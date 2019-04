Xiaomi Redmi 6 to najlepszy smartfon, jaki możemy obecnie kupić w cenie do 500 zł. Posiada wydajne, jak na tę półkę cenową podzespoły, 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci masowej, które pozwalają na sprawną pracę. Bateria zapewnia długie czasy pracy pomiędzy ładowaniami. Urządzenie posiada szybki czytnik linii papilarnych, co nie jest oczywiste w tej półce cenowej.