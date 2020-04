Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro - wysoka jakość wykonania i kompatybilność z mobilnymi urządzeniami. Sprawdź, czym charakteryzuje się nowoczesna hulajnoga od Xiaomi.

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro to bardziej zaawansowana wersja innego jednośladu Xiaomi, który także znalazł się w naszym zestawieniu. Nowszy sprzęt został wyposażony w silnik o wysokiej wydajności o mocy 300W, który pozwala na jazdę z prędkością 25 km/h. Zastosowano również mocniejszą baterię (pojemności 474 Wh), dzięki której na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie przejechać 45 km. Taki czas bez problemu pozwoli dotrzeć nam do z domu do pracy i z powrotem, nawet najbardziej okrężnymi drogami. Niestety czas pełnego naładowania baterii jest dosyć długi i wynosi 9 godzin. Jednak warto zaznaczyć, że hulajnoga posiada ekologiczny system KERS (Kinetic Energy Recovery System), który w trakcie jazdy przekształca energię kinetyczną w elektryczną, co znacznie wydłuża żywotność baterii. Oprócz tego zastosowano układ hamowania odzyskowego dla zaoszczędzenia dodatkowej mocy.

Bezpieczeństwo na drodze oraz skrócony czas hamowania zostaje zapewnione dzięki podwójnemu układowi hamulcowemu. Z tyłu znajduje się wentylowany hamulec tarczowy o średnicy 120 mm, z przodu zastosowano układ hamulcowy E-ABS. Do tego nie zabrakło czerwonych świateł stop, które migają ostrzegawczo podczas hamowania oraz przedniego reflektora oświetlającego drogę i poprawiającego naszą widoczność na drodze.

Komfort podróżowania po nierównych powierzchniach zapewniają 8,5-calowe przednie i tylne opony pneumatyczne, które dzięki zastosowanym materiałom amortyzującym dobrze dopasowują się do każdego typu nawierzchni. Poza tym, zastosowano również antypoślizgową kierownicę.

Nowsza wersja hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter M365 posiada zaawansowany, kolorowy wyświetlacz, który znajduje się na trzonie kierownicy. Możemy odczytać na nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podróży, takie jak prędkość, tryb, w którym się poruszamy (do wyboru tryb standardowy, Eco oraz sportowy) oraz informacje o włączonych światłach, połączeniu Bluetooth czy stanie baterii. Dodatkowo, hulajnogę możemy obsługiwać i aktualizować za pomocą mobilnej aplikacji na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Hulajnogę możemy komfortowo przenosić i transportować - posiada szybki i wygodny system składania i rozkładania. Waży ok. 14 kg, a po złożeniu bez problemu umieścimy ją w bagażniku samochodu (jej wysokość po złożeniu to 49 cm).

Zalecana jest osobom dorosłym i starszej młodzieży (po 16 roku życia). Sprawdzi się zarówno podczas jazdy do pracy, jak i w czasie weekendowych, miejskich przejażdżek na dłuższe dystanse.