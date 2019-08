Czwarta generacja inteligentnej opaski fitness od Xiaomi - Mi Band - jest najdroższym urządzeniem z serii w historii. To świetny dodatek do Twojego smartfona, a na dodatek to bardzo przystępne cenowo urządzenie

Xiaomi Mi Band 4 wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 0,95 cala, wykonany w technologi AMOLED. Pokazuje kolorowy obraz w rozdzielczości 120 x 240 pikseli. Jasność maksymalna może wynosić 450 nitów. Wyświetlacz AMOLED można dostosować do własnych potrzeb - w oprogramowaniu znajdziemy aż 77 tarcz zegarka, które możemy pobrać i ustawić jako domyślne. To także nowość, której na próżno szukać u poprzedników. Wodoszczelność urządzenia to 5 ATM, a ponieważ ma także sześcioosiowy akcelerometr, dzięki tym elementom opaska jest w stanie monitorować różnego rodzaju aktywności takie, jak bieganie w terenie, bieganie na bieżni, jazda na rowerze, chodzenie, ogólne ćwiczenia, czy też pływanie. Co ciekawe Mi Band 4 bezproblemowo radzi sobie z odróżnianiem uderzeń, mierzeniem odległości, spalonych kalorii oraz jest w stanie obliczyć wynik SWOLD (Swim Golf), który analizuje wydajność i jakość techniki pływania.

Mi Band 4 posiada monitor częstotliwości uderzeń serca, którego dokładność jest znacznie większa, a dodatkowo gdy opaska wykryje, że trenujesz zwiększy częstotliwość wykonywania pomiarów. Można także ustawić maksymalne tętno. Po jego przekroczeniu zegarek zawibruje i nas o tym poinformuje. Czujnik tętna jest przydatny również do dokładniejszego monitorowania snu - Mi Band 4 jest w stanie zmierzyć całkowity czas snu z rozgraniczeniem pomiędzy snem płytkim, a snem głębokim. Urządzenie zapisze historię, abyś mógł ją analizować, a także porównywać swoje dane ze znajomymi. Bateria o pojemności 135 mAh zapewnia do 20 dni na pojedynczym ładowaniu. Łączność odbywa się przy pomocy Bluetooth 5.0

Podsumowując: Xiaomi Mi Band 4 to urządzenie, które na swojej półce cenowej pozostaje zupełnie bezkonkurencyjne. To świetna opaska dla każdego aktywnej osoby, a także świetny pomysł na prezent. Duże możliwości w połączeniu z solidnym wykonaniem to jest właśnie to, co powinien oferować porządny smartband!