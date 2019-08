Xiaomi Mi Band 3 to wodoodporna opaska sportowa. Jakie funkcje mogą skłonić do jej zakupu?

Xiaomi Mi Band 3 to opaska sportowa z wyświetlaczem OLED o przekątnej 0,78", co ma gwarantować doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu oraz energooszczędność. W związku z tym możliwe jest (teoretycznie) używanie jej nawet przez 20 dni na jednym ładowaniu. Obsłudze dotykowej towarzyszy również obsługa gestów, co z pewnością będzie zaletą dla wielu użytkowników. Specjalny sensor mierzy ilość przebytych kroków oraz spalonych kalorii. Przydatnym narzędziem jest pulsometr, dzięki któremu można dowiedzieć się, jaka jest reakcja organizmu na wysiłek fizyczny. W sumie urządzenie posiada 30 funkcji, oprócz wspomnianych są to między innymi: powiadomienie o wiadomościach, możliwość odrzucenia połączenia, przypomnienie o wydarzeniach i funkcja szukania telefonu.

Opaska Mi Band 3 prowadzi również monitoring jakości snu. Jednak uwaga - gdy zdejmie się opaskę z ręki, uznaje ona automatycznie, że użytkownik kładzie się na spoczynek i dlatego często zlicza czas jako sen. Opcji monitorowania snu nie można też wyłączyć. Gdy opaska zostanie sparowana ze smartfonem, może włączać budzik. Nie brak oczywiście przekazywania SMS-ów i powiadomień, a także wspomnianej informacji o połączeniach. Mi Band 3 cechuje wodoodporność do 50 metrów (5ATM), dlatego można bez problemu pływać z opaską, iść pod prysznic czy biegać w deszczu. Na plus należy policzyć przypominanie o aktywności - jeśli siedzisz zbyt długo, ta opaska sportowa delikatnie zawibruje, przypominając, aby wstać i chwilę pochodzić. Aplikacja Mi Fit pozwala ustawić codzienne cele, dzięki czemu można wybrać odpowiedni program fitness i sprawdzać cotygodniowe dane ćwiczeń, dane dotyczące snu, dane dotyczące masy ciała itp.

Podsumowując: Xiaomi Mi Band 3 to dobry model w dobrej cenie. Z pewnością będzie dobrym wyborem dla każdego, kto szuka solidnej opaski sportowej do ćwiczeń i na codzień.