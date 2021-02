Prostota w najlepszym wydaniu.

Choć marka Xtrfy nie jest tak popularna, jak wiele innych zajmujących się tworzeniem sprzętu dla graczy, to warto dać jej szansę. Szczególnie, że szwedzki producent zdarzył już zdobyć uznanie i zaufanie profesjonalnych graczy e-sportowych.

Już na wstępie warto podkreślić, że jeśli szukacie klawiatury o niecodziennym wyglądzie, z mnóstwem dodatkowych funkcji, rozbudowanym oprogramowaniem i możliwościami, to Xtrfy K4 RGB zdecydowanie nie jest urządzeniem dla was. Dlaczego? Producent nie ukrywa, że zależy mu przede wszystkim na wysokiej jakości fundamentalnych elementów, a nie widowiskowości.

Xtrfy K4 RGB to klawiatura mechaniczna o designie tak prostym, że dla niektórych wręcz odpychającym. Na „pierwszy rzut oka” przypomina ona bardziej budżetowy sprzęt z najniższej półki niż dedykowany wymagającym graczom. Jednak w myśl zasady „nie wszystko piękne, co się świeci” produkt marki Xtrfy pozytywnie zaskakuje już po pierwszych bliższych oględzinach. Klawiatura jest ciężka i solidna, widać, że została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co z pewnością przełoży się na jej długo żywotność. Czarna stylistyka i dość prosty design przekłada się jednak łatwość z jaką kurz i pyłki „czepiają” się klawiatury. Jej czyszczenie również nie należy do kategorii „łatwych i przyjemnych”.

Za pracę Xtrfy K4 RGB odpowiadają sprawdzone i popularne przełączniki Kalih Red. Charakteryzują się one delikatnym i wyczuwalnym momentem aktywacji, a także wyjątkową wytrzymałością (do 70 milionów wciśnięć). Możecie również zapomnieć o charakterystycznym dla klawiatur mechanicznych „klikaniu” - model K4 jest wyjątkowo cichy.

Jak Xtrfy K4 sprawuje się w akcji? Lepiej niż dobrze, zastosowanie sprawdzonych rozwiązań i elementów sprawia, że klawiatura znakomicie sprawdza się podczas licznych rozgrywek. Pod względem precyzji, czasu reakcji i ogólnego komfortu, nie odstaje ona od konkurencji (nawet tej droższej). Nieco gorzej sprzęt marki Xtrfy spisuje się podczas pisania, nie chodzi o same przełączniki, ale bardziej o komfort użytkowania. K4 jest wysoką klawiaturą, co w połączeniu z jej designem i brakiem podpórki pod nadgarstki sprawia, że pisanie dłuższych tekstów jest uciążliwe i mało komfortowe.

Sporym zaskoczeniem jest również brak jakiegokolwiek oprogramowania dla Xtrfy K4 RGB. Jedni uznają to za zaletę, inni za sporą wadę. Naszym zdaniem nawet najprostsze oprogramowanie jest lepsze niż jego brak. Szczególnie, że mówimy przecież o sprzęcie dla graczy, którzy lubią dostosowywać poszczególne funkcje urządzenia do swoich potrzeb. Szwedzki producent zapewnia, że wszystko możemy zrobić z poziomu samej klawiatury, ale owo „wszystko” ogranicza się tu głównie to zarządzania podświetleniem RGB.