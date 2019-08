Xiaomi Mi A3 - test średniaka z czystym Androidem i wydajną baterią

Xiaomi odświeżyło serię Mi A3. Nowy przedstawiciel posiada potrójny aparat, czytnik linii w ekranie i wyświetlacz o niższej rozdzielczości.

Xiaomi znane jest z produkowania wielu różnych smartfonów. Na rynku znajdziemy zarówno najtańsze konstrukcje Redmi z końcówką a w nazwie, które kosztują 400-500 zł, jak również flagowe modele z serii Mi Mix, których cena detaliczna znacząco przekracza 2000 zł. Cechą charakterystyczną, która łączy większość urządzeń tego chińskiego potentata rynkowego jest zainstalowany system operacyjny Android ze znacznie przebudowaną nakładką MIUI.

Fani Xiaomi w znaczącej większości doceniają możliwości MIUI, które znacząco ingeruje w system operacyjny Android. Testując urządzenia takie, jak Xiaomi Mi Mix 3, Redmi 7 oraz Redmi Note 7 docenialiśmy aspekt wizualny oraz ciekawe i przydatne funkcje zaszyte w oprogramowaniu, jak możliwość klonowania aplikacji lub zabezpieczenia dostępu do nich specjalnym kodem PIN. Z drugiej strony MIUI potrafi być przytłaczające, a nie każdemu użytkownikowi odpowiada brak klasycznej szuflady z aplikacjami. Z tego właśnie powodu Xiaomi w 2017 roku wprowadziło na rynek zupełnie nową serię urządzeń Mi A.

Skrót Mi nawiązuje do flagowych urządzeń od Xiaomi, a A oznacza nic innego, jak Android. Wszystkie modele z serii Mi A pracują pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego Android One, który jest gwarancją płynnej pracy urządzeń oraz długotrwałego wsparcia i szybkiego aktualizowania do nowszych wydań systemu operacyjnego. Pierwszy model z serii - Mi A1 pracuje dziś pod kontrolą najnowszego Androida 9.0 Pie, a debiutował z wydaniem 7.1.2 Nougat. Nie wszystkie smartfony ze średniej półki, które konkurowały z Mi A1 nadal są wspierane i pracują pod kontrolą najnowszego Androida.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Xiaomi projektując urządzenia z serii Mi A idzie trochę na łatwiznę. Od premiery pierwszej generacji wszystkie urządzenia z serii są przebrandowanymi modelami, które na przykład w Chinach sprzedawane są z nakładką MIUI. W taki oto sposób Xiaomi Mi A1 jest odpowiednikiem modelu Mi 5X, Mi A2 to odpowiednik Mi 6X, a tańsza wersja Mi A2 Lite to nic innego, jak Redmi 6 Pro z czystym systemem Android.

Nie inaczej sprawa ma się z Xiaomi Mi A3. Co prawda w tym przypadku Xiaomi zaprezentowało jedynie jeden model, który łączy cechy obu poprzedników - Mi A2 oraz tańszego Mi A2 Lite, ale w całym projekcie nie trudno doszukać się podobieństw ze sprzedawanymi już modelami. Na przykład aparat i tylne plecki wyglądają bardzo podobnie do tych z Mi 9 SE.

Najnowszy model z serii Xiaomi Mi A3 został zaprezentowany w Hiszpanii 17 lipca. Urządzenie zastępuje niezwykle popularne w Polsce modele Mi A2 i Mi A2 Lite.

Sprawdziliśmy czy nowy Xiaomi Mi A3 jest godnym następcą swoich poprzedników.

Xiaomi Mi A3 - Specyfikacja techniczna