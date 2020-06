Flagowy model z budżetowej rodziny Redmi posiada niezwykle ciekawy aparat i zadowalającą specyfikację techniczną.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro to najnowszy i najdroższy przedstawiciel bestsellerowej serii Redmi Note. W tym roku przystępny cenowo phablet oferuje procesor Snapdragon 720G połączony z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. W przeciwieństwie do droższego Mi 9T w tym modelu znajdziemy czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB.

Redmi Note 9 Pro posiada aż cztery aparaty umieszczone na pleckach. Główna obiektyw oferuje rozdzielczość 64 MP i posiada przysłonę f/1,9. Nie zabrakło również PDAF. Aparaty pomocnicze to 8 MP aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2, 5 MP aparat makro z przysłoną f/2,4 oraz pomocniczy, 2 MP czujnik głębi z przysłoną f/2,4.

Z przodu, w wyświetlaczu umieszczono 16 MP aparat przedni z przysłoną f/2,5.

Aparaty w Redmi Note 9 Pro pozwalają nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. W Full HD nagramy maksymalnie w 120 klatkach na sekundę. Nie zabrakło również trybu slowmo. W tym modelu umożliwia on rejestrację wideo w rozdzielczości HD przy zachowaniu 960 klatek na sekundę.

Wykonane fotografie możemy obejrzeć na dużym panelu IPS LCD o przekątnej 6,67 cala. Ekran Redmi Note 9 Pro wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD - 2400 x 1080 pikseli.

Warto nadmienić, że Redmi Note 9 Pro posiada sporą baterię o pojemności 5200 mAh z szybkim, 30 W ładowaniem przewodowym.