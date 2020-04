Xiaomi MiJia Electric Scooter M365.

Model wyróżnia się dojrzałą konstrukcją. Jest to pełnoprawny środek lokomocji, który w wielu sytuacjach może z powodzeniem zastąpić rower. Należy jednak podkreślić, że jest to hulajnoga skierowana wyłącznie do starszej młodzieży i dorosłych. Przez wzgląd na gabaryty i prędkość może okazać się niebezpieczna dla dzieci.

Jednoślad otrzymał potężny akumulator o pojemności 6,7 Ah. Dzięki niej realny zasięg wynosi ponad 16 km. Jest to dystans, który bywa trudno sprawnie pokonać pieszo, a więc skorzystanie z hulajnogi wiąże się w tym wypadku z realną korzyścią. Zastosowanie pojemnych ogniw ma również wady – masa hulajnogi to niemal 13 kg, a czas ładowania wynosi nawet 5 godzin.

Atutem modelu M365 są duże, pompowane koła zapewniające wysoki komfort nawet podczas jazdy po płytach chodnikowych czy pokonywania dość wysokich krawężników. Zestaw zawiera dwie zapasowe opony, dlatego przebicie jednej z nich nie uziemi pojazdu na długi czas.

Wyróżnikiem konstrukcji jest również hamulec tarczowy. Zapewnia bezpieczeństwo nawet podczas nagłego hamowania, pozwalając jednocześnie na precyzyjne sterowanie prędkością. Skuteczne hamulce są istotne w przypadku pojazdu, który nawet w trudnym terenie przemieszcza się z prędkością przekraczającą 20 km/h. Hulajnoga ma pełen zestaw dwóch błotników o wzorowej skuteczności.

Zastosowana lampa świeci mocno i w odpowiednim kierunku, zapewniając dobrą widoczność. Producent zastosował także lampę tylną. Podczas jazdy świeci światłem stałym, a podczas hamowania zaczyna ostrzegawczo migać. Odpowiedni poziom wygody podczas dłuższych podróży zapewnia tempomat zintegrowany z dźwignią gazu. Przy kierownicy ulokowany jest też dzwonek ostrzegawczy.

Co ciekawe, Xiaomi nie przewidziało cyfrowego wyświetlacza. Jego miejsce zajmuje szereg czterech diod LED informujących o stanie naładowania baterii. Użytkownicy oczekujący większej liczby danych mogą skorzystać z bezpłatnej, specjalnej aplikacji do smartfona. Program zbiera statystyki dotyczące osiąganej prędkości i przebytego dystansu. Umożliwia definiowanie ustawień pracy tempomatu i oszczędnej jazdy.

MiJia M365 świetnie prezentuje się na drodze: wzornictwo zostało nagrodzone w prestiżowym konkursie wzorniczym „Red Dot 2017”. Największą wadą konstrukcji okazuje się brak zamka uniemożliwiającego rozłożenie złożonej hulajnogi. Przenoszenie pojazdu może być chwilami frustrujące.