Xblitz S3 DUO - przystępny cenowo podwójny wideorejestrator z kamerą cofania

Xblitz S3 DUO to ciekawy wideorejestrator z dodatkowym obiektywem montowanym z tyłu pojazdu. Dzięki jego obecności możemy skorzystać z kamery cofania, aktywowanej po wrzuceniu biegu wstecznego. Propozycja od Xblitz wyróżnia się także przemyślanym montażem oraz obecnością czytelnego wyświetlacza z menu w języku polskim. Czy warto wybrać podwójną kamerkę cofania Xblitz?

Rynek wideorejestratorów stale się rozwija. Kamerki samochodowe nie są już zwykłym gadżetem. Dla wielu kierowców stały się one dodatkową polisą ubezpieczeniową. Dzięki obecności niewielkiego urządzenia znajdującej się na szybie naszego pojazdu możemy łatwo udowodnić czyjąś winę w przypadku różnego rodzaju zdarzeń drogowych.

Xblitz S3 DUO w aucie

Na półkach sklepowych znajdziemy mnóstwo modeli różniących się od siebie specyfikacją techniczną, ceną oraz funkcjonalnością, a producenci wciąż prześcigają się w produkowaniu coraz bardziej zaawansowanych wideorejestratorów. Z większości dodatków nie skorzystamy na co dzień, ale dobrym pomysłem może być wybór podwójnego wideorejestratora z dodatkową kamerą tylną.

Do redakcji PCWorld na testy trafił Xblitz S3 DUO. To przystępna cenowo kamerka samochodowa nagrywająca w Full HD. W zestawie dostarczana jest z dodatkową kamerą tylną. Dzięki niej jesteśmy w stanie nagrywać sytuacje przed i za pojazdem oraz łatwo doposażyć nasz samochód w kamerę cofania.

Czy przystępny cenowo wideorejestrator z dodatkową kamerą tylną od firmy Xblitz to dobry wybór?

Xblitz S3 DUO - Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia: Wideorejestrator z kamerą tylną Rozdzielczość nagrywania: Przód: Full HD (1920 x 1080 pikseli) przy zachowaniu 30 klatek na sekundę; Tył VGA (640 x 480 pikseli) przy zachowaniu 30 klatek na sekundę Obiektyw: Szerokokątny Kąt widzenia: 140 stopni Przysłona: f/2,0 HDR: Tak Format zapisu plików: MOV Kodowanie: H,264 Tryb nocny: Tak Bluetooth: Brak Wi-Fi: Brak Wyświetlacz: LCD o przekątnej 2,4 cala Asystent głosowy: Brak Mikrofon: Tak Głośnik: Tak GPS: Brak Czujnik ruchu: Tak Tryb parkingowy: Tak Aplikacja mobilna: Brak Funkcje dodatkowe: Znacznik daty, znacznik numeru rejestracyjnego Zasilanie: Z portu Mini USB Montaż na szybie: Z pomocą przyssawki Karta pamięci: microSD (8-32 GB klasy 10) Waga: 83 g Wymiary: 75 x 43 x 22 mm Gwarancja: 24 miesiące

Xblitz S3 DUO to jeden z prostszych modeli. Główną cechą charakterystyczną testowanego wideorejestratora jest obecność dodatkowej kamery tylnej, która może służyć jednocześnie jako kamera cofania.

Producent postawił na klasyczny sensor pozwalający nagrywać w Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Całość uzupełnia obsługa HDR oraz trybu nocnego. Kąt widzenia wynosi 140 stopni. Tylna kamerka rejestruje obraz w rozdzielczości VGA - 640 x 480 pikseli. Materiały zapisywane są w plikach MOV z kodowaniem H.264. Oznacza to, że odtworzymy je na praktycznie każdym urządzeniu.

Wideorejestrator posiada spory wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala oraz interfejs z polskim menu. Kamerką sterujemy z wykorzystaniem czterech przycisków umieszczonych na prawej krawędzi obudowy.

Xblitz S3 DUO potrafi nagrywać wideo z dźwiękiem. Kamerka ma również wbudowany głośnik. Wszystkie nagrania zapisywane są na karcie pamięci w formacie microSD o pojemności od 8 do 32 GB. Element ten musimy zakupić we własnym zakresie.

Wideorejestrator ładowany jest z wykorzystaniem złącza Mini USB. Całość przymocujemy do szyby z wykorzystaniem przyssawki.

Xblitz S3 DUO - Cena

Xblitz S3 DUO to jedna z tańszych konstrukcji z kamerą tylną. Sugerowana cena detaliczna wynosi 249 złotych. Oznacza to, że zakup wideorejestratora nie zrujnuje domowego budżetu.

Xblitz S3 DUO - Zawartość zestawu

Wideorejestrator Xblitz S3 DUO dostarczany jest w niewielkim opakowaniu.

Opakowanie wideorejestratora Xblitz S3 DUO

Całość utrzymano w biało-czerwonej kolorystyce. Producent umieścił na pudełku kluczowe elementy specyfikacji technicznej oraz kody QR przekierowujące do strony Xblitz oraz social mediów.

Kluczowe funkcje Xblitz S3 DUO

Kamera samochodowa Xblitz S3 DUO dostarczana jest z niezwykle bogatym zestawem sprzedażowym. W środku znajdziemy:

Xblitz S3 DUO

Kamerę wsteczną z wbudowanym kablem AV

Czytnik kart pamięci w formacie micro SD

Uchwyt z przyssawką

Ładowarkę Mini USB

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu

Cieszy obecność czynnika kart pamięci w formacie micro SD. Kamerka Xblitz nie posiada łączności bezprzewodowej z urządzeniami mobilnymi. Dzięki czytnikowi jesteśmy w stanie szybko i wygodnie zgrać nagrania na nasz komputer.

Czytnik kart micro SD

W zestawie poza samym wideorejestratorem znajdziemy również kamerkę tylną z długim przewodem AV. Na jego końcu znajduje się dodatkowa końcówka, która służy do automatycznego wywoływania kamery cofania. Przewód należy podłączyć do świateł cofania.

Nie zabrakło również zasilacza ze złączem Mini USB. Również w jego przypadku nie możemy narzekać na długość przewodu.

Kabel Mini USB do zasilania
Zasilacz

Wideorejestrator Xblitz S3 DUO spokojnie zamontujemy nawet w aucie klasy średniej.

Xblitz S3 DUO - Wygląd i jakość wykonania

Xblitz S3 DUO to niewielki wideorejestrator wykonany z czarnego, matowego plastiku. Urządzenie jest niesamowicie lekkie i kompaktowe. Całość swoim wyglądem przypomina kompaktowy aparat cyfrowy.

Xblitz S3 DUO

Na froncie znajdziemy obiektyw, mikrofon oraz logo producenta.

Z lewej strony umieszczono złącze na kartę pamięci microSD, głośnik oraz otwory wentylacyjne.

Obiektyw i czytnik kart pamięci

Na spodzie obudowy producent umieścił przycisk Reset pozwalający na przywrócenie kamerki do ustawień fabrycznych. Nie zabrakło również naklejki informacyjnej z numerem seryjnym.

Przycisk Reset i naklejka informacyjna

Górna krawędź posiada wbudowane mocowanie uchwytu na szybę, gniazdo AV do podłączenia kamery tylnej oraz złącze Mini USB, które służy do zasilania.

Złącze zasilania i uchwyt
Gniazdo AV, uchwyt i port Mini USB

Użytkownik najczęściej patrzył będzie na tylną część obudowy. Znajduje się na niej spory ekran o przekątnej 2,4 cala, logo Xblitz oraz cztery przyciski do obsługi urządzenia.

Ekran i przyciski nawigacyjne

Chwilę warto poświęcić tylnej kamerce. Producent proponuje jej montaż w miejscu oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Kamera cofania z długim kablem i obudową z certyfikatem IP67

W zestawie znajdziemy dwie śrubki, które możemy wykorzystać do montażu kamery na zewnątrz auta. Co ważne obudowa posiada certyfikat IP67. Oznacza to, że jest odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Kamera cofania posiada diody doświetlające

Na blaszce montażowej znajdziemy również mocną taśmę dwustronną. Pozwala ona na montaż kamerki za tylną szybą. Podczas testów zamontowałem obiektyw do maskownicy trzeciego światła stop.

Kamera cofania umieszczona w aucie

Przewód sygnałowy posiada na końcu dodatkowy kabel, który możemy podłączyć do światła cofania.

Dodatkowy kabel do światła wstecznego wywołuje tryb kamery cofania

Dzięki temu rozwiązaniu Xblitz S3 DUO automatycznie uruchomi kamerę cofania po wrzuceniu biegu wstecznego. To niezwykle przydatna funkcja, z której ucieszą się posiadacze aut bez systemów wspomagających parkowanie.

Xblitz S3 DUO - Montaż

Montaż wideorejestratora Xblitz S3 DUO nie jest skomplikowany. Kamerkę warto umieścić w okolicach lusterka wstecznego tak, aby nie zasłaniała pola widzenia. Warto zadbać o to, aby ekran był w pełni widoczny.

Po wybraniu odpowiedniego miejsca przyklejamy uchwyt z przyssawką do szyby.

Uchwyt z przyssawką

W następnym kroku wkładamy do niego kamerkę Xblitz S3 DUO i montujemy w niej kartę pamięci microSD. Teraz wystarczy podłączyć kamerę cofania oraz kabel zasilający. Przewody są odpowiednio długie, aby schować je w podsufitce i tapicerce auta.

Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym wyjaśniamy jak zamontować wideorejestrator.

Xblitz S3 DUO - Konfiguracja

Kamera samochodowa Xblitz S3 DUO jest gotowa do użycia od razu po montażu. Podczas pierwszego uruchomienia wideorejestrator poprosi nas o sformatowanie karty pamięci. Warto udać się do ustawień urządzenia w celu poprawnego ustawienia daty oraz godziny.

Domyślnie kamerka nagrywa w rozdzielczości Full HD w 3-minutowych pętlach z uruchomionym nagrywaniem w HDR.

Xblitz S3 DUO - Interfejs

Interfejs kamery Xblitz S3 DUO wyświetla się na 2,4 calowym wyświetlaczu LCD.

Interfejs kamery Xblitz S3 DUO

Jego jasność maksymalna jest na tyle wysoka, że nie ma problemów z odczytaniem treści nawet w słoneczny dzień. Domyślnie wyświetlany jest podgląd z przedniej kamery oraz zminimalizowany podgląd z kamery tylnej.

Widok domyślny
Widok podzielonego ekranu
Widok kamery przedniej

Użytkownik może podzielić ekran na pół lub wyświetlać obraz tylko z jednej kamery. Na ekranie domowym widoczne są również podstawowe informacje o statusie pracy urządzenia. Kamera informuje o nagrywaniu, długości aktualnego nagrania, rozdzielczości nagrywania, dacie, statusie ładowania oraz obecności karty pamięci.

Interfejs kamery Xblitz S3 DUO

Nad ekranem kamerki znajdziemy dwie diody, które sygnalizują, że kamera nagrywa obraz.

W ustawieniach możemy zmienić rozdzielczość nagrywania, długość plików, ustawić ekspozycję, włączyć/wyłączyć HDR, ustawić numery rejestracyjne oraz datę i godzinę. Użytkownik może włączyć/wyłączyć stemple daty na nagraniach wideo. Istnieje możliwość dezaktywacji mikrofonu oraz regulacji czułości czujnika detekcji ruchu.

Ustawienia rozdzielczości nagrywania
Ustawienia czujnika ruchu

Xblitz S3 DUO - Jakość nagrań

Podczas testów sprawdziliśmy wideorejestrator Xblitz S3 DUO w dzień, o zmierzchu oraz w nocy.

Jakość nagrań stoi na zadowalającym poziomie. Z materiałów zarejestrowanych przez przednią kamerę w dzień, możemy odczytać numery rejestracyjne pojazdów. Nie ma również najmniejszych problemów z nagrywaniem pod słońce. Kamera dobrze radzi sobie z ustawieniem ostrości oraz ekspozycji. O zmierzchu obraz jest odpowiednio jasny i czytelny. Nocą aktywuje się tryb nocny, który obniża nieco jakość nagrań, ale dzięki niemu nawet w niemalże całkowitej ciemności jesteśmy w stanie zarejestrować aktualną sytuację przed naszym autem.

Tylna kamerka jest elementem dodatkowym. Jej rozdzielczość to zaledwie 640 x 480 pikseli. Oznacza to, że nie możemy liczyć na czytelność tablic rejestracyjnych. Z drugiej strony zarejestrowany obraz pozwala rozeznać się w sytuacji. Co ważne nagrania opisywane są tak samo jak wideo z kamery przedniej. Dzięki temu zabiegowi nie musimy szukać odpowiednich nagrań, aby obejrzeć sytuację zarejestrowaną przez obie kamery.

Poniżej próbki nagrań z wideorejestratora Xblitz S3 DUO:

Xblitz S3 DUO - Kamera cofania

Wideorejestrator Xblitz S3 Duo może pełnić również funkcję kamery cofania.

Kamera tylna zamontowana na zewnątrz auta

Po poprawnym podłączeniu kamery tylnej wrzucenie biegu wstecznego powoduje automatyczne przełączenie wideorejestratora w tryb kamery cofania. Na ekranie kamerki zobaczymy zmaksymalizowany obraz z tylnego obiektywu.

Kamera cofania

Co ważne dzięki wbudowanym diodom LED oraz oświetleniu wstecznemu z auta, rozwiązanie to sprawdza się w każdych warunkach pogodowych.

Xblitz S3 DUO - Podsumowanie

Xblitz S3 DUO to przystępny cenowo wideorejestrator z dodatkową kamerą tylną. Za niespełna 250 zł dostajemy kamerkę samochodową nagrywającą w jakości Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Jakość nagrań jest zadowalająca i pozwala na odczytanie numerów rejestracyjnych oraz odtworzenie wydarzeń drogowych. Całość uzupełnia kamerka tylna pełniąca funkcję kamery cofania. Rozwiązanie to docenią szczególnie posiadacze starszych samochodów bez czujników parkowania.

Xblitz S3 DUO

Podczas testów Xblitz S3 DUO doceniłem prosty i przemyślany proces montażu, spory wyświetlacz, kamerę cofania oraz intuicyjny interfejs użytkownika dostępny w języku polskim. Do wad można zaliczyć brak łączności bezprzewodowej z urządzeniami mobilnymi oraz niską rozdzielczość tylnej kamerki.

Podsumowując Xblitz S3 DUO to godny polecenia wideorejestrator z dwoma kamerami, który bardzo dobrze radzi sobie w większości sytuacji, a na dodatek nie zrujnuje domowego budżetu. Model ten polecamy szczególnie do samochodów bez systemów wspomagających parkowanie.