POCO i 5G w nazwie oznacza jedno - wysoką wydajność w niskiej cenie. Tak jest rownież w przypadku modelu D3 5G. Na pokładzie najnowszy Snapdragon 870, który pozwoli zagrać we wszystkie najnowsze gry.

Xiaomi jest bezkompromisowe w kwestii stosunku jakości do ceny. W przypadku POCO dochodzi jeszcze jeden ważny aspekt - wydajność. Model POCO F3 5G to konkurent dla Galaxy A52, ale w obudowie znajdziemy zauważalnie wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 870. Jest to następca zeszłorocznego układu dla flagowców.

Xiaomi POCO F3 5G

Na pokładzie kosztującego poniżej 2000 zł POCO F3 5G znajdziemy również 8 GB pamięci operacyjnej oraz aż 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Wyświetlacz to panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Całość wspiera oczywiście 120 Hz częstotliwość odświeżania.

Wysoka wydajność w niskiej cenie wymusza pewne kompromisy. W przypadku POCO F3 5G padło na aparat. W środku znajdziemy 48 MP aparat główny wspierany przez 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 5 MP matrycę makro.

Smartfon wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass 5. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4520 mAh. Całością zarządza Android 11 z MIUI 12.