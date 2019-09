Xiaomi Mi 9T Pro - test najnowszewgo flagowca z chin

Mi 9T Pro wygląda identycznie, jak Mi 9T, ale to tylko pozory.

Xiaomi w dalszym ciągu atakuje europejski rynek. Po ciepłym przyjęciu modeli Mi 9, który wyprzedał się momentalnie na rynku pojawia się Mi 9T Pro. To kolejny flagowy model w atrakcyjnej cenie.

Źródło: techadvisor

Xiaomi MI 9T Pro wygląda identycznie, jak testowany przez nas model Mi 9T, ale posiada dużo wydajniejszy procesor i wsparcie dla szybkiego 27 W ładowania przewodowego.

Xiaomi znalazło przepis na sukces, który nie wymaga wielkich nakładów pracy. Po udanym debiucie modelu Mi 9T, który chwalony jest za rewelacyjną, flagową jakość wykonania stworzono ulepszoną wersję Pro z topową specyfikacją techniczną.

Xiaomi Mi 9T Pro wyposażono w wydajny układ Qualcomm Snapdragon 855 z systemem chłodzenia grafitowego. Poza tym urządzenie wygląda identycznie, jak kilkaset złotych tańszy Mi 9T.

Xiaomi Mi 9T Pro - Cena i dostępność

Xiaomi Mi 9T Pro dostępny jest w Polsce w jednej konfiguracji z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon wyceniono na 1999 zł. Użytkownicy mogą wybrać jedną z trzech wersji kolorystycznych - Glacier Blue, Carbon Black oraz Flame Red. Kolory są identyczne, jak w przypadku Xiaomi Mi 9T. Szkoda trochę, że producent nie postanowił stworzyć wersji limitowanej jedynie dla droższego modelu.

Xiaomi Mi 9T Pro jest o 300 zł droższy od analogicznie wyposażonej wersji Mi 9T.

Od razu po premierze Xiaomi Mi 9T Pro w naszym kraju oficjalni dystrybutorzy na stałe obniżyli ceny modeli Mi 9. Od teraz podstawowa konfiguracja kosztuje 1749 zł. Wersja z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej jest o 150 zł tańsza od Mi 9T Pro.

Xiaomi Mi 9T Pro - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 855 (8 × Kryo™ 485, taktowanie do 2.84 GHz)

Qualcomm® Snapdragon™ 855 (8 × Kryo™ 485, taktowanie do 2.84 GHz) Układ graficzny: Adreno™ 640

Adreno™ 640 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Typ ekranu: AMOLED, HDR10

AMOLED, HDR10 Przekątna ekranu: 6,39 cala

6,39 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 × 1080 px

2340 × 1080 px Ochrona ekranu: Corning® Gorilla® Glass 5

Corning® Gorilla® Glass 5 Funkcje: Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w ekranie, Dual SIM, Kompas cyfrowy, Żyroskop, Laserowy czujnik ostrości

Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w ekranie, Dual SIM, Kompas cyfrowy, Żyroskop, Laserowy czujnik ostrości Aparat tylny: 48 MP + 13 MP + 8 MP

48 MP + 13 MP + 8 MP Przysłona aparatu tylnego: ƒ/1,8, 26 mm, 1/2", 0,8µm (48 MP), ƒ/2,4, 12 mm, 1/3", 1,12µm (13 MP) (szerokokątny), ƒ/2,4, 53 mm, 1/4", 1,12µm (8 MP) (teleobiektyw)

ƒ/1,8, 26 mm, 1/2", 0,8µm (48 MP), ƒ/2,4, 12 mm, 1/3", 1,12µm (13 MP) (szerokokątny), ƒ/2,4, 53 mm, 1/4", 1,12µm (8 MP) (teleobiektyw) Funkcje aparatu tylnego: 2x zoom optyczny, HDR, Panorama, PDAF, Podwójna lampa błyskowa LED

2x zoom optyczny, HDR, Panorama, PDAF, Podwójna lampa błyskowa LED Aparat przedni: 20 MP, Wysuwany mechanicznie

20 MP, Wysuwany mechanicznie Przysłona aparatu przedniego: ƒ/2,2, 0,8µm

ƒ/2,2, 0,8µm Funkcje aparatu przedniego: HDR

HDR Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@960fps, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, 720p@240fps, 720p@120fps, 720p@30fps

4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@960fps, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, 720p@240fps, 720p@120fps, 720p@30fps Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Łączność: 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11 a/b/g/n/ac, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus

4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11 a/b/g/n/ac, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus Obsługa LTE B20: Tak

Tak Nawigacja: A-GPS,GPS ,GLONASS ,Galileo, BeiDou

A-GPS,GPS ,GLONASS ,Galileo, BeiDou Złącza: USB typu C, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

USB typu C, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm Dual SIM: Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE System operacyjny: Android 9.0 Pie, MIUI 10

Android 9.0 Pie, MIUI 10 Rodzaj ogniwa: Litowo-polimerowy

Litowo-polimerowy Pojemność baterii: 4000 mAh

4000 mAh Szybkie ładowanie: Przewodowe 27 W

Przewodowe 27 W Wysokość: 156,7 mm

156,7 mm Szerokość: 74,3 mm

74,3 mm Grubość: 8,8 mm

8,8 mm Waga: 191 g

191 g Materiał wykonania: Aluminium, Szkło

Aluminium, Szkło Smartfon

Szybką 18 W ładowarkę

Kabel USB Typu C

Plastikowe etui

Igłę do wyjmowania kart SIM

Skróconą instrukcję obsługi

Podobnie, jak Xiaomi Mi 9T model z Pro w nazwie dostarczany jest z szybszą 18 W ładowarką. Nie zabrakło również etui, które wykonane jest z cienkiego plastiku. Jego konstrukcja chroni jedynie plecki i to tylko przed zarysowaniem. Górna i dolna część urządzenia pozostaje całkowicie odsłonięta. Dzieje się tak z powodu wysuwanego aparatu przedniego.

Xiaomi Mi 9T Pro - Wygląd i jakość wykonania

Identycznie, jak w przypadku Mi 9T, model Pro posiada ekran wypełniający praktycznie cały front urządzenia. Całość wykonano z dwóch tafli szkła przedzielonych pomalowaną błyszczącą ramką.

Źródło: techadvisor

Smartfon sprawia rewelacyjne pierwsze wrażenie. Xiaomi Mi 9T Pro jest prawdziwym flagowcem nie tylko w kwestii specyfikacji technicznej, ale również wykonania.

Mi 9T Pro spokojnie może konkurować z takimi urządzeniami, jak Samsung Galaxy S10 czy iPhone 11.

Dolna ramka jest minimalnie większa od górnej, ale nie wpływa to negatywnie na komfort użytkowania.

Z tyłu umieszczono trzy obiektywy. Co ciekawe główna 48 MP kamera umieszczona jest oddzielnie od matryc pomocniczych znajdujących się pod nią. Rozwiązanie to wygląda ciekawie i pozwoli wyróżnić się Mi 9T Pro spośród innych urządzeń. Na dole znajduje się logo Mi. Plecki zostały lekko zaokrąglone na rogach, dzięki czemu urządzenie dobrze leży w dłoniach. Co ważne smartfon nie jest śliski i nie powinien wyślizgnąć się z dłoni.

Na dolnej krawędzi umieszczono głośnik, mikrofon, port USB Typu C oraz nietypowo ramkę na karty SIM. Rozwiązanie to zastosowano już w Huawei P30 Pro.

Lewa krawędź została praktycznie niezagospodarowana. W górnej części umieszczono pasek antenowy.

Z prawej strony umieszczono przycisk zasilania oraz przyciski odpowiedzialne za regulację głośności. Co ciekawe różnią się one kolorystyką. Przycisk zasilania jest czerwony.

Na górze znajduje się wysuwany moduł aparatu, złącze słuchawkowe Jack oraz dodatkowy mikrofon i pasek antenowy.

Niestety Xiaomi Mi 9T Pro podobnie, jak Mi 9T oraz inne smartfony chińskiego producenta nie jest wodoodporny.

Xiaomi Mi 9T Pro - Wyświetlacz

Xiaomi wyposażyło Mi 9T Pro w ekran o przekątnej 6,39 cala. Producent zdecydował się na niemalże bezramkową konstrukcję. W konsekwencji Mi 9T Pro jest wielkości iPhone’a 8 Plus, który posiada ekran o przekątnej 5,5 cala.

Źródło: techadvisor

Rozdzielczość wynosi 2340 x 1080 pikseli (Full HD+), a proporcje to standardowe już 19,5:9. Zagęszczenie pikseli wynosi 403 ppi. Matryca obsługuje HDR 10. Ekran zabezpieczony jest za pomocą szkła Gorilla Glass 5. Stosunek ekranu do powierzchni obudowy wynosi 86 procent. To świetny rezultat.

Ekran Xiaomi Mi 9T Pro może konkurować ze znacznie droższymi flagowcami. Jakość wyświetlanego obrazu jest rewelacyjna, a na dodatek wyświetlacz nie posiada żadnego wycięcia. Panel AMOLED w połączeniu z bezramkową konstrukcją i brakiem notch’a to topowa czołówka w smartfonach.

W wyświetlaczu zamontowano również czytnik linii papilarnych. Nie można przyczepić się do prędkości działania, ale dokładność jest znacznie poniżej oczekiwań. Ten element to największa wada Mi 9T Pro. Podczas testów wielokrotnie musieliśmy kilka razy przykładać palec, aby czytnik sczytał linie papilarne i odblokował urządzenia. W konsekwencji często okazywało się, że szybciej było wpisać kod PIN.

Xiaomi Mi 9T Pro - Wydajność

Kluczowa różnica pomiędzy modelem Mi 9T, a Mi 9T Pro to wydajność. Różnica jest odczuwalna i zdecydowanie warto dołożyć 300 złotych do modeli z Pro w nazwie.

Źródło: techadvisor

Snapdragon 855 zapewnia wymierny i zauważalny wzrost wydajności względem procesora Snapdragon 730, który znajduje się w tańszym modelu.

Różnica pomiędzy układami wynosi około 30 procent. To właśnie z tego względu droższy model w pełni zasługuje na dopisek Pro w nazwie. W teście syntetycznym Geekbench 4, który skupia się jedynie na wydajności procesora podstawowy model osiągnął 7018 punktów, a Mi 9T 10578 punktów.

W realnym użyciu różnica jest oczywiście znacznie mniej odczuwalna. Płynność działania oraz prędkość uruchamiania aplikacji stoi na bardzo podobnym poziomie. Oba smartfony pracują również pod kontrolą tego samego systemu z nakładką graficzną MIUI.

Model Pro jest dużo lepszym wyborem dla wszystkich użytkowników, którzy planują wykorzystywać smartfon do grania w gry. Model Pro posiada nie tylko szybszy procesor i ulepszoną grafikę, ale także ośmiowarstwowy system chłodzenia, który pomaga skutecznie odprowadzać ciepło z obudowy.

Kolejną zaletą Mi 9T Pro w porównaniu do zwykłej wersji jest wsparcie dla szybszego 27 W ładowania (Mi 9T obsługuje 18 W ładowanie). Niestety w pudełku podobnie, jak w przypadku Mi 9T znajdziemy 18 W zasilacz. Wszyscy użytkownicy, którzy chcą wykorzystać 27 W ładowanie muszą zaopatrzyć się w specjalny adapter we własnym zakresie.

Przy wykorzystaniu akcesoryjnej 27 W ładowarki Mi 9T Pro ładuje się od 0 do 60 procent w zaledwie 30 minut. To bardziej, niż zadowalający wynik.

Pomimo zastosowania flagowych podzespołów cena Mi 9T Pro jest niższa, niż w przypadku konkurencji. Nie obyło się jednak bez pójścia na kilka kompromisów. Po pierwsze Mi 9T Pro nie posiada wsparcia dla ładowania bezprzewodowego. Po drugie urządzenie nie jest wodoodporne.