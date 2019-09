Xiaomi Mi 9T - test ciekawego średniaka z aspiracjami na flagowca

Xiaomi Mi 9T gdyby nie słabszy procesor Snapdragon 730 spokojnie mógłby konkurować z flagowcami.

Xiaomi jest firmą, która szturmem zdobyła własny, chiński rynek i bardzo szybko rozpoczęła ekspansję na zachód. Producent ten nie boi się konkurencji i nie przebiera w środkach. Na rynku co chwila pojawiają się nowe urządzenia z logo Xiaomi i nie mówimy tu o samych smartfonach. Modeli jest tak dużo, że łatwo się pogubić, ale z drugiej strony każdy użytkownik znajdzie urządzenie, które będzie dla niego odpowiednie. Rozwiązanie to ma swoje wady i zalety, o których powiemy nieco później.

Ostatnimi czasy w redakcji PCWorld pojawił się jeden z nowszych modeli - Xiaomi Mi 9T, który charakteryzuje się wysuwanym aparatem przednim oraz pełnoekranowym wyświetlaczem. Sprawdzamy, jak poradził sobie w naszych testach.

Xiaomi Mi 9T - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 730 (8 × Kryo™ 470, taktowanie do 2.2 GHz)

Qualcomm® Snapdragon™ 730 (8 × Kryo™ 470, taktowanie do 2.2 GHz) Układ graficzny: Adreno™ 618

Adreno™ 618 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 64 GB/128 GB

64 GB/128 GB Typ ekranu: AMOLED, HDR10

AMOLED, HDR10 Przekątna ekranu: 6,39 cala

6,39 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 × 1080 px

2340 × 1080 px Ochrona ekranu: Corning® Gorilla® Glass 5

Corning® Gorilla® Glass 5 Funkcje: Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w ekranie, Dual SIM, Kompas cyfrowy, Żyroskop

Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w ekranie, Dual SIM, Kompas cyfrowy, Żyroskop Aparat tylny: 48 MP + 13 MP + 8 MP

48 MP + 13 MP + 8 MP Przysłona aparatu tylnego: ƒ/1,8, 26 mm, 1/2", 0,8µm (48 MP), ƒ/2,4, 12 mm, 1/3", 1,12µm (13 MP) (szerokokątny), ƒ/2,4, 53 mm, 1/4", 1,12µm (8 MP) (teleobiektyw)

ƒ/1,8, 26 mm, 1/2", 0,8µm (48 MP), ƒ/2,4, 12 mm, 1/3", 1,12µm (13 MP) (szerokokątny), ƒ/2,4, 53 mm, 1/4", 1,12µm (8 MP) (teleobiektyw) Funkcje aparatu tylnego: 2x zoom optyczny, HDR, Panorama, PDAF, Podwójna lampa błyskowa LED

2x zoom optyczny, HDR, Panorama, PDAF, Podwójna lampa błyskowa LED Aparat przedni: 20 MP, Wysuwany mechanicznie

20 MP, Wysuwany mechanicznie Przysłona aparatu przedniego: ƒ/2,2, 0,8µm

ƒ/2,2, 0,8µm Funkcje aparatu przedniego: HDR

HDR Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K@30fps, 1080p@960fps, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, 720p@240fps, 720p@120fps, 720p@30fps

4K@30fps, 1080p@960fps, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, 720p@240fps, 720p@120fps, 720p@30fps Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Łączność: 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11 a/b/g/n/ac, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus

4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11 a/b/g/n/ac, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus Obsługa LTE B20: Tak

Tak Nawigacja: A-GPS,GPS ,GLONASS ,Galileo, BeiDou

A-GPS,GPS ,GLONASS ,Galileo, BeiDou Złącza: USB typu C, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

USB typu C, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm Dual SIM: Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE System operacyjny: Android 9.0 Pie, MIUI 10

Android 9.0 Pie, MIUI 10 Rodzaj ogniwa: Litowo-polimerowy

Litowo-polimerowy Pojemność baterii: 4000 mAh

4000 mAh Szybkie ładowanie: Przewodowe 18 W

Przewodowe 18 W Wysokość: 156,7 mm

156,7 mm Szerokość: 74,3 mm

74,3 mm Grubość: 8,8 mm

8,8 mm Waga: 191 g

191 g Materiał wykonania: Aluminium, Szkło

Xiaomi Mi 9T - Cena

Xiaomi Mi 9T to bardzo rozsądnie wyceniony smartfon. Gdybyśmy nie wiedzieli, jaka jest cena detaliczna myślelibyśmy, że smartfon sprzedawany jest za około 2000 zł. Tym bardziej jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, że testowana przez nas konfiguracja z 6 GB RAM’u i 64 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje zaledwie 1599 zł. Na rynku dostępna jest również wersja z dwukrotnie większą ilością wbudowanej pamięci masowej. Jest ona o zaledwie 100 zł droższa. Smartfon sprzedawany jest w trzech kolorach: Carbon Black oraz bardziej odważnych holograficznych Glacier Blue i Flame Red.

Xiaomi Mi 9T - Zawartość zestawu

Xiaomi od pewnego momentu zmieniło sposób pakowania swoich smartfonów. Flagowe modele należące do rodziny Mi dostarczane są w ciemnych opakowaniach z podobizną smartfona. Nie inaczej jest z Mi 9T, który dostarczany jest w bardzo eleganckim pudełku.

W środku opakowania znajdziemy:

Smartfon

Szybką 18 W ładowarkę

Kabel USB Typu C

Plastikowe etui

Igłę do wyjmowania kart SIM

Skróconą instrukcję obsługi

Doceniamy obecność szybkiej, 18 W ładowarki oraz etui, ale do drugiego elementu mamy zastrzeżenia. Pokrowiec jest bardzo podobny do tego z testowanego wcześniej Xiaomi Mi Mix 3. Wykonano go z cienkiego plastiku. Jego konstrukcja chroni jedynie plecki i to tylko przed zarysowaniem. Górna i dolna część urządzenia pozostaje całkowicie odsłonięta. Dzieje się tak z powodu wysuwanego aparatu przedniego.