Xiaomi Mi 9T Pro

Mi 9T Pro to obecnie najlepszy smartfon w cenie do 2000 zł. Xiaomi zmiotło rywali z powierzchni ziemi.

Xiaomi zrobiło to po raz kolejny. Na początku roku zaprezentowano model Mi 9, który wyprzedał się w zaledwie kilka minut. Po wielu problemach z dostępnością wszyscy zainteresowani mogli kupić flagowe urządzenie w rozsądnej cenie. Gdy szum po Xiaomi Mi 9 ucichł, a na rynku pojawiło się kilka urządzeń z wysuwanymi aparatami Xiaomi ponownie zaskoczyło. Udoskonalono konstrukcje modeli Mi 9 i umieszczono w niej najwydajniejsze podzespoły.

Mi 9T posiada w środku procesor Qualcomm Snapdragon 855, który chłodzony jest przez 8 warstw grafitu. Tak wydajny układ w połączeniu z skutecznym chłodzeniem powoduje, że Mi 9T Pro jest naturalnym wyborem dla graczy. Flagowy procesor w połączeniu z 6 GB RAM'u gwarantuje płynną pracę i pozwala na granie w najnowsze gry z zachowaniem wszystkich detali w natywnej rozdzielczości. Dodatkowo wykorzystać można autorski tryb Mi Turbo, który ogranicza procesy w tle i przydziela wszystkie zasoby sprzętowe aktualnie uruchomionej grze.

Najnowszy flagowiec od Xiaomi to także świetny aparat z SI i matrycą główną o Sony. Oszałamiająca rozdzielczość 48 MP nie jest co prawda wykorzystywana na codzień, ale funkcja łączenia pikseli zapewnia świetne rezultaty. Nie zabrakło również aparatu szerokokątnego oraz teleobiektywu.

Przód niema w całości zajmowany jest przez ekran, ponieważ postanowiono schować kamerkę do selfie w wysuwanym modelu. Umieszczono w nim również diodę powiadomień, co wymaga chwili na przyzwyczajenie.

Wyświetlacz to panel AMOLED o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości Full HD+. Podobnie, jak w Honorze View 20 również w Xiaomi umieszczono potężną baterię o pojemności 4000 mAh. System operacyjny to Android w wersji 9.0 Pie z nakładką MIUI 10 i zapowiedzianą aktualizacją do MIUI 11.

Smartfon zbudowany jest w całości ze szkła i aluminium. Miłym dodatkiem jest pokrowiec dołączany do zestawu sprzedażowego.