Yuneec Typhoon H Plus - Recenzja hexacoptera z chowanym podwoziem

Sprawdzamy możliwości hexacoptera firmy Yuneec. Urządzenie dostarczane jest w zestawie ze stacją naziemną z systemem Android oraz umożliwia bezpieczne lądowanie nawet w przypadku awarii jednego z silników.

Yuneec to kolejny chiński producent dronów. Nie dziwi nas to - po Chińskim niebie lata najwięcej bezpilotowców - konstrukcji latający na pokładzie których nie ma pilota. Sterowane są one z ziemi przez operatora.

Producent chwali sie, że w Stanach Zjednoczonych jego dron H520 jest wykorzystywany przez służby publiczne z organami ścigania na czele. Jego urządzenia wykorzystywane są do rekonstruowania miejsc wypadku oraz ich monitorowania, mapowania miejsc zbrodni (przy pomocy specjalistycznej aparatury dodatkowej), monitorowania pożaru z powietrza czy też operacji typu SAR (Search and Rescue), czyli poszukiwania i ratownictwa.

Yuneec jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która zatrudnia 1800 pracowników. Co ciekawe przedsiębiorstwo produkuje również załogowe elektryczne samolty takie, jak ESpyder oraz E430. Dzięki temu firma posiada doświadczenie i niezbędne technologie, aby budować statki powietrzne - zarówno te załogowe, jak i drony.

Yuneec specjalizuje się w produkcji zarówno konstrukcji rekreacyjnych, jak i profesjonalnych. W Polsce możemy zakupić jeden z 9 modeli w różnych konfiguracjach. Są to zarówno małe quadrocoptery, jak np. Mantis Q, jak i profesjonalne konstrukcje wyposażone w sześć silników i umożliwiające przenoszenie kamery termowizyjnej FLIR (model Tornado H920 Plus).

Najtańsze drony firmy Yuneec wyceniane są na nieco ponad 1500 zł. Profesjonalne konstrukcje produkowane między innymi dla służb mundurowych kosztują ponad 40 tysięcy złotych.

Przez ostatnie kilkanaście dni mieliśmy okazję przetestować jeden z hexacopterów firmy - Yuneec Typhoon H Plus. Jego testy zbiegły się w czasie z testami DJI Mavic 2 Pro, dlatego mimo iż to zupełnie inne konstrukcje czasami trudno było nie porównać pewnych elementów.

Yuneec Typhoon H Plus - Cena

Yuneec Typhoon H Plus dostępny jest w Polsce w sprzedaży w dwóch wersjach. Jedna z nich obsługuje Intel Real Sense, czyli system antykolizyjny stworzony we współpracy z Intelem. Opiera się on na kamerze podczerwieni, kamerze w rozdzielczości Full HD oraz projektorze światła laserowego. Komponenty te pozwalają na mapowanie terenu znajdującego się w najbliższej okolicy dron. Druga nie posiada tej funkcjonalności. W przeciwieństwie do sprzętu od DJI nie mamy możliwości wyboru różnego rodzaju zestawów sprzedażowych różniących się elementami. To jednak zaleta, a nie wada. Ponadto w zestawie otrzymujemy więcej niż u konkurencji - np. drugi akumulator oraz ładowarkę samochodową. Cena Yuneec Typhoon H Plus w Polsce wynosi około 6500 zł. Aktualną cenę sprawdzisz poniżej:

Yuneec Typhoon H Plus - Specyfikacja techniczna

Waga: 1,645 kg (bez kamery), około 2 kg z kamerą

1,645 kg (bez kamery), około 2 kg z kamerą Długość po przekątnej (bez śmigieł): 520 mm

520 mm Czas lotu: do 25 min (z kamerą C23)

do 25 min (z kamerą C23) Maksymalna prędkość wznoszenia: 4 m/s

4 m/s Maksymalna prędkość opadania: 2.5 m/s

2.5 m/s Maksymalna prędkość: 13.5 m/s (48,5 km/h)

13.5 m/s (48,5 km/h) Maksymalna wysokość lotu: 500 m

500 m Silniki: 730kV

730kV Akumulator: 4S 5250 mAh LiPo

4S 5250 mAh LiPo Ładowarka: SC4000-4H

SC4000-4H Temperatura użytkowania: 0°C - 40°C

Kamera C23

Wymiary: 115 x 80 x 130 mm

115 x 80 x 130 mm Waga: 350 g

350 g Przetwornik obrazu: 1" CMOS

1" CMOS Efektywna rozdzielczość: 20 MP

20 MP Rozdzielczość wideo: max 4K/60FPS

max 4K/60FPS Długość ogniskowej: 23 mm

23 mm Pole widzenia: 91°

91° Zakres ISO: 100 - 6400

100 - 6400 Prędkość migawki: 4--1/8000 s

4--1/8000 s Balans bieli: Lock, Sunny, Cloudy, Automatic, Fluorescent, Incandescent, Sunset

Lock, Sunny, Cloudy, Automatic, Fluorescent, Incandescent, Sunset Kątowy zakres drgań: ±0.02°

±0.02° Format zdjęć: JPG, JEG+DNG

JPG, JEG+DNG Format wideo: MP4

MP4 Temperatura użytkowa: - 10°C - 40°C

- 10°C - 40°C Zakres sterowania Tilt: 15° to -90° / Pan:360°

Aparatura ST16S

System operacyjny: Android™ 4.4 Kitkat

Android™ 4.4 Kitkat Ilość kanałów: 16

16 Zasięg transmisji (w optymalnych warunkach atmosferycznych): 1.6 km

1.6 km Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz

2.4 GHz Pasmo częstotliwości wideo: 5.8 GHz

5.8 GHz Rozdzielczość wideo: 720p

720p Rozmiar ekranu: 7 cali

7 cali Telemetria na ekranie: Tak

Tak Akumulator: wbudowany, 3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion

wbudowany, 3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion Temperatura pracy: 0°C - 40°C

0°C - 40°C Złącza: HDMI, USB

Ciekawym parametrem jest pułap maksymalny, który Yuneec Typhoon H Plus jest w stanie osiągnąć. Wynosi on 500 metrów. Niestety nie udało nam się tego sprawdzić w praktyce. Powyżej 150 metrów latają już załogowe statki powietrzne, a nie dysponowaliśmy taką przestrzenią powietrzną, w pobliżu której nie znajdowałyby się samoloty oraz śmigłowce.

Zadziwiającym faktem jest zastosowanie systemu Android, pod kontrolą którego pracuje aparatura nazywana przez producenta stacją naziemną ST16S. Co ciekawe zainstalowano przestarzały system operacyjny w wersji 4.4 KitKat, który zadebiutował na rynku w 2013 roku. Ostatnia aktualizacja oprogramowania układowego dla kontrolera ST16S została udostępniona w połowie 2017 roku. W środku znajdziemy procesor Intel Atom Z3735F, który wspierany jest przez 1 GB pamięci operacyjnej RAM.