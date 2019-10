Najbardziej opłacalny flagowiec na rynku.

Xiaomi Mi 9T Pro to najnowsza propozycja z Chin. Smartfon ten wyróżnia się rewelacyjnym stosunkiem ceny do oferowanej wydajności. Za 1899 zł można kupić prawdziwego flagowca z wysuwaną przednią kamerką. To bardzo opłacalna propozycja.

Mi 9T Pro oprócz niewielkiej ceny ma więcej asów w rękawie. Z pewnością zalicza się do nich duży akumulator o pojemności 4000 mAh i ultra wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 855 wyposażony w system chłodzenia.

Wyświetlacz to 6,39 calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z obsługą HDR10+. Producent postanowił umieścić w nim czytnik linii papilarnych.

Procesor Snapdragon 855 wspomagany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej i 64 GB lub 128 GB szybkiej wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką MIUI 10. Producent zapowiedział już aktualizację Mi 9T Pro do MIUI 11.

W oprogramowaniu zaszyto także funkcję Mi Turbo, która automatycznie wyłącza procesy w tle i przeznacza wszystkie dostępne zasoby sprzętowe dla gier.

Za produkcję aparatu zastosowanego w Mi 9T Pro odpowiada Sony. To producent, który zna się na rzeczy. W smartfonie Xiaomi zastosowano nową matrycę o rozdzielczości 48 MP, która wspierana jest przez inteligentne oprogramowanie.

Cechą charakterystyczną Xiaomi Mi 9T Pro jest wysuwany moduł z kamerką do selfie. Umieszczono w nim także diodę powiadomień.