Xiaomi Power Bank 2C to niewielki powrbank o wielkich możliwościach. Jakich?

Xiaomi Power Bank 2C to bank energii o pojemności 2000 mAh. Wykonano go z wysokiej jakości, przyjaznego dla środowiska materiału PC + ABS, dzięki czemu jego powierzchnia cechuje się wysoką odpornością na zarysowania, ma również właściwości antypoślizgowe. Power Bank 2C oferuje podwójne wyjście USB i szybkie ładowanie Quick Charge 3.0 - może osiągać moc do 18W, a co ważne - inteligentnie dostosowuje prąd wyjściowy do standardu ładowanych urządzeń. Ponadto oferuje dziewięć poziomów ochrony: zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, ochronę przed zbyt wysokim napięciem wejściowym oraz wyjściowym, automatyczne zabezpieczenie przed przepięciami, zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem, ochronę przed przeładowaniem i rozładowaniem, funkcję resetowania, zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem wyjściowym oraz wbudowaną ochrona PTC w ogniwach.

Powerbank Xiaomi waży zaledwie 358 g, co w połączeniu z niewielkimi wymiarami sprawia, że można łatwo schować go w torebce czy kieszeni. Podczas ładowania 2 urządzeń jednocześnie można oczekiwać podwójnego wyjścia 5.1V/3.6A. Zaletą jest możliwość bezpiecznego ładowania urządzeń o niskiej mocy, takich jak zestawy słuchawkowe Bluetooth lub opaski fitness - wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania, aby przejść do ładowania o niskim poborze, trwającego 2 godziny.

Podsumowując: Xiaomi Power Bank 2C to bardzo solidny model, godny polecenia nie tylko użytkownikom urządzeń chińskiego producenta.