Pojemna bateria, spora ilość pamięci i atrakcyjna cena to udany przepis na sukces.

Xiaomi Redmi Note 7 to kolejne urządzenie z bestsellerowej serii Redmi Note. Duży ekran, sensowne podzespoły oraz atrakcyjna cena to przepis na hit. Nie inaczej stało się tym razem. Redmi Note 7 to świetny smartfon, który rewelacyjnie spisał się w naszych testach przeprowadzonych wkrótce po jego premierze. Obecnie urządzenie jest znacznie tańsze oraz posiada nowszą wersję oprogramownia MIUI z wieloma poprawkami i zupełnien nowymi funkcjami.

Redmi Note 7 to budżetowiec, który wygląda niemalże tak samo jak kilkukrotnie droższe urządzenia. Dodatkowo posiada przyzwoity aparat o rozdzielczości 48 MP.

Kolejnymi zaletami są gigantyczna bateria z szybkim ładowanie, Dual-SIM, port podczerwieni, złącze Jack oraz czytnik kart pamięci microSD. Większości z tych rzeczy nie znajdziemy w droższych flagowcach. Czego zabrakło? W Redmi Note 7 nie znajdziemy funkcji premium takich, jak czytnika linii papilarnych w ekrnaie, bezprzewodowego ładowania i wodoszczelności. Niestety podobnie, jak w innych tanich modelach od Xiaomi nie zastosowano NFC.

Z pełną recenzją Xiaomi Redmi Note 7 można zapoznać się w tym miejscu.