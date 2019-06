Solidna usługa poczty elektronicznej, która oferuje kilka kreatywnych dodatków, których nie znajdziesz u konkurencji.

Cena: darmowy (wersja bez reklam 34,99 dolarów rocznie)

darmowy (wersja bez reklam 34,99 dolarów rocznie) 1 TB przestrzeni dyskowej

Skróty do obrazów, dokumentów oraz załączników

Zintegrowane GIF'y i Emoji

Źródło: techadvsor

Yahoo Mail bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie usługa oferuje nowoczesny wygląd oraz kilka przydatnych funkcji.

Sam układ jest dosyć standardowy z panelem głównym umieszczonym z lewej strony podobnie do Gmaila, ale z prawej strony możesz ustawić okno podglądu, gdzie możesz wyświetlać odebrane wiadomości bez przechodzenia do nich. Dodatkowo podczas tworzenia wiadomości możesz w łatwy sposób wklejać do niej GIF'y, Emoji oraz obrazy.

Ostatnimi czasy znacząco udoskonalono mechanizm wyszukiwania, dzięki czemu możesz szybko i skutecznie znaleźć interesującą Cię wiadomość za pomocą wyszukania słowa klucz. Możliwe jest także wyświetlenie historii całej korespondencji z daną osobą.

Do Yahoo Mail możesz dodać również inne usługi poczty elektroniczne, aby odbierać wszystkie wiadomości z jednego miejsca. Możesz także tworzyć adresy jednorazowego użytku, aby dbać o swoją prywatność.

W Yahoo Mail znajdziesz bardzo dużo reklam, które potrafią zajmować znaczą część ekranu. Takich rozwiązań nie ma np. w Gmailu. W ramach wynagrodzenia dostajesz aż 1 TB bezpłatnego miejsca do przechowywania danych.