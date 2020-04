Niewielka kamera samochodowa Xblitz S4 zaskakuje wieloma ciekawymi i praktycznymi rozwiązaniami. Jakimi?

Xblitz S4 to kamera samochodowa z modułem Wi-fi, co umożliwia jej obsługę za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona. Ma oryginalną, cylindryczną obudowę - kształt ten został pomyślany tak, aby nie zasłaniać widoku kierowcy - a niewielkie rozmiary zapewniają dyskretne nagrywanie. Kamerę można przyczepić do szyby za pomocą przyssawki, dzięki czemu można w każdej chwili zmienić jej położenie lub całkiem zdjąć. Jeśli chodzi o samo nagrywanie, mamy to czuły sensor SONY EXMOR, pozwalający na zapis w Full HD. Kąt widzenia 140° umożliwia objęcie okiem kamery szerokiego obszaru, co pozwala dokładnie zarejestrować otoczenie. Możliwość zapisu w pętli gwarantuje ciągłość nagrań, a G-sensor zabezpiecza dane w momencie wykrycia silnego wstrząsu lub nagłego hamowania. Plik zapisywany w tym momencie jest chroniony przed skasowaniem. Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 64GB.

Kamera Xblitz wyposażona została we własne zasilanie, które pozwala jej na dłuższy czas pracy, niż w przypadku klasycznych baterii. Za dnia nagrania wypadają świetnie, jednak nocą ich jakość nie jest najlepsza - tam, gdzie nie ma dobrego oświetlenia, mało co widać. Ale to jedyny minus. Użytkowanie, a także kontrolowanie kamery poprzez aplikację jest bardzo wygodne i ciężko byłoby znaleźć jakieś jej wady. Jest to po prostu dobry model w dobrej cenie.

Wideorejestrator Xblitz S4 można nabyć na polskiej stronie producenta.