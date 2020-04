Xiaomi Mi Air Purifier 3H to najnowszy oczyszczacz powietrza chińskiej marki, który gwarantuje wysoką skuteczność pozbywania się zanieczyszczeń. Zobacz, jakie funkcje posiada.

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3H został wyposażony w wysokiej klasy filtr HEPA H13, który gwarantuje maksymalny przepływ powietrza na poziomie 380 m3/h, w pomieszczeniach do 126 m2. Do tego posiada funkcję czyszczenia 360°, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze pozbywanie się zanieczyszczeń z każdego miejsca w domu. Wbudowany został filtr wstępny PET, w postaci drobnej siateczki, który pozwala zatrzymać największe zanieczyszczenia, filtr HEPA H13 o skuteczności 99,97% usuwa najmniejsze zanieczyszczenia pyłowe np. pyły PM2,5 czy PM10 w smogu, alergeny, kurz, bakterie oraz filtr węglowy odpowiedzialny za usuwanie przykrych zapachów i szkodliwych gazów. Oczyszczacz został wyposażony również w laserowy czujnik jakości powietrza i wykrywa cząsteczki o wielkości nawet 0,3 mikrona.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H posiada 6 trybów działania: Automatyczny, tryb Sleep, tryb Ulubiony, Low Speed, Medium Speed, High Speed. Minimalna głośność działania urządzenia to 32,1 dB.

Poszczególne funkcje możemy uruchomić dotykowo na wyświetlaczu lub za pomocą aplikacji Mi Home na telefonie lub tablecie. Oczyszczacz współpracuje także z Google Assistant. Na smartfonie możesz monitorować jakość powietrza, temperaturę, wilgotność oraz zmienić siłę wentylatora. Aplikacja poinformuje również o wymianie filtra, których żywotność szacowana jest na 6-12 miesięcy.