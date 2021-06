Słowo Note w nazwie może mylić, ale Xiaomi Mi Note 10 Lite to wbrew pozorom dosyć kompaktowy smartfon. Wszystko dzięki w pełni bezbramkowej konstrukcji.

Xiaomi Mi Note 10 Lite to smartfon ze średniej-wyższej półki, który wyposażono w pełnoekranowy, zakrzywiony w każdym kierunku wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,47 cala. Co ważne panel zajmuje aż 91,4% powierzchni panelu przedniego. Dzięki temu rozwiązaniu jest to dosyć niewielkie urządzenie z ogromnym ekranem.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Smartfon wykonano z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass 5. W obudowie znalazło się również miejsce dla sporej baterii o pojemności 5260 mAh oraz 30 W systemem ładowania przewodowego. Xiaomi nie zapomniało o cztero-sensorowym aparacie. Główna matryca ma rozdzielczość 64 MP.

Telefon zasilany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 730G. Nie zabrakło 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Mi Note 10 Lite pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 11. Producent przewidział aktualizację do Androida 11 i MIUI 12.5.