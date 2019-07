Xbox One S vs Xbox One S All-Digital - którą konsolę wybrać?

Microsoft postanowił wprowadzić nową wersję Xbox'a pozbawioną napędu. Sprawdzamy, który model warto kupić?

Xbox One S All-Digital to najnowszy model konsoli Xbox One. To także najtańszy (przynajmniej na stronie Microsoftu) sposób na zakup konsoli Xbox One. Odświeżony model różni się od swojego poprzednika - Xbox'a One S brakiem napędu. Zmiana ta powoduje, że gry zainstalujemy tylko i wyłącznie za pomocą Microsoft Store.

Źródło: techadvisor

Czy warto wybrać nową konsolę Xbox One S All-Digital, czy zdecydować się na starszy model Xbox One S wprowadzony do sprzedaży w 2016 roku?

Budżetowa konsola, która kosztuje więcej, niż podstawowy Xbox One S

Głównym celem wprowadzenia na rynek nowego modelu All-Digital było umożliwienie konsumentowi zakupu konsoli w jak najniższej cenie. Z tego powodu z nowej wersji usunięto napęd optyczny, z które ponoć i tak nie wiele osób korzystało. Choć w teorii wszystko brzmi świetnie to w praktyce taniej kupisz konsolę Xbox One S z wbudowanym napędem. Jeżeli dobrze się postarasz kupisz podstawowy model z 500 GB dyskiem i jedną grą za mniej, niż 1000 zł.

Nowa konsola Xbox One S All-Digital z 1 TB dyskiem i trzema grami w zestawie kosztuje 999 zł. Cena jest zachęcająca, ale musisz pamiętać, że model ten nie posiada najdroższego elementu - napędu 4K Ultra HD Blu-ray. Nawet sam Microsoft podczas zakupu nowej wersji konsoli w swoim sklepie informuje, że aby grać w gry z płyt lub oglądać treści na Blu-ray musisz wybrać model Xbox One S z napędem.

Jesteśmy przekonani, że niedługo cena Xbox One S All-Digital nieco spadnie i konsola oferowana będzie w różnego rodzaju promocjach tak, jak obecnie model One S z napędem. Niezmienia to faktu, że w chwili obecnej obie konsole możesz kupić w bardzo zbliżonych cenach.

Tak samo, ale inaczej

Oprócz braku napędu obie konsole są niemalże identyczne. Nadal będziesz mógł grać w te same gry oraz korzystać z tych samych akcesoriów. Nie masz co liczyć na wzrost wydajności - obie konsole posiadają identyczne podzespoły.

Źródło: microsoft

Xbox One S - Podstawowa specyfikacja techniczna

Wymiary: 295 x 230 x 64 mm

295 x 230 x 64 mm Waga: 2.9 kg

2.9 kg Procesor: Ośmio rdzeniowy Jaguar CPU, częstotliwość taktowania 1.75 GHz

Ośmio rdzeniowy Jaguar CPU, częstotliwość taktowania 1.75 GHz Grafika: 12 CUs (914MHz) 1.23 TF GPU

12 CUs (914MHz) 1.23 TF GPU Pamięć operacyjna (RAM): 8 GB DDR3 RAM

8 GB DDR3 RAM Pamięć masowa (dysk twardy HDD): 500 GB, 1 TB, 2 TB

500 GB, 1 TB, 2 TB Napęd optyczny: Napęd 4K Blu-ray

Xbox One S All-Digital - Podstawowa specyfikacja techniczna

Wymiary: 295 x 230 x 64 mm

295 x 230 x 64 mm Waga: 2.2 kg

2.2 kg Procesor: Ośmio rdzeniowy Jaguar CPU, częstotliwość taktowania 1.75 GHz

Ośmio rdzeniowy Jaguar CPU, częstotliwość taktowania 1.75 GHz Grafika: 12 CUs (914MHz) 1.23 TF GPU

12 CUs (914MHz) 1.23 TF GPU Pamięć operacyjna (RAM): 8 GB DDR3 RAM

8 GB DDR3 RAM Pamięć masowa (dysk twardy HDD): 1 TB

1 TB Napęd optyczny: Brak

Tak, jak już wcześniej mówiliśmy jedyne różnice w specyfikacji technicznej to brak napędu optycznego Blu-ray w modelu All-Digital. Z tego powodu zmalała waga, ale wymiary nadal pozostały niezmienione. Można zauważyć także, że nowa konsola oferowana jest tylko i wyłącznie z dyskiem o pojemności 1 TB. One S można nabyć w konfiguracji z 500 GB, 1 TB oraz 2 TB HDD, ale pierwszy model nie jest już produkowany. Microsoft w swoim sklepie sprzedaje konfiguracje z 1 TB oraz 2 TB nośnikiem.

Wydajność graficzna jest identyczna zarówno w przypadku starszego Xbox'a One S, jak i nowszej wersji All-Digital. Obie konsole oferują rozdzielczość 1080p w grach oraz obsługę HDR. Oznacza to, że decydując się na Xbox One S All-Digital będziesz miał dostęp do pełnego katalogu gier Xbox, ale wyłącznie w formie cyfrowej.

Źródło: microsoft

Być może nie będziesz w stanie odtwarzać 4K Blu-Ray lub swoich ulubionych płyt DVD, jak w przypadku One S, ale nadal będziesz miał dostęp do materiałów wideo 4K poprzez Netflix i inne usługi strumieniowe w wersji All-Digital. Nie powinno również dziwić, że wszystkie kontrolery Xbox One, zestawy słuchawkowe i inne akcesoria są w pełni kompatybilne z Xbox One S All-Digital.

Gry z płyty, a gry z sieci

Podczas gdy podstawowa rozgrywka jest identyczna w Xbox One S i Xbox One S All-Digital, kluczowa różnica polega na tym, że ograniczasz się do cyfrowego pobierania plików na nowszej konsoli. Oznacza to, że nie tylko nie możesz zainstalować gier Xbox One z fizycznego nośnika, ale nie możesz także grać w gry z Xbox'a 360, które posiadasz na płytach DVD.

Choć początkowo rezygnacja z napędu powoduje, że konsola może być tańsza w zakupie, w praktyce okaże się że gry są droższe, ponieważ musisz polegać wyłącznie na sklepie Microsoft Store, a nie zawsze jest to najtańsze miejsce do kupowania gier. Często można znaleźć fizyczne gry na promocjach, a nowe tytuły są z reguły droższe w wersjach cyfrowych, niż na płytach.

Bitwa między mediami fizycznymi (płytami) a cyfrowymi (grami pobranymi z internetu) nie jest niczym nowym, a każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Podczas gdy dyski fizyczne mogą być tańsze, tworzą one również wiele bałaganu w domu - zwłaszcza, że biblioteka rośnie z biegiem czasu. Nie jest to problem z grami cyfrowymi, które są uporządkowane w bibliotece gier oczekujących na pobranie.

Masz również szereg usług subskrypcji, w tym Xbox Game Pass Ultimate, Games with Gold i EA Access, które zapewniają dostęp do wielu gier za stosunkowo niewielką kwotę każdego miesiąca, negując kosztowną potrzebę kupowania każdej gry indywidualnie. Otrzymasz również kopię Sea of Thieves, Minecraft i Forza Horizon 3 z każdą cyfrową konsolą Xbox One S All-Digital, aby miał w co grać od razu po zakupie.

Podczas zakupu konsoli w wersji All-Digital musisz wziąć pod uwagę prędkość internetu, jaką posiadasz. Ponieważ nowa konsola nie ma napędu będziesz musiał pobierać wiele gigabajtów z internetu. Nie jest to duży problem, gdy mieszkasz w mieście i masz internet o przepustowości większej od 100 Mb/s, ale nie jest to idealne rozwiązanie dla konsumentów posiadających wolne łącze. Jeśli szybkość Internetu nie jest zbyt duża, połączenie standardowego Xbox One S i fizycznych gier powinno zapewnić szybszą instalację. Pamiętaj, że nawet po instalacji gry z płyty konsola zapewne będzie musiała pobrać aktualizacje przed pierwszym uruchomieniem, a nawet one mogą zajmować ponad 20 GB.

Podsumowanie

W teorii Xbox One S All-Digital to świetne rozwiązanie. Każdy konsument chce kupić tańsza konsolę, która oferuje taką samą wydajność, jeżeli jest to możliwe. Niestety prawda nie jest taka piękną. Brak napędu Blu-ray powoduje, że nie możesz skorzystać z gier kupionych w sklepie i jesteś ograniczony wyłącznie do zakupów w Microsoft Store, gdzie niektóre tytuły są droższe niż ich odpowiedniki na płytach. Dodatkowo nie możesz skorzystać z gier z drugiej ręki np. pożyczonych od przyjaciół. Tracisz również możliwość oglądania filmów w wysokiej jakości. Wszystko to sprawia, że Xbox One S All-Digital w roli centrum multimedialnego sprawdza się sporo gorzej, niż konsola One S z napędem.

Dodatkowo sytuacji nie sprzyja fakt, że model One S da się kupić taniej od nowej wersji konsoli pozbawionej napędu. Oznacza to, że płacisz więcej lub tyle samo za mniejszą funkcjonalność. Sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie, ale w chwili obecnej zdecydowanie polecamy zakup konsoli Xbox One S z napędem nawet, jeżeli będzie ona droższa o 100-200 zł. Koszt ten z pewnością zwróci się podczas użytkowania.