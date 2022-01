Xblitz Dual 2 GPS - testujemy rejestrator z wewnętrzną kamerą dla taksówkarzy i kierowców zawodowych

Xblitz Dual 2 GPS jest ciekawą propozycją dla kierowców zawodowych. Wideorejestrator wyposażony jest w dwie kamery, w tym jedną skierowaną do środka pojazdu, które rejestrują obraz w jakości Full HD z zachowaniem 60 klatek na sekundę.

Widok kamerek umieszczonych pod wstecznymi lusterkami pojazdów przestaje już dziwić. Coraz większa liczba kierowców decyduje się na zakup tego typu urządzenia. Dlaczego?

Wyposażając się w niewielki wideorejestrator możemy w prosty i szybki sposób zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze. Obecność kamery i świadomość, że cały czas rejestrujemy nasze poczynania na drodze z pewnością wymusza na nas przepisową jazdę. Dodatkowo, w przypadku zdarzenia drogowego pozwoli nam na ustalenie jego przyczyny i winnego.

Kamera Xblitz Dual 2 GPS może być więc idealnym rozwiązaniem z kilku powodów. O nich dowiecie się z lektury naszego testu.

Xblitz Dual 2 GPS - Specyfikacja techniczna

Procesor: JI5601 Sensor: Sony Starvis IMX307 Obiektyw: 6G Złącza: Mini USB (w kamerze) Rozdzielczość nagrywania: Max. Full HD (1920 x 1080 pikseli) Liczba klatek na sekundę: Do 60 Wyświetlacz: LCD o przekątnej 2 cali Karta pamięci: microSD do 128 GB, klasa 10 Wi-Fi: TAK Nagrywanie w pętli: TAK Tryb parkingowy: TAK Tryb nocny: TAK Wykrywanie ruchu: TAK Audio: Wbudowany mikrofon i głośnik Waga (bez uchwytu): 66 g Wymiary (bez uchwytu): 85 x 65 x 34 mm Bateria: Wbudowana

Krótki rzut oka na specyfikację techniczną rejestratora Xblitz Dual 2 GPS uzasadnia jego cenę. Kamera umożliwia nam bowiem rejestrowanie obrazu z dwóch kamer jednocześnie w jakości Full HD z zachowaniem 60 klatek na sekundę. Wartości te możemy zmniejszyć w ustawieniach, aby zaoszczędzić miejsce na karcie pamięci. Z tym jednak nie powinniśmy mieć problemu, ponieważ urządzenie wspiera karty microSD klasy 10 o pojemności do 128 GB. Pozwalają one na zachowanie wielu nagrań bez konieczności ich usuwania bądź nadpisywania starszych z nich, dzięki funkcji nagrywania w pętli. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia kamerze nadpisywanie starszych nagrania nowymi w momencie, w którym zabraknie miejsca na karcie. Pliki zapisywane są w formacie .MOV, co pozwoli na ich szybkie otwarcie na dowolnym urządzeniu.

Warto także zwrócić uwagę na wyposażenie kamery w łączność bezprzewodową Wi-Fi. Pozwala ona na zdalną kontrolę pracy, dzięki aplikacji na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Dodatkowo umożliwia oglądanie rejestrowanego materiału na wyświetlaczu smartfona.

Cieszy także obecność czujnika G-sensor. Dzięki niemu kamera automatycznie zapisze nagrania, jeżeli wykryje wstrząsy. Pozwoli to np. na zachowanie nagrania z wypadku.

Kolejnymi funkcjami zwiększającymi nasze bezpieczeństwo są system wykrywania ruchu oraz tryb parkingowy. Dzięki temu pierwszemu rejestrator samoczynnie rozpocznie nagrywanie, jeżeli wykryje ruch przed pojazdem i ochroni takie nagranie przed nadpisaniem. Druga z funkcji pozwala na uruchomienie kamery i wykonanie krótkiego nagrania, jeżeli wykryje wstrząsy. Tryb ten działa jedynie, kiedy kamera jest wyłączona i pozostawiona bez zasilania z naładowaną baterią.

Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest obecność funkcji GPS. Dzięki temu kamera zarejestruje i umieści na nagraniu lokalizację naszego pojazdu oraz prędkość, z jaką się poruszamy.

Xblitz Dual 2 GPS - Cena

Kamera samochodowa Xblitz Dual 2 GPS nie należy do najtańszych urządzeń na rynku. Jej sugerowana cena detaliczna w polskich sklepach wynosi bowiem 599 złotych. Możemy kupić ją m.in. w sklepie RTV Euro AGD.

W tej cenie otrzymujemy jednak kompaktowe urządzenie, które umożliwia nam rejestrowanie obrazu w jakości Full HD z dwóch kamer jednocześnie.

Xblitz Dual 2 GPS - Zawartość zestawu

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Wideorejestrator Xblitz Dual 2 GPS dostarczany jest w białym opakowaniu. Na każdym z jego boków znajdziemy przydatne informacje, które pozwalają na zapoznanie się z urządzeniem. Na froncie producent umieścił także kod QR, który przekieruje nas do przykładowego nagrania, zarejestrowanego tą kamerą.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

W zestawie sprzedażowym znajdziemy:

Wideorejestrator Xblitz Dual 2 GPS

Ładowarkę samochodową Mini USB

Uchwyt mocujący

Czytnik kart pamięci microSD

Kabel mini USB do USB 2.0

Skróconą instrukcję obsługi w języku polskim

Producent dołączył standardowy zasilacz samochodowy ze złączem Mini USB. Długość kabla jest odpowiednia i pozwala na komfortowy montaż zestawu w pojeździe.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Dzięki obecności czytnika kart pamięci microSD jesteśmy w stanie natychmiast przenieść nasze nagrania do pamięci komputera poprzez adapter USB. Inną z możliwości jest podłączenie kamery bezpośrednio do komputera, dzięki obecności dodatkowego kabla USB.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Kamerę możemy umieścić w pojeździe w dołączonym uchwycie mocującym. Ten natomiast montujemy na stałe do szyby dzięki warstwie dwustronnej taśmy klejącej.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Uchwyt zapewnia stabilne mocowanie kamery. Po umieszczeniu go w wybranym miejscu w pojeździe po prostu wsuwamy w niego rejestrator. Oba elementy ściśle do siebie przylegają i tworzą odpowiednio mocne połączenie.

Xblitz Dual 2 GPS - Wygląd i jakość wykonania

Kamera Xblitz Dual 2 GPS z pewnością wyróżnia się spośród konkurencyjnych urządzeń swoim wyglądem. Uwagę od razu zwraca fakt, że urządzenie montujemy w dołączonym uchwycie na stałe, bez możliwości regulacji jego położenia. Jedynym ruchomym elementem jest głowica obiektywu. Pozwala to na zachowanie kompaktowości całego zestawu.

Kamera wykonana jest z czarnego tworzywa sztucznego. Jej front niemal w całości zajmuje duże mocowanie do uchwytu na szybę. Po lewej stronie – patrząc z perspektywy kierowcy – umieszczono główny obiektyw kamery, który znajduje się w ruchomej głowicy. Pozwala ona nam na regulację w promieniu 90 stopni i precyzyjne ustawienie kadru.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Na pleckach znajdziemy wyświetlacz LCD o przekątnej 2 cali, pod którym umieszczono cztery przyciski, pomagające nam w obsłudze urządzenia. Pomiędzy nimi znajduje się charakterystyczny element kamery Xblitz Dual 2 GPS, czyli kamera skierowana do wewnątrz kabiny. Pozwala ona nam na jednoczesne rejestrowanie obrazu z drogi oraz ze środka pojazdu. Po lewej stronie wyświetlacza umieszczona została mała czerwono-niebieska dioda LED, sygnalizująca status kamery. Tuż pod przyciskami znajdziemy także dwie diody na światło podczerwone. Są one odpowiedzialne za doświetlenie kabiny bez jednoczesnego rozpraszania kierowcy.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Z lewej strony producent umieścił wysunięty poza obrys obudowy obiektyw w ruchomej głowicy oraz mikrofon. Osłona obiektywu jest jedynym elementem, który wyróżnia się wizualnie spośród reszty. W odróżnieniu od obudowy, jest ona wykonana z szarego tworzywa sztucznego, na którym znajdziemy logo producenta.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Po drugiej stronie urządzenia producent umieścił natomiast czytnik kart pamięci microSD oraz port Mini USB, który pozwala nam na zasilanie kamery. Całości dopełnia przycisk uruchamiający kamerę.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Xblitz Dual 2 GPS - Montaż w pojeździe

Kamerę samochodową Xblitz Dual 2 GPS zamontujemy w naszym pojeździe, korzystając z obecnego w zestawie uchwytu. Ten mocujemy na stałe do przedniej szyby pojazdu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie umieszczenie go pod lusterkiem wstecznym tak, aby kamera nie zasłaniała nam pola widzenia. Pamiętajmy także o zapewnieniu sobie pełnej widoczności wyświetlacza kamery oraz wygodnego dostępu do przycisków.

Menu główne Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Po wybraniu odpowiedniego miejsca przyklejamy uchwyt do szyby, a następnie montujemy w nim wideorejestrator. Kolejnym krokiem jest umieszczenie karty pamięci w kamerce. Ostatnią czynnością będzie wpięcie kabla zasilającego do gniazda zapalniczki.

Xblitz Dual 2 GPS - Pierwsza konfiguracja

Po poprawnym montażu w pojeździe kamera jest od razu gotowa do działania. Zanim jednak zaczniemy nagrywać materiał, warto przejść do ustawień i skonfigurować kilka kluczowych parametrów. Poza ustawieniem daty i godziny, warto zwrócić uwagę na ustawienia czułości czujnika G-sensor i zmniejszenie ich do minimum. Dzięki temu unikniemy zabezpieczania przez kamerę nagrań z jazdy po bardziej wyboistych drogach. Włączmy także funkcję nagrywania w pętli, co pozwoli na nadpisanie starszych nagrań nowymi.

Domyślnie kamera nagrywa w pętli filmy o długości trzech minut w jakości Full HD w 60 klatkach na sekundę.

Xblitz Dual 2 GPS - Interfejs i funkcje

Pracą wideorejestratora sterujemy za pomocą czterech przycisków, które umieszczone są pod wyświetlaczem. Ekran LCD o przekątnej 2 cali pozwala nam na komfortową pracę z urządzeniem. Podczas nagrywania jednocześnie wyświetlany jest obraz z kamery głównej oraz z kamery wewnętrznej, który widoczny jest w miniaturze w lewym górnym rogu ekranu.

Na uwagę z pewnością zasługuje intuicyjność i prostota menu głównego. Wszystkie ustawienia pogrupowane są w kilka osobnych kategorii. W menu możemy zmieniać parametry rejestrowanego materiału, takie jak liczba klatek na sekundę, rozdzielczość oraz kodek, w jakim nagrywany jest materiał. Urządzenie pozwala nam także zdecydować, czy chcemy zapisywać materiał z obu, czy tylko jednej kamery.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Menu pozwala nam także na modyfikację ilości informacji, które widoczne są na nagraniu. Możemy więc zdecydować, czy wyświetlone zostaną takie dane jak data i godzina zarejestrowania materiału, prędkość, z jaką się poruszamy oraz bieżąca lokalizacja pojazdu. Tę ostatnią wartość zawdzięczamy obecności trybu GPS.

Xblitz Dual 2 GPS - Aplikacja mobilna

Producent umożliwia nam także zdalne sterowanie pracą kamery dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnej i trybu Wi-Fi.

Aplikacja Roadcam Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

W instrukcji obsługi dołączonej do zestawu znajdziemy kod QR, który przekieruje nas do aplikacji Roadcam. Dostępna jest ona zarówno na telefonach z systemem Android, jak i iOS. Po pobraniu aplikacji należy uruchomić tryb Wi-Fi w kamerze i połączyć się z nią za pośrednictwem smartfona.

Jeżeli udało nam się połączyć oba urządzenia, na ekranie telefonu będziemy mogli wyświetlić obraz rejestrowany obecnie przez kamerę. Pozwoli ona także na przeglądanie filmów i zdjęć zapisanych na karcie pamięci.

Xblitz Dual 2 GPS - Jakość nagrań

W trakcie naszych testów sprawdziliśmy działanie wideorejestratora w dzień oraz w nocy.

Jakość nagrań zarejestrowanych rejestratorem Xblitz Dual 2 GPS stoi na dobrym poziomie. Kamera umożliwia nagrywanie filmów w jakości Full HD z zachowaniem 60 klatek na sekundę zarówno głównym obiektywem, jak i tym skierowanym do wewnątrz kabiny. Ma to swoje zalety, jak wysoką jakość nagrania, dzięki której jesteśmy w stanie odróżnić szczegóły oraz odczytać numery rejestracyjne znajdujących się przed nami pojazdów. Dzięki temu nie musimy martwić się o nasze bezpieczeństwo i ustalenie szczegółów zdarzenia drogowego, jeżeli do takiego dojdzie.

Małym minusem dobrej jakości nagrań jest jednak konieczność zakupienia karty o pamięci o maksymalnej pojemności, którą obsługuje urządzenie, czyli 128 GB. Rozmiar minutowego nagrania wynosi bowiem około 100 MB. Tą wartość należy podwoić, jeżeli decydujemy się na jednoczesne nagrywanie z obu kamer. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi jednak tryb nagrywania w pętli.

Równie dobrze spisuje się kamera skierowana do wnętrza kabiny, choć trzeba zwrócić uwagę na delikatne zniekształcenie kolorów i ich nasycenia na nagraniu. Wysoka liczba klatek na sekundę i rozdzielczość rekompensują jednak ten drobny mankament. Na materiale zarejestrowanym w ciągu dnia jesteśmy w stanie dostrzec wszystkie szczegóły.

Na uwagę zasługują jednak materiały zarejestrowane w nocy. Wtedy też aktywuje się dedykowany tryb nocny. Filmy z jazdy po dobrze oświetlonych drogach i po mieście charakteryzują się wysoką jakością i ilością widocznych szczegółów. Odwzorowanie kolorów także stoi na wysokim poziomie. Ilość widocznych szczegółów spada nieznacznie na materiałach z dróg bocznych, których oświetlenie jest słabsze. Nie przeszkadza to jednak w komfortowej analizie zarejestrowanych zdarzeń.

Warto także podkreślić jakość nagrania z kamery wewnętrznej. Dzięki obecności dwóch diod emitujących światło podczerwone możemy dostrzec wszystkie szczegóły wewnątrz kabiny. Okupione jest to jednak saturacją kolorów i nagraniem materiału w odcieniach szarości. Nie powinno to jednak w żadnym stopniu przeszkodzić w jego analizie.

Poniżej możecie zobaczyć przykładowe materiały zarejestrowane kamerą Xblitz Dual 2 GPS w dzień:

oraz w nocy:

Xblitz Dual 2 GPS - Podsumowanie

Kamera samochodowa Xblitz Dual 2 GPS z pewnością będzie dobrym zakupem dla kierowców, którzy chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze stosunkowo niewielkim kosztem. Na uwagę zasługuje wysoka jakość nagrań zarówno główną kamerą, jak i dodatkową, skierowaną do środka kabiny. Będzie to idealne rozwiązanie dla kierowców zawodowych, dla których samochód jest narzędziem pracy.

Cieszy także to jak proste w montażu i intuicyjne w obsłudze jest to urządzenie. Warto także podkreślić obecność interfejsu w języku polskim i dodatków w postaci trybu parkingowego, czujników G-sensor oraz wykrywania ruchu.