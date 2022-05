Xiaomi Watch S1 - dużo formy, a gdzie treść? [RECENZJA]

Xiaomi skupiło się na wyglądzie swojego zegarka premium, co zaowocowało świetnym designem. Niestety, poskutkowało to też dużymi brakami ze strony oprogramowania i komfortu użytkowania - czegoś, co zdecydowanie bardziej wpływa na przyjemność korzystania z urządzenia w życiu codziennym.

Najnowszy smartwatch Xiaomi zostawia za sobą strefę budżetową, a wkracza w strefę premium. Sprawdzamy, jak firma poradziła sobie w tym segmencie i czy warto kupić Xiaomi Watch S1.

Xiaomi znane jest z oferowania w swoich urządzeniach dużej liczby funkcji w niskiej cenie. Dzieje się tak w przypadku budżetowych telefonów producenta, tanich smartbandów czy smartwatchy. Jednak firma celuje też coraz mocniej w wyższą półkę cenową, prezentując takie urządzenia jak Xiaomi 12 Ultra czy Xiaomi MIX Fold. Na rynku smartwatchy premium firma chce zamieszać za pomocą Xiaomi Watch S1. Czy jej plan się powiódł?

Xiaomi Watch S1 - Specyfikacja techniczna

Typ wyświetlacza AMOLED Przekątna wyświetlacza 1,43'' Rozdzielczość wyświetlacza 466 x 466 px, 326 ppi Częstotliwość odświeżania 60 Hz System operacyjny System producenta Nawigacja satelitarna GPS Tak, dwuzakresowy Łączność Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Czujniki Akcelerometr, pulsykometr, czujnik światła otoczenia, ciśnienie atmosferyczne, kompas Rodzaje aktywności 117 trybów treningowych, między innymi: Chodzenie, bieganie, siłownia, joga, trening freestyle, piłka nożna, kolarstwo, kolarstwo, skakanka, pływanie, bieżnia Funkcje informacyjne Asystent głosowy, alarm, kalendarz, prognoza pogody, budzik, stoper, timer Funkcje telefoniczne Połączenia telefoniczne przez zegarek za pomocą Bluetooth, powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, połączenia alarmowe SOS, znajdź mój telefon Funkcje śledzenia aktywności Krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitorowanie snu, monitorowanie tętna, pomiar dystansu, powiadomienia o braku aktywności Funkcje multimedialne Zdalne sterowanie migawką aparatu, latarka, WiFi, możliwość instalowania aplikacji, Budowa i wykonanie Koperta ze stali nierdzewnej, dwa paski: pasek ze skóry i pasek z fluorogumy; szkło szafirowe Odporność Pyłoszczelność i wodoodporność (IP68), wodoodporność do 5 ATM Bateria 470 mAh Czas pracy na baterii Do 12 dni normalnego użytkowania, 30h ciągłego działania GPS Długość paska 149.8 - 233.8 mm (pasek z fluorogumy), 165.1 - 225.1 mm (pasek skórzany) Typ paska Pasek sportowy z fluorogumy, formalny pasek ze skóry Kolor koperty Czarny, srebrny Kolor paska Czarny skórzany i czarny gumowy dla czarnej koperty; brązowy skórzany i szary gumowy dla srebrnej koperty Kompatybilność z systemami Smartfony z systemem Android 6,0 lub nowszym oraz smartfony z systemem iOS 10,0 lub nowszym Dodatkowe informacje Integracja z aplikacją mobilną, ładowanie bezprzewodowe Dołączone akcesoria Stacja ładująca, dodatkowy pasek, kabel USB-C, instrukcja obsługi Szerokość 46,5 mm Wysokość 46,5 mm Grubość 11 mm Waga 40 g Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Xiaomi Watch S1 - Cena

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jak wspomniałem, Xiaomi Watch S1 zalicza się do wyższej półki cenowej, jednak nie jest to jeszcze przerażająco wysoka cena. Aktualnie dostępne są dwie wersje zegarka: sportowy Xiaomi Watch S1 Active i bardziej formalny Xiaomi Watch S1. Ich ceny to:

Xiaomi Watch S1 - 1049 zł

Xiaomi Watch S1 Active - 799 zł

Xiaomi Watch S1 - Zawartość zestawu

Xiaomi Watch S1 od samego początku sprawia naprawdę dobre wrażenie. Pudełko jest w gustownym, grafitowym kolorze, a minimalistyczny branding i wytłoczona nazwa na górze przyciąga wzrok. Po otwarciu opakowania, wrażenie nadal jest bardzo pozytywne - urządzenie jest łądnie wyeksponowane i zabezpieczone dobrej jakości pianką.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Po wyjęciu zegarka naszym oczom ukazują się schludnie spakowane dodatki. W pierwszym pudełeczku znajduje się ładowarka indukcyjna z dobrej jakości kablem USB-C. Drugie opakowanie zawiera skórzany pasek w gustownym, brązowym kolorze. W środku znajdziemy jeszcze instrukcję (która jest wręcz absurdalnie gruba - wygląda jak miniaturowa książka telefoniczna).

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Pierwsze wrażenia z rozpakowywania zegarka są bardzo pozytywne - wszystko wygląda niesamowicie schludnie i minimalistycznie, podkreślając wejście Xiaomi w segment premium. Producent zdecydowanie wie, że wiele osób kupuje oczami, bo samo rozpakowywanie zegarka może zachęcić do tego urządzenia wiele osób.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Xiaomi Watch S1 - Wygląd i jakość wykonania

Koperta smartwatcha została wykonana ze stali nierdzewnej, która została wykończona ręcznie. Stal ma dwa rodzaje wykończenia - niektóre elementy są wypolerowane, a inne szczotkowane. Połączenie to od razu zwraca uwagę i wygląda naprawdę niesamowicie. Jest to idealny mariaż prestiżu, który daje polerowana stal, oraz minimalizmu - zapewnianego przez szczotkowane elementy.

Ponadto tarcza wykończona jest nierzucającą się w oczy, czarną obręczą, nad którą umieszczono szafirowe szkło - nie dość, że zapewnia ono praktycznie totalną ochronę przed zarysowaniami, to jeszcze wygląda prześlicznie.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Minimalnie gorsze wrażenie może sprawiać tył urządzenia, który wykonany jest ze zwykłego, czarnego plastiku. Możliwe, że było to posunięcie niezbędne, aby Xiaomi zmieściło się w założonym budżecie, ale kontrast między tyłem a przodem zegarka jest bardzo znaczący. Na szczęście oszczędności nie dotknęły żadnego z dwóch załączonych pasków. Skórzana, brązowa opaska jest bardzo miękka, a obszycie żółto-brązową nicią podkreśla kolor skóry i świetnie pasuje do tarczy zegarka.

Dużym zaskoczeniem jest dla mnie fluorogumowy pasek. Nie miałem jeszcze okazji dotykać tak miłej opaski - jest miękka, giętka, nie uwiera i nawet po kilku dniach noszenia zegarka zupełnie nie przeszkadza. Warto wypróbować ten produkt dla samego doświadczenia tak niezwykle dobrej jakości gumy.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wygląd zegarka dopełniają dwa przyciski po prawej stronie tarczy, które (wraz z dotykowym ekranem) odpowiadają za obsługę zegarka. Ich jakość wykonania niestety odbiega od reszty koperty - przyciski są dość luźne i nieprzyjemnie się wyginają. Natomiast za ogólny design Xiaomi powinno otrzymać mocną piątkę.

Warto jeszcze wspomnieć, że koperta zegarka jest relatywnie duża i wygląda dość masywnie. Może to sprawiać, że będzie on wyglądał dość dziwnie na drobnej dłoni. Na mnie leżał dobrze, jednak według mojej narzeczonej był on już zbyt duży.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Xiaomi Watch S1 - Wyświetlacz

Kolejnym punktem wizualnego zachwytu jest wyświetlacz Xiaomi Watch S1. Jest to 1,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, jasności 450 nitów i częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Obraz, dzięki gęstości pikseli na poziomie 326 ppi, jest niesamowicie czysty i wyraźny. Co prawda zegarek nie ma matowej czy antyodblaskowej powierzchni, jednak jest on na tyle jasny, że nawet w pełnym słońcu nie ma problemów z odczytaniem godziny z tarczy.

Xiaomi Watch S1 - Oprogramowanie i wydajność

Za działanie zegarka odpowiedzialny jest autorski system Xiaomi, który zintegrowany jest z nową aplikacją Mi Fitness - dostępną w App Store i Google Play Store. Jednym z pierwszych kroków podczas konfiguracji zegarka jest wyświetlenie kodu QR, który przekieruje nas na stronę umożliwiającą ściągnięcie tego programu, więc proces ten jest bardzo szybki.

Podstawowe działanie zegarka jest bardzo płynne i raczej intuicyjne. Górny przycisk to tzw. Menu - albo cofa nas do głównego ekranu, albo pozwala nam wejść w listę aplikacji. Większość podstawowych funkcji jest na wyciągnięcie ręki, a ich opanowanie jest bardzo szybkie. Podstawowe pomiary możemy przejrzeć przez przeciągnięcie w prawo na tarczy.

Z kolei nowy trening rozpoczniemy albo z głównego menu, albo naciskając dolny przycisk zegarka. Niestety Xiaomi nie zdecydowało się na udostępnienie funkcji zaprogramowania tego przycisku pod własne preferencje. Jeśli zegarek kupimy do czegoś innego, niż śledzenia naszej sportowej aktywności, będzie on w zasadzie zmarnowany.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

W menu głównym, dostępnym przez kliknięcie górnego przycisku, możemy znaleźć wszystkie funkcje zegarka (wraz z zainstalowanymi przez nas aplikacjami). Ponadto możemy tu też zmienić niektóre ustawienia urządzenia (reszta jest dostępna tylko przez sparowanie zegarka z aplikacją na telefonie).

Po przeciągnięciu palcem w dół możemy z kolei dostać się do menu powiadomień. Niestety, zegarek nie pozwoli nam odpowiedzieć na SMSy czy inne wiadomości, więc jest to raczej funkcja poglądowa - to spory brak.

Xiaomi Watch S1 - Aplikacja i konfiguracja

Aplikacja Mi Fitness to swoiste centrum zarządzania dla Xiaomi Watch S1. Dzięki aplikacji możemy załadować na zegarek nowe wzory tarczy, poznać więcej szczegółów dotyczących naszych ćwiczeń czy funkcji życiowych, a także zmienić ustawienia powiadomień, czy też dodać szczegóły dotyczące naszej wagi do profilu użytkownika.

Aplikacja jest bardzo przejrzysta i pozwala na dokładne śledzenie swoich postępów - na pierwszy rzut oka widzimy w niej ogólne wskaźniki (jak liczba kroków, spalone kalorie, tętno), a po naciśnięciu każdego z pomiarów dostajemy o wiele więcej szczegółów, jak wykazy dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Niestety sparowanie telefonu z aplikacją wcale nie jest tak proste, jak może się to wydawać. Po początkowej konfiguracji aplikacja wykryła moje konto w poprzedniej aplikacji - Mi Fit. Zostałem więc poproszony o przemigrowanie danych. Okazało się, że nie mogłem się zalogować do Mi Fit, gdyż to zmieniło nazwę na Zepp Life. Zepp Life z kolei nie obsługiwało mojego konta. Aby skrócić tę historię - po 2,5 godziny zabawy z aplikacją, postanowiłem zrezygnować z migracji danych.

To niestety niejedyny problem aplikacji. Często, szczególnie przy pierwszym otwarciu, jest ona bardzo nieresponsywna (dzieje się tak wtedy, kiedy synchronizuje się z zegarkiem). W takich momentach aplikacja wyświetla tylko czarny ekran w każdym menu. Jeśli w tym momencie zmienimy menu zbyt szybko, potrafi zawiesić telefon, a w innych przypadkach - czeka nas crash. Po udanej synchronizacji problem znika (do czasu zamknięcia aplikacji i włączenia jej ponownie). Jest to z pewnością coś, nad czym Xiaomi powinno popracować.

Xiaomi Watch S1 - Użytkowanie

Użytkowanie Xiaomi Watch S1 było ciekawym doświadczeniem. Jest to zegarek z naprawdę dużym potencjałem, który jest niszczony przez okazyjne, denerwujące błędy. Na co dzień urządzenie sprawuje się bardzo dobrze - pomiary wydają się bardzo dokładne. Watch S1 nie uważa pisania na klawiaturze za kroki, kiedy Mi Band 5 po napisaniu kilku artykułów potrafi mi powiedzieć, że przeszedłem 2500 kroków. W tym samym czasie S1 liczy około 300. Interfejs jest przyjazny, wszystko jest pod ręką i z łatwością można nauczyć się sprawnej obsługi zegarka w jedno popołudnie.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Niestety, oprogramowanie ma sporo problemów. Często zdarzało się, że ekran zegarka nie chciał się włączyć - pomagał tylko reset. Co więcej, dwa razy zdarzył się dziwny błąd synchronizacji - o północy zegarek nie kasował moich kroków i innych pomiarów, tylko liczył je dalej, przez kolejny dzień. Przykładem jest powyższe zdjęcie - niestety pomiary zsynchronizowały się dopiero następnego dnia.

Jest jeszcze kilka pominiętych funkcji, które bardzo by pomogły w użytkowaniu zegarka. Najważniejszym (dla mnie) jest tap to wake (wybudzanie ekranu przez dotknięcie) - najwygodniejszy sposób na budzenie ekranu smartwatcha. Jest to tylko potęgowane tym, że funkcja rise to wake (wybudzanie ekranu przez podniesienie ręki) działa średnio - często muszę specjalnie mocno machać ręką, aby zegarek się obudził. Ponadto, jeśli już Xiaomi zdecydowało się na kręcące się przyciski, mogłyby one być używane do obsługiwania zegarka. Teraz, jeśli się kręcą i wyginają, sprawiają po prostu wrażenie dość tanich.

Xiaomi Watch S1 - Funkcje sportowe i zdrowotne

Zegarek natomiast bardzo nadrabia swoimi możliwościami sportowymi. W czasie mojego testu intensywnie chodziłem, a pomiary zegarka bardzo dobrze pokrywały się z trasami wytyczonymi przez Google Maps. Ponadto zegarek oferuje naprawdę wiele możliwości śledzenia aktywności - jest ich łącznie aż 117.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Dane zdrowotne również wyglądają na bardzo dokładne. Pomiar tętna oraz pulsoksymetru zgadzał się z tymi samymi urządzeniami udostępnianymi w aptece. Czujniki nie są też łatwe do oszukania - nie dzieje się tak, że zegarek jest w stanie wykryć puls na nodze stołu lub w biurku. Ponadto wszystkie dane są bardzo przejrzyście podane, więc skorzystanie z nich jest samą przyjemnością.

Xiaomi Watch S1 - Bateria

Xiaomi Watch S1 oferuje baterię o pojemności 470 mAh, którą można naładować do pełna w około 1,5 - 2 godziny. Producent zapowiada, że ma ona starczyć na około 12 dni zwykłego użytkowania. W moim przypadku (intensywne codzienne spacery, kilka innych aktywności sportowych, wszystkie czujniki włączone na jak najczęstsze pomiary) bateria starczała na 5 dni użytkowania - uważam, że to naprawdę niezły wynik.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Xiaomi Watch S1 - Podsumowanie

Xiaomi Watch S1 to urządzenie pełne przeciwności. Jest w nim naprawdę wiele rzeczy, w których można się zakochać. Szczególnie wygląd i wykonanie zegarka jest fenomenalne - patrząc na niego naprawdę widać, że jest to urządzenie premium. Jednakże niektóre błędy oprogramowania (przynajmniej na tę chwilę) sprawiają, że szczere polecenie tego zegarka też nie jest możliwe - niedociągnięć systemowych jest po prostu zbyt wiele, a do tego są one zbyt częste.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Na szczęście nie wszystko stracone dla Xiaomi - błędy oprogramowania można naprawić aktualizacjami. W uaktualnienia urządzeń Xiaomi jest naprawdę niezłe - podczas 2 tygodni recenzji zegarek dostał dwie poprawki. Może się więc okazać, że za kilka miesięcy będzie to smartwatch idealny. Na tę chwilę jednak warto go kupić tylko, jeśli szukamy zegarka, który ma po prostu dobrze wyglądać na ręce. Jeśli jednak chcemy dobrze działający smartwatch, warto chyba rozejrzeć się gdzieś indziej.