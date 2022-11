Xiaomi 12T to prawdopodobnie najlepszy smartfon w swojej cenie! Sprawdź, jak sprawdził się podczas naszych testów

Niedawno swoją premierę miały dwa nowe smartfony popularnej marki: Xiaomi 12T oraz Xiaomi 12T Pro. Jeden z modeli trafił do naszej redakcji na testy.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Xiaomi 12T - Wstęp

W październiku tego roku Xiaomi zaprezentowało dwa nowe modele urządzeń z serii oznaczonej numerem 12. Należą do nich Xiaomi 12T oraz jego droższy wariant - Xiaomi 12T Pro. Urządzenia różnią się przede wszystkim zastosowanym procesorem oraz aparatem głównym.

Tańszy model oparty został na chipsecie MediaTek Dimensity 8100-Ultra, natomiast droższy wspierany jest przez Snapdragona 8+ Gen 1. Ponadto najmocniejszy obiektyw w 12T ma rozdzielczość 108 Mp, a w wariancie Pro aż 200 Mp. Tym samym Xiaomi 12T Pro stał się jednym z pierwszych smartfonów (obok Motoroli Edge 30 Ultra), w którym zastosowano aparat o tak dużej rozdzielczości. Podstawowy model urządzenia trafił do naszej redakcji na testy i sprawdził się naprawdę świetnie. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem smartfona do 3000 zł, to Xiaomi 12T będzie zdecydowanie jedną z najlepszych opcji w tej cenie.

Xiaomi 12T - Specyfikacja

Wymiary 163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm Waga 202 g Rozmiar wyświetlacza 6,67 cala Częstotliwość odświeżania ekranu Adaptacyjne do 120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 8100-Ultra Pamięć RAM 8 GB System operacyjny Android 12 Pamięć wewnętrzna 256 GB Aparat główny 108 MP Dodatkowe obiektywy Szerokokątny 8 MP + Makro 2 MP Przedni obiektyw 20 Mp Bateria 5000 mAh Ładowanie 120 W Wodoodporność Brak Porty USB-C Czytnik kart pamięci Nie NFC Tak Kolor Niebieski

Xiaomi 12T - Design oraz konstrukcja

Xiaomi 12T nie należy do najzgrabniejszych urządzeń jakie miałem okazje testować. Wrażenie nieco zbyt topornej budowy potęgowały we mnie doświadczenia z recenzowania Motoroli Edge 30 Fusion, która leży w dłoni wyjątkowo świetnie. Urządzenie jest dość szerokie, a jego obsługa jedną ręką jest trudna, ale w zamian za to otrzymujemy spory 6.67-calowy ekran z jasnym i wyraźnym wyświetlaczem.

Smartfon posiada szklany tył z powłoką antyrefleksyjną. Plecki dość mocno się palcują, ale posiadają matowe wykończenie, a więc ich utrzymanie w czystości jest proste. Na tyle znajdziemy także wysepkę z trzema obiektywami i lampą LED. Swoją konstrukcją przypomina ona pozostałe smartfony z serii oznaczonej numerem 12. Mamy więc jedną kamerę główną oraz dwa obiektywy dodatkowe (makro i szeroki kąt). Na pleckach znajdziemy także jeden subtelny napis "Xiaomi" oraz kilka dodatkowych informacji, które nieco zaburzają estetykę urządzenia. Na szczęście wszystkie litery posiadają srebrne wykończenie, które (w przypadku niebieskiego modelu) wtapiają się w tył smartfona.

Na prawej krawędzi znajdziemy przyciski funkcyjne odpowiedzialne za uruchamianie smartfona oraz kontrolę głośności muzyki. Podoba mi się fakt umieszczenia ich po jednej stronie obudowy, bo sprawia to, że obsługa urządzenia jest bardziej intuicyjna. Na dolnej krawędzi znajduje się wejście USB-C, otwór na karty SIM oraz jeden z dwóch głośników (drugi umieszczony jest na górnej krawędzi). Brak złącza jack nie powinien nikogo dziwić, ale warto o tym wspomnieć, ponieważ dla wielu potencjalnych użytkowników może to być odczuwalną wadą.

Xiaomi 12T - Wydajność oraz kultura pracy

Jedną z największych zalet Xiaomi 12T jest jego wydajność - podczas kilkutygodniowych testów smartfon działał bez zarzutów. Nie miałem problemu z jakimikolwiek opóźnieniem przy otwieraniu aplikacji, czy zawieszaniem się albo crushowaniem systemu. Co więcej, dzięki adaptacyjnemu odświeżaniu obrazu (które zazwyczaj działało na poziomie 90 Hz lub 120 Hz) wszystkie animacje wydawały się jeszcze płynniejsze.

Urządzenia używałem w dość klasyczny sposób, czyli do przeglądania internetu, Instagrama, Tik Toka czy YouTube'a, jednak zdarzało mi się również grać w kilka mniej wymagających mobilnych tytułów. W żadnym z tych przypadków nie miałem problemu z przegrzewaniem, a smartfon robił się delikatnie cieplejszy jedynie przy dłuższych sesjach pracy na nim.

W ramach testów sprawdziłem, jak Xiaomi 12T wypada w popularnych programach do analizy wydajności urządzenia. Użyłem do tego aplikacji Geekbench 5. Po uruchomieniu programu smartfon uzyskał 926 punktów przy testach na jednym rdzeniu oraz 3699 punktów na wielu rdzeniach. W obu przypadkach urządzenie wypada wyraźnie lepiej niż takie smartfony jak Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Poco F3 czy Galaxy S21 Plus. Warto porównać ten wynik do rezultatów jakie uzyskała, testowana przeze mnie niedawno, Motorola Edge 30 Fusion. Oba smartfony zadebiutowały bowiem w podobnym czasie i są przedstawicielami podobnej półki cenowej.

Źródło: Xiaomi 12T

W bezpośrednim zestawieniu - bazując jedynie na testach przeprowadzonych przy pomocy aplikacji Geekbench 5 - urządzenia wypadają bardzo podobnie. Model Edge 30 Fusion zdobył więcej punktów na pojedynczym rdzeniu (1173 vs 926), ale nieco mniej w przypadku wielu rdzeni (3562 vs 3600). Co to oznacza w praktyce? Przyznam, że niewiele. Oba smartfony są niesamowicie szybkie i, pod względem wydajności, stanowią jedne z najlepszych modeli w swojej klasie.

Wracając do Xiaomi 12T - użyty przy jego konstrukcji MediaTek Dimensity 8100-Ultra sprawdza się bardzo dobrze, a jeśli uznamy, że brakuje nam pamięci RAM to zawsze możemy rozszerzyć jej ilość o dodatkowe 3 GB (opcja dostępna w ustawieniach).

Xiaomi 12T - Nakładka

Xiaomi 12T działa na Androidzie 12 wzbogaconym o autorską nakładkę producenta - MIUI 13. Oprogramowanie urządzenia jest bardzo rozbudowane i oferuje mnóstwo użytecznych funkcji. Jedną z opcji, z której korzystałem najczęściej było wykonywanie screenów przy pomocy gestu. Większość smartfonów także posiada tą opcję, jednak Xiaomi 12T ma dwa różne gesty, które sugerują inny sposób wykonywania zrzutu ekranu.

Jeżeli położymy na wyświetlaczu trzy palce i zjedziemy nimi w dół, to uruchomi się standardowy screenshot. Jeżeli jednak położymy trzy palce i nie będziemy nimi przeciągać w dół, to odpalimy protokół, który umożliwi nam zaznaczenie dokładnego obszaru, którego zrzut chcemy wykonać. Nie jest to nic dużego, ale zdecydowanie przyspieszyło moją pracę na co dzień.

Ucieszyła mnie także obecność ekranu krawędziowego, do którego jestem bardzo przywiązany po latach używania smartfonów z serii Galaxy. Ciekawym rozwiązaniem jest dość unikalna belka powiadomień. Zazwyczaj w smartfonach ściągamy ją z górnej krawędzi ekranu i w jednym miejscu mamy wszystkie informacje. W Xiaomi 12T możemy uruchomić alternatywną opcję, dzięki której jeśli przeciągniemy palcem na lewo od kamery do selfie, to zobaczymy nowe powiadomienia, a przeciągając po prawej zobaczymy większość ustawień (np. WiFi, jasność ekranu, Bluetooth).

Źródło: Xiaomi 12T

MIUI 13 oferuje także szereg zabezpieczeń, wśród których znajdziemy odblokowywanie smartfona za pomocą odcisku palca czy rozpoznawania twarzy. Czytnik linii papilarnych został ukryty pod ekranem i działa bez zarzutów. Najczęściej używałem jednak opcji odblokowania twarzą, bo przyznam, że funkcja sprawuje się doskonale. Przede wszystkim - urządzenie rozpoznaje moją twarz błyskawicznie. Zazwyczaj trwa to dosłownie ułamek sekundy. Algorytm odpowiedzialny za działanie funkcji jest niezwykle użyteczny także dzięki temu, że podnosząc smartfon nie musimy naciskać żadnego przycisku, aby zasygnalizować chęć odblokowania. Wystarczy podnieść telefon. Jeżeli więc widzimy wiadomość, na którą chcemy odpisać to przejście - od zablokowanego urządzenia do interesującej nas aplikacji - zajmie dosłownie dwie sekundy.

Znalazłem jednak kilka kwestii, które nie spodobały mi się w Xiaomi 12T pod kątem systemu. Jedną z najbardziej irytujących był dla mnie brak możliwości wybudzenia oraz uśpienia smartfona dwukrotnym dotknięciem ekranu. Praktycznie każdy smartfon, którego używałem miał tą opcję i bardzo brakowało mi jej podczas testów. Innym problemem były pojedyncze błędy niektórych aplikacji, które przydarzyły mi się jedynie na Xiaomi 12T. Jednym z takim bugów był niedziałający poprawnie widżet aplikacji Microsoft To Do.

Xiaomi 12T - Bateria

Bateria w Xiaomi 12T zazwyczaj wystarczała mi na nieco ponad jeden dzień pracy. Smartfona używałem w dość standardowy sposób, czyli do przeglądania internetu oraz słuchania muzyki. Oglądanie 23-minutowego materiału na YouTube (w jakości 1080p, przy włączonym WiFi oraz lokalizacji) sprawia, że poziom naładowania spada zaledwie o 2%. Streamowanie utworów w serwisie Spotify przez około 30 minut (włączone WiFi, Bluetooth oraz lokalizacja) kosztowało baterię około 5%. Pod tym względem nie mam więc do Xiaomi 12T zarzutów, tym bardziej, że jeśli wyładujemy urządzenie to ponowne uzupełnienie baterii do 100% jest błyskawicznie szybkie.

Smartfon obsługuje 120 W ładowanie. W praktyce oznacza to, że zmiana poziomu baterii od 0% do 100% trwa około 30 minut. Naładowanie o 20% czy 30% zajmie wam mniej niż 10 minut. Szybkie ładowanie w modelu 12T działa więc bez zarzutów.

Xiaomi 12T - Aparat

Obiektyw główny w Xiaomi 12T to kamera o rozdzielczości 108 Mpix. To wyraźnie mniej niż w modelu 12T Pro, ale nadal więcej niż w przypadku większości smartfonów. Jakość zdjęć zależy jednak zarówno od zastosowanych podzespołów, jak i oprogramowania. Oba aspekty działają w Xiaomi 12T bardzo dobrze, a więc zdjęcia, które wykonamy głównym obiektywem będą dynamiczne i pełne kolorów.

Urządzenie nie zostało wyposażone w czujnik głębi, więc wykonując zdjęcia w trybie portretowym musimy polegać na oprogramowaniu. Smartfon posiada natomiast dedykowany tryb do fotografii nocnych, który wyraźnie rozjaśnia i wyostrza zdjęcia robione przy słabym oświetleniu. Warte uwagi są także obiektywy dodatkowe, czyli makro i szeroki kąt. Poniżej znajdziecie kilka zdjęć wykonanych przy domyślnych ustawieniach aparatu.

Xiaomi 12T - Czy warto kupić?

Xiaomi 12T to zdecydowanie jeden z najlepszych smartfonów w swojej cenie. Urządzenie kosztuje 2799 zł (wersja z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej) i może konkurować z każdym innym telefonem dostępnym w tej kwocie. Co więcej, w momencie pisania tej recenzji model 12T znajduje się na promocji, dzięki której kupując go (na stronie producenta) otrzymamy 300 zł zwrotu na konto. Oznacza to, że za urządzenie zapłacimy finalnie niecałe 2500 zł, a to zdecydowanie świetny układ. Jeżeli szukasz alternatywnych sartfonów w podobnej cenie, to sprawdź naszą recenzję Motoroli Edge 30 Fusion oraz Nothing Phone'a.