Niezwykle cienki i lekki smartfon.

Lite to, jak sama nazwa wskazuje, lżejsza wersja flagowego modelu chińskiego producenta, czyli Mi 11. Telefon posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.55 cala. Oferuje on nam rozdzielczość Full HD+ (2400x1080 pikseli) oraz otoczony jest wyjątkowo cienkimi ramkami. Częstotliwość odświeżania ekranu to 90 Hz.

Co znajdziemy w środku? Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 780G, układ graficzny Adreno 642 oraz 8 GB pamięci RAM. Dużym minusem jest niestety brak miejsca na dodatkową kartę pamięci, w związku z czym musimy zadowolić się jedynie 128 GB dostępnego miejsca w pamięci wewnętrznej. Xiaomi Mi 11 Lite 5G działa na systemie Android 11 z nakładką MIUI 12.

Smartfon posiada trzy obiektywy tylne: główny 64 MP, szerokokątny 8 MP oraz kamerę telemakro 5MP, która oferuje nam dwukrotnie większe powiększenie w porównaniu do standardowych obiektywów makro. Sztuczna inteligencja w znaczącym stopniu ułatwi także kręcenie filmów i uzyskanie ciekawych efektów, jak choćby nagrywanie poklatkowe. Do tego mamy możliwość wyboru aż ośmiu różnych filtrów koloru podczas nagrywania filmu. Przedni aparat oferuje nam rozdzielczość 20 MP.

Pojemność zamontowanej w chińskim smartfonie baterii to 4250 mAh, jednak rekompensuje to szybkie ładowanie 33W. Telefon dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, błękitnym oraz żółtym. Uwagę zwraca także to, jak cienkie jest to urządzenie: jedynie 6.8mm z nieznacznie odstającą wyspą z aparatami.