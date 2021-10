Xiaomi Pad 5 - czy Android może konkurować z iPadem?

Xiaomi po latach przerwy wróciło do produkcji tabletów. Sprawdzamy czy najnowszy Xiaomi Pad 5 z Androidem 11 i specjalną wersją nakładki MIUI 12.5 jest ciekawą alternatywą dla iPadów produkowanych przez Apple.

Rynek tabletów to bardzo specyficzna nisza. Początkowo ludzie zachwycili się nieco rozciągniętymi tabletami. Z czasem na rynku zaczęły pojawiać się coraz większe smartfony, a tablety odeszły w zapomnienie. Na sprzęcie tego typu nadal da się zarabiać, a idealnym przykładem mogą być iPady.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tablet to aktualnie świetnie narzędzie do pracy w podróży oraz rozrywki. Coraz częściej urządzenia tego typu stanowią także centrum sterowania systemem Smart Home.

Po trzech latach przerwy na półki sklepowe powraca tablet od Xiaomi. Razem z najnowszymi smartfonami z serii Xiaomi 11T na rynku pojawił się Xiaomi Pad 5. Ten kosztujący 1699 zł tablet jest naturalną konkurencją dla bazowego iPada firmy Apple.

Jako wieloletni użytkownik tabletów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie postanowiłem sprawdzić jak Xiaomi Pad 5 z Androidem sprawdza się podczas pracy, oglądania filmów, przeglądania Internetu oraz grania w gry. Moje przemyślenia i opinie o Xiaomi Pad 5 poznacie z poniższego tekstu.

Xiaomi Pad 5 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 860 Częstotliwość taktowania: 1x 2,96 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x 1,78 GHz Układ graficzny: Adreno 640 Pamięć operacyjna: 6 GB Pamięć masowa: 128 GB Przekątna ekranu: 11 cali Typ ekranu: IPS LCD Rozdzielczość: 1600 x 2560 pikseli Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Aparat tylny: 13 MP Aparat przedni: 8 MP Przysłona aparatu tylnego: f/2,0 Przysłona aparatu przedniego: f/2,0 Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K/30 Łączność: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 Złącza: USB Typu C Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Nie Ładowanie bezprzewodowe: Nie System operacyjny: Android 11 z MIUI 12.5 Bateria: 8720 mAh Wysokość: 254,7 mm Szerokość: 166,3 mm Grubość: 6,9 mm Waga: 511 g Gwarancja: 24 miesiące

W kwestii specyfikacji technicznej, Xiaomi Pad 5 może konkurować z podobnie wycenionymi smartfonami. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 860 wykonany w 7 nm procesie technologicznym. Układ ten wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X oraz 128 GB szybkiej pamięci wbudowanej w standardzie UFS 3.1.

Cechą charakterystyczną tabletu jest 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2K (1600 x 2560 pikseli) ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania. Producent deklaruje pełne wsparciem dla Dolby Vision. Całość uzupełniają cztery głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos.

Przeglądając specyfikację techniczną zauważymy również spory akumulator o pojemności 8720 mAh. Naładujemy go z wykorzystaniem 22,5 W zasilacza.

Xiaomi Pad 5 - Cena

W Polsce do sprzedaży trafił Xiaomi Pad 5 w jednej konfiguracji. Mowa o modelu z 6 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1699 zł. Szkoda, że producent nie przewidział wersji z wbudowanym modemem sieci komórkowej 4G/5G.

Xiaomi Pad 5 kosztuje tyle samo co bazowy iPad z 2021 roku. Oba tablety stanowią dla siebie naturalną konkurencję z ekosystemu Apple oraz Xiaomi. Wśród urządzeń innych producentów ciężko aktualnie znaleźć podobny sprzęt będący odpowiednikiem dla Xiaomi Pad 5.

Xiaomi Pad 5 - Zawartość zestawu

Tablet Xiaomi Pad 5 dostarczany jest w białym opakowaniu. Na froncie producent umieścił nazwę produktu, logo Mi oraz podkreślił pełną kompatybilność z Dolby Vision i Dolby Atmos.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Tablet Xiaomi Pad 5

Kabel USB Typu A do USB Typu C

Szybka ładowarka o mocy 22,5 W

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W opakowaniu nie znajdziemy dodatkowego etui. W razie potrzeb musimy je nabyć we własnym zakresie. Xiaomi Pad 5 może współpracować również z dedykowanym stylusem, który można przyczepić do obudowy z wykorzystaniem wbudowanych magnesów oraz specjalną klawiaturą.

Xiaomi Pad 5 - Wygląd i jakość wykonania

Xiaomi Pad 5 sprawia rewelacyjne pierwsze wrażenie. Tablet wygląda na dużo droższe urządzenie. Duża w tym zasługa niezwykle cienkiej obudowy oraz materiałów wykorzystanych do jej budowy.

Na froncie znajdziemy panel przedni z 11-calowym ekranem oraz sporymi ramkami.

Spore ramki pozwalają trzymać tablet jedną ręką fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na szczycie znalazło się miejsce dla kamerki do wideorozmów.

Tył urządzenia wygląda bardzo podobnie do flagowego Xiaomi Mi 11. Producent skorzystał z tego samego projektu, rozciągając nieco jego wymiary. Plecki wykonano z matowego szkła. Testowy model w kolorze Pearl White, w świetle słonecznym zmienia swoją barwę na brzoskwiniowo-różową.

Na pleckach znajdziemy również wystający poza obrys aparat. Jest to 13 MP matryca. Obudowa obiektywów sugeruje obecność dodatkowego sensora, ale zamiast niego znajdziemy napis 13 MP.

Obudowa obiektywów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ramki wykonano z aluminium.

Anteny na górnej krawędzi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na lewej krawędzi znajdziemy złącze do dedykowanej klawiatury.

Złącze do klawiatury fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po przeciwległej stronie umieszczono przyciski do regulacji głośności, dwa mikrofony oraz magnetyczne złącze do dedykowanego stylusa.

Na dole znajdziemy kolejny mikrofon, dwa głośniki oraz port USB Typu C.

Port USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W górną część ramki wkomponowano przycisk zasilający, dwa głośniki, logotyp Dolby Vision i Dolby Atmos oraz dodatkowy mikrofon.

Głośniki na górnej krawędzi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tablet waży 511 g i jest bardzo dobrze wyważony. Dzięki sporym ramkom okalającym ekran, możemy trzymać go w jednej ręce.

Xiaomi Pad 5 - Wyświetlacz

Wyświetlacz w tablecie jest jednym z najważniejszych elementów. Urządzenie tego typu kupujemy głównie do konsumpcji multimediów. Decydując się na Xiaomi Pad 5 z pewnością nie będziemy mogli narzekać. Ekran jest zauważalnie lepszy od panelu wykorzystanego w bazowym modelu iPada.

Ekran Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mowa o matrycy IPS LCD o rozdzielczości 1600 x 2560 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, pełnym wsparciem dla 1 miliarda kolorów, palety barw DCI-P3, HDR 10 oraz Dolby Vision.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent zaimplementował również technologię True Display współpracującą z czujnikiem temperatury barwowej.

Ekran Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jasność maksymalna na poziomie 500 nitów jest na tyle wysoka, że spokojnie możemy pozwolić sobie na pracę poza domem. W nocy nie będziemy mieć problemu ze zbyt wysoką jasnością minimalną.

Ekran Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ekran nie posiada adaptacyjnej zmiany częstotliwości odświeżania. Na szczęście przy pojemnej baterii tabletu nie stanowi to najmniejszego problemu.

Xiaomi Pad 5 - Głośniki

Gdy mówimy już o ekranie, czas wspomnieć również o głośnikach, które idealnie nadają się do słuchania muzyki oraz oglądania filmów i seriali.

Napis Dolby Atmos i Dolby Vision na ramce fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Xiaomi zastosowało cztery niezależne przetworniki oferujące dźwięk przestrzenny podczas użytkowania w pionie i poziomie. Całość połączono z systemem Dolby Atmos. Xiaomi Pad 5 może pochwalić się również obecnością Hi-Res Audio oraz bezprzewodowego Hi-Res Audio.

Głośniki zajmują sporą powierzchnię obudowy i zapewniają niesamowicie wysokiej jakości dźwięk. Można porównywać go do wysokiej klasy laptopów lub dobrych głośników przenośnych.

Dolby Atmos sprawia, że seriale i filmy brzmią rewelacyjnie, a w połączeniu z ekranem z Dolby Vision, Xiaomi Pad 5 szybko stanie się naszym ulubionym urządzeniem do konsumpcji multimediów.

Xiaomi Pad 5 - Zabezpieczenia biometryczne

Chwilę warto porozmawiać o zabezpieczeniach biometrycznych, a w zasadzie ich braku. Xiaomi Pad 5 nie posiada bowiem czytnika linii papilarnych. Element ten został zarezerwowany dla droższego Xiaomi Pad 5 Pro, który nie trafił do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Xiaomi Pad 5 pozwala na zabezpieczenie z wykorzystaniem kodu PIN lub hasła. Dodatkowo możemy skorzystać z odblokowywania poprzez skanowanie twarzy. Niestety rozwiązanie to nie jest w pełni bezpieczne - korzysta z kamery 2D.

Brak czytnika linii papilarnych to spora wada Xiaomi Pad 5.

Jako wieloletni użytkownik iPada, przez kilka pierwszych dni miałem problem z ponownym przyzwyczajeniem się do wpisywania hasła.

Xiaomi Pad 5 - Wydajność

Wspominałem już, że Xiaomi Pad 5 posiada podzespoły typowe dla smartfona ze średniej półki cenowej. Xiaomi sięgnęło po sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 860 połączony z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Snapdragon 860 to procesor zaprezentowany w 2021 roku. W praktyce jest to zmodernizowana wersja doskonale znanego nam Snapdragona 855 Plus. Oznacza to, że wydajność Xiaomi Pad 5 porównywalna jest do flagowych smartfonów z Androidem z 2019 roku.

Na co dzień tablet działa bardzo sprawnie. W połączeniu ze 120 Hz ekranem wszystkie animacje są niesamowicie płynne. Korzystanie z kilku aplikacji w tym samym czasie nie stanowi żadnego problemu. Dodatkowo możemy grać w najnowsze gry na większym ekranie. Xiaomi Pad 5 oczywiście nie ma najmniejszych problemów z odtwarzaniem materiałów w rozdzielczości 4K z HDR.

Xiaomi Pad 5 przetestowałem w kilku popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty uzyskane przez nasz egzemplarz:

Geekbench 5: Single - 774; Multi - 2740

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1458,13 MB/s; Zapis sekwencyjny - 529,03 MB/s

3DMark Wild Life - 3422

3DMark Wild Life Extreme - 980

3DMark Sling Shot - Maxed Out!

Jako, że na rynku nie znajdziemy konkurencyjnych tabletów z Androidem wyposażonych w podobne podzespoły, wydajność porównałem do nowoczesnych smartfonów.

Xiaomi Pad 5 wypada podobnie jak Realme GT Master Edition z nieco wydajniejszym układem Snapdragon 870.

Xiaomi Pad 5 - Oprogramowanie

Xiaomi Pad 5 pracuje pod kontrolą Androida 11 wraz z nakładką MIUI 12.5 przystosowanej dla tabletów.

Ekran domowy na Xiaomi Pad 5

Mowa o MIUI dla Xiaomi Pad. Względem klasycznego MIUI otrzymujemy kilka dodatkowych funkcji pozwalających lepiej wykorzystać większą przestrzeń roboczą ekranu.

Interfejs MIUI na tablet

Mowa między innymi o ustawieniach podzielonych na dwie kolumny. Xiaomi zaktualizowało wybrane aplikacje systemowe oraz dodało obsługę pióra Xiaomi Smart Pen.

Aplikacja dostosowana do trybu tabletu Facebook na Xiaomi Pad 5

Akcesorium pozwala na wygodne tworzenie notatek i rysowanie w programach graficznych.

Netflix na Xiaomi Pad 5 Spotify na Xiaomi Pad 5

Nakładkę graficzną zintegrowano z ekosystemem Xiaomi Home. To dobra wiadomość dla posiadaczy inteligentnych urządzeń chińskiego producenta. Tablet może stać się centrum sterowania naszego systemu Smart Home.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Xiaomi Pad 5 - Aparat

Nikt nie kupuje tabletu z myślą o wykonywaniu zdjęć. Z tego właśnie powodu nie powinniśmy liczyć na aparat z flagowego smartfona. Z drugiej strony w tablecie niezwykle ważna jest kamerka do wideorozmów. Jak zatem sprawdzają się aparaty w Xiaomi Pad 5?

Aparat fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aparat tylny to 13 MP matryca z przysłoną f/2,0. Całość posiada wsparcie dla nagrywania filmów wideo w 4K lub Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Jakość jest porównywalna z średniakami sprzed 2-3 lat.

Zdjęcia pozytywnie zaskakują. W dzień możemy wykonać ostre i szczegółowe fotografie. Oznacza to, że Aparat Xiaomi Pad 5 nadaje się do czegoś więcej, niż skanowanie dokumentów. Spokojnie możemy wykorzystać go do okazjonalnych zdjęć.

Zdjęcie w dzień Zdjęcie w dzień Zdjęcie w dzień

Co ciekawe również zdjęcia z przybliżeniem wyglądają bardzo dobrze. Maksymalnie możemy skorzystać z 10-krotnego zoomu cyfrowego.

Zdjęcie z przybliżeniem 5x Zdjęcie z przybliżeniem 10x

W nocy jakość zdjęć jest zauważalnie gorsza. Na szczęście sytuację ratuje obecność trybu nocnego zapożyczonego ze smartfonów Xiaomi. Rozwiązanie to sprawia, że zdjęcia nocne stają się czytelne i lepiej doświetlone.

Zdjęcie w noc Zdjęcie w noc, tryb nocny

Zdjęcie w noc Zdjęcie w noc, tryb nocny

Zastrzeżeń nie można mieć również do aparatu przedniego. Kamerka o rozdzielczości 8 MP z przysłoną f/2,0 radzi sobie bardzo dobrze. Zdjęcia są odpowiedniej jakości. Nie będziemy narzekać na jakość detali oraz nasycenie kolorów. Również w gorszych warunkach oświetleniowych całość wypada poprawnie.

Zdjęcie w dzień Zdjęcie w nocy

Xiaomi Pad 5 - Bateria

Cechą charakterystyczną tabletów jest długi czas pracy na baterii. Nie inaczej jest w testowanym Xiaomi Pad 5. W smukłej obudowie udało się zmieścić akumulator o pojemności aż 8720 mAh. W połączeniu z energooszczędnymi podzespołami pozwala on zapewnić niesamowicie długą rozrywkę z dala od ładowarki. Rezultaty osiągane przez Xiaomi Pad 5 trudno odtworzyć na jakimkolwiek nowym smartfonie z Androidem lub iOS.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent deklaruje, że Xiaomi Pad 5 rozładuje się po 5 dniach odtwarzania muzyki, 16 godzinach odtwarzania wideo oraz 10 godzinach grania w gry.

Podczas przeglądania sieci z wykorzystaniem przeglądarki Google Chrome z jednoczesnym słuchaniem muzyki ze Spotify, możemy liczyć na 9-13 godzin pracy. Rezultat zależy od częstotliwości odświeżania oraz jasności ekranu.

Co ważne czas ten nie różni się zbytnio w zależności od zastosowań. Grając w gry możemy liczyć na od 6 do 8 godzin rozrywki. Oglądając seriale wyciągniemy do 13 godzin.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Xiaomi Pad 5 wyłączył się po 13 godzinach i 32 minutach. To zadowalający rezultat porównywalny z nowoczesnymi smartfonami. Co ważne próba odbywała, gdy ekran posiadał aktywowany tryb 120 Hz odświeżania.

Xiaomi Pad 5 posiada na pokładzie 33 W system ładowania przewodowego. Z niewiadomych nam powodów europejski wariant dostarczany jest w zestawie z ładowarką o mocy 22,5 W. Jest to klasyczny zasilacz Quick Charge 3.0 z portem USB Typu A.

Ładowarka fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na szczęście czasy ładowania nie są długie. Do pełna tablet ładuje się w niespełna 2 godziny. To wynik lepszy od bazowego iPada 2021.

Xiaomi Pad 5 - Podsumowanie

Xiaomi Pad 5 to z pewnością udany powrót chińskiego giganta do produkcji tabletów. Co ważne producent nie poszedł na łatwiznę. Inżynierowie zaprojektowali urządzenie, które charakteryzuje się idealnym stosunkiem jakości do ceny. Za 1700 zł otrzymujemy wydajny tablet z rewelacyjnym ekranem i podzespołami. Jednocześnie Xiaomi Pad 5 nie ma dyskwalifikujących go wad.

Plecki Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniłem wysoką wydajność, pełną obsługę Dolby Vision i Dolby Atmos oraz pojemny akumulator. Pozytywnie zaskoczyły mnie aparaty. Narzekać nie mogłem również na wbudowany akumulator i dołączoną do zestawu ładowarkę.

Oczywiście Xiaomi Pad 5 nie jest tabletem idealnym. Zabrakło czytnika linii papilarnych, wersji z modemem sieci komórkowej i GPS, złącza słuchawkowego Jack oraz czytnika kart pamięci.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podsumowując, jeżeli szukasz tabletu i z jakiś powodów nie chcesz kupować iPada, Xiaomi Pad 5 będzie świetnym wyborem. Apple zyskało poważnego konkurenta, którego nie wolno lekceważyć. Xiaomi Pad 5 jest szczególnie ciekawym urządzeniem dla osób, które nie korzystają ze sprzętu firmy Apple.