem sprzedażowym.