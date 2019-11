Xiaomi Mijia Roborock S50 - automatyczny odkurzacz i mop w jednym

Roboty sprzątające Xiaomi Mijia Roborock, należą do najbardziej cenionych urządzeń na rynku. Model Roborock S50 to tania, hybrydowa konstrukcja, która została entuzjastycznie przyjęta przez użytkowników.

Rynek robotów odkurzających był zawsze niezwykle przewidywalny. Pojawienie się na nim marki Xiaomi zdecydowanie zaostrzyło rywalizację między producentami. Chińczycy oferowali urządzenia tanie urządzenia, o możliwościach pozwalających na technologiczną rywalizację z ówczesnymi liderami rynku. Sytuacja stała się jeszcze ciekawsza, kiedy Xiaomi zaczęło oferować w swoich urządzeniach innowacyjne rozwiązania, uciekając reszcie stawki nie tylko ceną ale również skutecznością. Xiaomi Mijia Roborock S50 to robot należący do najnowszej generacji urządzeń Xiaomi, roszczący sobie prawo do miana jednego z najbardziej zaawansowanych na rynku.

Xiaomi Mijia Roborock S50 - wygląd i budowa

Robot jest sprzedawany w dużym kartonie o ascetycznym wykończeniu.

Zestaw sprzedażowy obejmuje:

Stację dokującą z ładowarką

Zapasowy filtr

Zbiornik na wodę

Dwie ściereczki mopujące

Filtry wody do zbiornika

Szczotkę do czyszczenia mechanizmu

Sylikonową podstawkę pod stację dokującą

Sam robot został niezwykle estetycznie wykonany. Xiaomi jest dość konserwatywne w temacie stylistyki. Białe, połyskliwe plastiki, zostały połączone z drobnymi, pomarańczowymi akcentami. Mechanizm czyszczący składa się na szczotkę główną z włosiem i ściągaczem sylikonowym oraz pojedynczą szczotkę boczną. Dodatkowo do robota można przymocować dołączony do zestawu pojemnik na wodę wraz z ściereczką mopującą.

Specyfikacja robota prezentuje się następująco:

Moc ssania: 2000 Pa

Akumulator: Li-Ion 5200 mAh

Czas pracy: 150 min

Obsługa aplikacją: TAK

Wi-Fi: TAK

Metoda mapowania: Laser

Moc: 58W

Funkcja mopa: TAK

Wymiary: 35,3 x 35 x 9,65 cm

Waga: 4kg

Xiaomi Mijia Roborock S50 - instalacja i użytkowanie

Skorzystanie z pełni możliwości robota wymaga zainstalowania bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne. Mowa o oprogramowaniu Mi Home, pozwalającego na synchronizację wszystkich urządzeń smarthome z oferty producenta. Sama aplikacja jest opracowana w języku polskim, ale część dotycząca obsługi robota już tylko w języku angielskim.

Cały proces instalacji jest wyjątkowo intuicyjny, a jego największą część stanowi w tym wypadku łączenie robota z siecią Wi-Fi. Dzięki temu urządzenie może być obsługiwane z dowolnego miejsca na świecie.

Xiaomi Mijia Roborock S50 skanuje przestrzeń pomieszczeń za pomocą czujnika laserowego. Dzięki temu jest w stanie stworzyć precyzyjną mapę sprzątanych przestrzeni. Dzięki temu kolejne przejazdy są szybsze i bardziej dokładne, a robot jest w stanie rozpocząć pracę np. od ostatni sprzątanego miejsca.

Dostępna z poziomu aplikacji mapa, pozwala na wydzielanie pomieszczeń i oddelegowywanie robota tylko w określone miejsca. Możliwe jest również rysowanie wirtualnych ścian aby wydzielić miejsce w którym np. stoją miski z wodą dla pupila.

Oczywiście aplikacja pozwala również na budowę harmonogramu pracy. Użytkownik ma również do swojej dyspozycji historię pracy urządzenia oraz powiadomienia przesyłane w razie problemów podczas sprzątania. Informacje prezentowane na ekranie smartfona mogą zwierać również stan naładowania baterii i posprzątaną powierzchnię.

Niezwykle przydatnym dodatkiem, nieoczywistym w przypadku konkurencji jest informacja o stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych wraz z czasem do ich wymiany podanym w godzinach.

Podczas pracy robot generuje komunikaty głosowe w języku angielskim. Głośność pracy robota waha się w przedziale 71-79 dB co jest wynikiem w pełni akceptowalnym, chociaż dość przeciętnym na tle konkurentów.

Xiaomi Mijia Roborock S50 - skuteczność sprzątania

Podczas testów sprzątania przyjęliśmy naszą standardową procedurę. Robot miał do odkurzenia dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni w okolicach 20 m2. Rozstawiliśmy w nich 10 znaczników, ulokowanych w trudno dostępnych punktach (np. pod meblami czy w bezpośredniej bliskości kabli). Robot poradził sobie z odnalezieniem 9/10 punktów. Skuteczność sprzątania zanieczyszczeń z miękkiej wykładziny oceniliśmy natomiast na 4,5 w 5-stopniowej skali. Oznacza to, że robot zostawił jedynie ledwo zauważane ślady bo zabrudzeniach.

Kolejne testy przeprowadziliśmy z wykorzystaniem mopa. Dzięki zastosowaniu zasobnika z wodą, mop jest stale nawilżany. Właśnie dlatego producent dodał do zestawu podkładkę po stację - pozwala ona uniknąć powstawania kałuży w miejscu w którym robot kończy swoją pracę. Podczas pracy w roli mopa robot przechodzi w łagodny tryb sprzątania. Nie wpływa on w znaczący sposób na przemieszczanie się robota, ale pozwala wyłączyć turbinę ssącą. Mop bardzo dobrze pokrywa sprzątaną przestrzeń i dość skutecznie usuwa delikatne zabrudzenia. Jednocześnie należy brać pod uwagę, że jest to narzędzie do odświeżania podłóg twardych - rozlane płyny czy duże zabrudzenia, zdecydowanie lepiej uprzątnąć mopem ręcznym.

Xiaomi Mijia Roborock S50 - jak kupić w atrakcyjnej cenie

Testowanego przez nas robota można kupić w atrakcyjnej cenie pod linkiem: Xiaomi Mijia Roborock S50 na Aliexpress. Już 11.11.2019 będzie on dostępny w sprzedaży w promocyjnej cenie 267,5€.

Aby skorzystać z promocji należy wybrać kupon zniżkowy, klikając go 15 razy, aż do uzyskania rabatu na poziomie 30.

Dodatkową obniżkę uzyskamy korzystając z kuponów

backitnewall11 ( obniża cenę o 3,6 przy zamówieniach za ponad 4,5)

( obniża cenę o 3,6 przy zamówieniach za ponad 4,5) post1111 ( obniża cenę o kolejne 2,7 przy zamówieniach za ponad 22,3)

( obniża cenę o kolejne 2,7 przy zamówieniach za ponad 22,3) zozi11 ( obniża cenę o kolejne 7,1 przy zamówieniach na ponad 53,6)

( obniża cenę o kolejne 7,1 przy zamówieniach na ponad 53,6) BACKIT11 (obniża cenę o kolejne 7,1 przy zamówieniach na ponad 53.6)

(obniża cenę o kolejne 7,1 przy zamówieniach na ponad 53.6) ALISALE10 (obniża cenę o kolejne 8,9 przy zamówieniach na ponad 89,2$)

Oczywiście finalna zawiera bezpłatną wysyłkę kurierską do polski. Uwaga - liczba kuponów jest ograniczona, więc warto się pospieszyć z decyzją!

Dodatkowo ramach promocji startujących 11.11 od godziny 9 rano sprzedawca przygotował kilka atrakcji:

1. Między 9:00, a 10:00, 10 losowo wybranych klientów otrzyma myję Jimmy flushing gun wartą 136,99 euro

2. Między 10:00, a 11:00, 20 losowo wybranych klientów otrzyma myjkę Jimmy window cleaner wartą 45,66 euro

3. Między 11:00, a 13:00, 1 losowy wybrany klient otrzyma zwrot połowy ceny dokonanego zakupu.

Xiaomi Mijia Roborock S50 - nasza ocena

Xiaomi Mijia Roborock S50 to bardzo dobrze wykonany robot sprzątający, spełniający wszystkie pokładane w nim nadzieje. Urządzenie jest niedrogie i skutecznie. Mapowanie laserowe pozwala osiągnąć maksymalny poziom precyzji, a nakładka mopująca stanowi praktyczne uzupełnienie funkcji.

Doświadczenie producenta jest istotnym atutem sprzętu - aplikacja pozwala na bardzo wygodne nadzorowanie pracy robota i sprawne dostosowywanie jego działania do własnych preferencji.