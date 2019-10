Najnowszy smartfon z Android One to także świetny budżetowiec.

Po premierze Xiaomi Mi A3 wielu fanów marki narzekało, że producent zepsuł tę świetną serię smartfonów. Chiński gigant zamiast zaprezentować dwa modele - zwykły oraz wersję Lite postanowił stworzyć jedno urządzenie łączące cechy obu poprzedników. W taki oto sposób otrzymaliśmy bardzo ciekawy smartfon, który nie jest jednak pozbawiony wad.

Największym problemem Xiaomi Mi A3 jest jego wyświetlacz. Zastosowano spory panel o przekątnej 6,09 cala i rozdzielczości 1560 x 720 (HD+), dzięki której można łatwo zobaczyć poszczególne piksele na ekranie. Na szczęście Xiaomi Mi A3 szybko staniał i w cenie 899 zł taki ekran jest w pełni akceptowalny. Poza niską rozdzielczością charakteryzuje się dobrymi parametrami technicznymi.

Mi A3 posiada procesor Qualcomm Snapdragon 665, który wraz z 4 GB RAM'u, czystym Androidem i niską rozdzielczością ekranu zapewnia bardziej, niż zadowalającą wydajność. Xiaomi Mi A3 to jedno z najsprawniej działających urządzeń, które można nabyć za mniej, niż 1000 zł.

Nastolatki z pewnością docenią sensowny aparat główny, który jest lepszy od tego zastosowanego w Xiaomi Redmi Note 7. Mi A3 to w chwili obecnej jedyny smartfon z Android One i trzema obiektywami z tyłu.

Przynależność urządzenia do programu Android One jest ogromną zaletą. Użytkownicy Mi A3 nie muszą obawiać się o kolejne aktualizacje systemu. Smartfon na pewno dostanie Androida 10, a poprawki zabezpieczeń będą udostępniane cyklicznie przez co najmniej dwa lata od premiery urządzenia, która miała miejsce zaledwie kilka miesięcy temu.

Ze względu na obniżoną rozdzielczość ekranu Mi A3 może być ciekawym budżetowcem dla graczy. Jego wydajność jest znacznie wyższa od podobnie wycenionej konkurencji. Niestety nadal brakuje NFC.

Z pełną recenzją Xiaomi Mi A3 można zapoznać się tutaj.