Xiaomi Power Bank Mi 10000 mAh to przystępny cenowo powerbank z szybkim ładowaniem oraz możliwością ładowania dwóch urządzeń jednocześnie.

Xiaomi Power Bank Mi 10000 mAh to jeden z najlepszych tanich powerbanków. Urządzenie posiada wbudowany akumulator o pojemności 10000 mAh, który pozwoli ponad dwukrotnie naładować smartfon od 0 do 100%.

Xiaomi Power Bank Mi 10000 mAh

Powebank jest kompatybilny z szybkim ładowaniem o mocy do 18 W oraz umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń za pomocą złącz USB Typu A. Co ciekawe Xiaomi Power Bank Mi 10000 mAh naładujemy zarówno za pośrednictwem nowoczesnego USB Typu C, jak i nieco starszego portu microUSB.

Obudowa Xiaomi Power Bank Mi 10000 mAh została wykonana z aluminium wyciętego metodą CNC, dzięki czemu mamy wrażenie, że obcujemy ze znacznie droższym urządzeniem. Dodatkowo metalowa obudowa chroni powerbank przed uszkodzeniem i zapewnia odpowiednią odporność na zarysowania.

W środku oprócz pojemnego akumulatora znajdziemy szereg zabezpieczeń, które chronią nasz sprzęt przed przepięciami, przeładowaniem oraz nadmiernym rozładowaniem. Poziom naładowania akumulatora w powerbanku wskazują diody LED.