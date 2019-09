Yamaha YSP-1600 wykorzystuje zaawansowany układ cyfrowego projektora dźwięku. Jak wypadają efekty?

Yamaha YSP-1600 to soundbar, który obsługuje 5-kanałowy dźwięk przestrzenny. Wykorzystanie wspomnianego wcześniej, zaawansowanego układu cyfrowego projektora dźwięku pozwala - za pomocą ośmiu wysokiej jakości głośników - tworzyć specjalne wiązki dźwięku, odbijające się od ścian, co ma na celu tworzyć rzeczywiste brzmienie "surround". Funkcjonalność urządzenia zwiększa możliwość zmiany pozycji wiązek, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub smartfona. A dzięki obsłudze Wi-Fi można łatwo, i bez użycia przewodów, połączyć soundbar YSP-1600 ze swoim domowym routerem lub smartfonem. Oferuje on pięć różnych programów, pozwalających dopasować charakterystykę brzmienia do odtwarzanego materiału multimedialnego: Film, Muzyka, Sport, Gry, Program telewizyjny. Obsługuje najważniejsze i najpopularniejsze formaty dźwięku wielokanałowego, m.in. Dolby Pro Logic II, DTS i Dolby Digital.

Yamaha YSP-1600 wyposażony jest w wiele praktycznych funkcji i udogodnień, m.in. dwa wbudowane subwoofery (zapewniają czysty, głęboki i mocny bas), unikatową technologię Bluetooth Output (przesyłanie muzyki z amplitunera na głośniki/słuchawki Bluetooth nawet innych producentów), obsługę plików wysokiej rozdzielczości, np. FLAC, WAV, Apple Lossless i wideo 4K Ultra HD, a także szeroką gamę gniazd połączeniowych (w tym HDMI, wejście cyfrowe optyczne, wejście analogowe audio i wyjście dla opcjonalnego, zewnętrznego subwoofera). Działa w systemie MusicCast, który pozwala bezprzewodowo przesyłać muzykę pomiędzy domowymi urządzeniami audio. Ponadto użytkownicy produktów Apple mogą korzystać z funkcji AirPlay i bezprzewodowo przesyłać muzykę np. z serwisu Apple Music, do soundbaru.

Yamaha YSP-1600 to solidna propozycja dla każdego, kto chce zapewnić sobie najlepsze efekty dźwiękowe. Zdecydowanie warto rozważyć zakup!