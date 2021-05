Xiaomi POCO M3

POCO M3 udowadnia, że budżetów smartfon w 2021 roku nie musi oznaczać wielu wyrzeczeń.

POCO M3 to w chwili obecnej najlepszy smartfon w kwocie do 600 zł. Co otrzymamy decydując się na zakup tak taniej konstrukcji?

POCO M3

Przede wszystkim dosyć wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 662 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło również sporego ekranu o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. Niestety tu widać pewne oszczędności - jest to panel TFT. Oznacza to, że nie możemy liczyć na rewelacyjne odwzorowanie kolorów i świetne odwzorowanie barw.

Urządzenie od POCO posiada 48 MP aparat główny oraz dwie 2 MP matryce pomocnicze. Na wyposażeniu nie znajdziemy aparatu ultra szerokokątnego.

Producent nie zapomniał o czytniku linii papilarnych oraz porcie USB Typu C. Obudowę wykonano z plastiku, ale przedni panel został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej generacji.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI. Co ciekawe pieniędzy starczyło na implementację głośników stereo.

POCO M3 ma również ogromną baterię o pojemności aż 6000 mAh. Naładujemy ją z wykorzystaniem 18 W ładowarki. W razie potrzeby smartfona możemy zamienić w powerbanka.