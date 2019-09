Xopero Backup&Restore to rozwiązanie, z pomocą którego firmy są w stanie stworzyć kompletną politykę backupu i disaster recovery na własnej infrastrukturze. Rozwiązanie zabezpiecza wszystkie kluczowe dane - od pojedynczych plików, po bazy danych, serwery fizyczne i hosty wirtualne.

Xopero Backup&Restore - instalacja i konfiguracja

Producent Xopero Backup&Restore daje możliwość bezpłatnego testowania rozwiązania przez 30 dni - wystarczy odwiedzić stronę i pobrać plik instalacyjny.

Serwerem backupu może stać się dowolna maszyna fizyczna lub wirtualna, która spełnia minimalne wymagania instalacji oprogramowania - to właśnie na tym etapie wybieramy preferowane przez nas urządzenie. Kopie zapasowe mogą być przechowywane na zasobach lokalnych, iSCSI oraz udziałach sieciowych SMB.

Xopero wymaga instalacji aplikacji klienckiej na urządzeniach, które mają zostać objęte backupem. Jest ona odpowiedzialna za odtwarzanie danych, a także synchronizację aktówki. Działa w tle i nie wymaga ingerencji użytkownika. Dzięki powyższemu rozwiązaniu, po utworzeniu projektów backupu oraz skonfigurowaniu folderu aktówki nie ma konieczności uruchamiania aplikacji klienckiej, natomiast usługa będzie działać w tle i wykonywać powierzone operacje. Obsługa programu jest intuicyjna, za co duży plus dla producenta.

Rozwiązanie Xopero Backup&Restore posiada również aplikację do centralnego zarządzania - Management Center. Za jej pomocą można zdalnie tworzyć projekty backupu i odzyskiwać dane na dowolne urządzenie, zarządzać użytkownikami,monitorować logi oraz zarządzać ustawieniami aplikacji klienckich i całą polityką backupu.

Program umożliwia stworzenie projektu backupu, w którym wybieramy rodzaj danych (dostępne możliwości różnią się w zależności od tego, czy na urządzeniu tworzymy endpoint czy serwer), ustalamy także harmonogram wykonywania kopii zapasowych, a w przypadku plików możemy dodać filtry. Mamy do dyspozycji opcję zarządzania szablonami projektów plikowych. Użytkownik z poziomu Management Center wybiera katalogi, które chce zabezpieczać oraz określa harmonogram, zgodnie z którym wykonane mają zostać ich kopie. Tak przygotowany szablon zostaje przypisany do wybranych urządzeń końcowych - powstają odpowiednie projekty, które realizowane są według zdefiniowanego planu.

Co jest warte uwagi to fakt, że funkcjonalność pozwala rozsyłać projekty do urządzeń, które posiadają nieaktywną sesję, czyli takich, które w momencie konfigurowania szablonu, nie są połączone z serwerem backupu. Należy mieć też na uwadze, że edycji i usunięcia projektów może dokonać jedynie Administrator.

Trzeba przyznać, że wybór możliwości i określenia rodzaju oraz lokalizacji plików są ogromne, za co należy się kolejny plus. Można wykonać zarówno kopię zapasową plików, jak i obrazu dysku, bazy danych MS SQL, pojedynczego hosta Hyper-V, obraz BareMetal całego dysku, obraz partycji, MySQL, PostgreSQL, Firebird, Exchange, SystemState, Skrypty Pre/post, dyski sieciowe, VMware, FTP

Przygotowanie szablonu pozwala na zachowywanie kopii w ściśle określonych przez użytkownika ramach, dzięki czemu ma się gwarancję, że zostanie zachowane wszystko, co niezbędne i ważne.

Xopero Backup&Restore - główne cechy i funkcje

Zaletą Xopero Backup&Restore jest możliwość kompleksowego zabezpieczenia dowolnej infrastruktury, niezależnie od jej wielkości. Dzięki temu w jednym centrum zarządzania tworzymy i definiujemy uprawnienia dla dowolnego urządzenia, zarówno w sieci lokalnej, jak i na maszynie wirtualnej bądź zdalnej. Administrator otrzymuje pełen wgląd do każdego z utworzonych kont - zaczynając od ilości przesłanych danych, kończąc na możliwości zdalnego ich przywrócenia na dowolne urządzenie.

Warto zauważyć funkcję Smart Image Backup – pozwala stworzyć kopię zapasową całego urządzenia – z systemem, zainstalowanymi aplikacjami, ustawieniami, usługami oraz danymi. Dzięki temu w razie awarii szybko odtworzysz całe środowisko na obecnym lub zupełnie nowym urządzeniu. Mechanizm pozwala na wykonywanie kopii przyrostowych. Wszystkie tworzone są automatycznie, nie wpływając na jego pracę.

Jedną z wielu ciekawych i praktycznych funkcji jest Smart Virtual Recovery. Mamy tu do czynienia z technologią, która umożliwia zwirtualizowanie systemu. Dzięki temu po wystąpieniu awarii można bardzo szybko odtwarzać całe środowisko z kopii zapasowych i przywrócić wszystkie systemy z powrotem do pracy. Pozwala to na ograniczenie przestojów oraz gwarantuje brak utraty danych. Technologie Smart Recovery są dostępne w ramach licencji - otrzymuje się je w pakiecie, nie są one płatnymi dodatkami.

Xopero Backup&Restore - podsumowanie

Xopero Backup&Restore ma interfejs zaprojektowany w przyjazny sposób, co zapewnia łatwa i szybką obsługę. Mamy tu do czynienia z kompleksowym rozwiązaniem, obejmującym zaskakująco wiele aspektów, dzięki czemu każda firma będzie w stanie wykorzystać to rozwiązanie w optymalny dla siebie sposób. Można przekonać się o tym w każdej chwili, pobierając darmowa wersję testową - ma ona pełną funkcjonalność i pozwala na używanie Xopero przez 30 dni. W razie jakichkolwiek pytań można liczyć na w pełni polskie wsparcie techniczne, a jak podają statystyki ZenDesk, jest ono aż ośmiokrotnie szybsze niż u konkurencji.

Xopero Backup&Restore to doskonały program do tworzenia kopii zapasowych, jak i przywracania danych zarówno poszczególnych plików, jak i całych obrazów. A ponieważ obsługa jest prosta i mamy wiele różnych, praktycznych funkcji, w tym korzystanie z skryptów pre/post, wypada polecić go każdej firmie, która chce zabezpieczyć się na wypadek awarii bądź utraty danych.