ZACO A8s - lepszy następca ILIFE A8?

Chińska marka ILIFE zyskała popularność na całym świecie, dzięki optymalnemu stosunkowi ceny i możliwości swoich urządzeń. Wraz ze zmianą nazwy na ZACO, wprowadziła na rynek kilka nowych, interesujących robotów odkurzających. Model ZACO A8s to niedrogi robot odkurzający i myjący z funkcją mapowania przestrzeni.

Naszą przygodę z urządzeniem oznaczonym symbolem A8s, rozpoczęliśmy zaledwie dwa tygodnie po opracowaniu wielkiego testu robotów odkurzających. Jednym z przetestowanych przy tej okazji urządzeń było ZACO A9s. Flagowa konstrukcja zajęła wówczas trzecie miejsce wyróżniając się niską ceną i innowacyjną konstrukcją. Nasze oczekiwania co do ZACO A8s były wysokie już na starcie. Jest to konstrukcja jeszcze tańsza niż ZACO A9s, jednocześnie nosząca nazwę sugerującą, że możemy mieć do czynienia z następcą świetnie ocenianego przez użytkowników ILIFE A8.

ZACO A8s - zestaw i budowa

Odkurzacz jest sprzedawany w dużym kartonie z rączką. ZACO zawsze oferuje bardzo bogate zestawy sprzedażowe i nie inaczej jest tym razem. W opakowaniu oprócz samego robota odnaleźliśmy:

stację ładującą

pojemnik na wodę

dwie ściereczki do mopa

sylikonową szczotkę do podłóg twardych (założona była do podług miękkich - z włosiem)

narzędzie do oczyszczania szczotek

dodatkowy filtr HEPA

pilota wraz z bateriami

zapasowe szczotki boczne

Taki komplet, sprawia że nowe akcesoria będziemy musieli dokupić dopiero po dłuższym użytkowaniu. Oczywiście elementy eksploatacyjne bez problemu odnajdziemy w polskich sklepach.

Sam robot został wykonany z czarnego, połyskliwego tworzywa. Urozmaicenie stanowią srebrne wstawki - w przeciwieństwie do flagowego ZACO A9s, producent zdecydował się na zastosowanie plastiku zamiast aluminium. Materiały są przyzwoitej jakości, a ich spasowanie nie wzbudza zastrzeżeń. Naszą uwagę zwróciła stacja dokująca, o bardzo kontrastujących barwach. Mamy nieco zastrzeżeń do jej estetyki, a jednocześnie doceniamy niewielkie rozmiary, sprawiające że nie narusza otwartej przestrzeni mieszkania.

Pojemnik na nieczystości umieszczono od dołu robota. Jego opróżnianie nie stanowi problemu i jest higieniczne. To sprawdzone rozwiązanie znane z innych konstrukcji tego producenta. Pojemnik na bród możemy wymienić na pojemnik z wodą, kiedy postanowimy skorzystać z trybu pracy w roli mopa.

Mechanizm czyszczący ZACO A8s składa się z obrotowej szczotki centralnej oraz dwóch szczotek bocznych. Trochę szkoda, że szczotki boczne są przymocowane na śruby, co wydłuża czas ich wymiany. Jest to o tyle uciążliwe, że w dalszym przebiegu testów zauważyliśmy ich nadmierne zużycie po zaledwie tygodniu pracy.

ZACO A8s - aplikacja i funkcje

Instalacja robota odbywa się za pośrednictwem darmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Oprogramowanie przeprowadza nas przez cały proces, który ma na celu połączenie robota z domową siecią Wi-Fi. Niestety producent nie przewidział polskiej wersji językowej więc skorzystaliśmy z języka angielskiego.

Aplikacja posiada imponujący zestaw funkcji. Bez problemu ustawimy szczegółowy harmonogram pracy robota, zweryfikujemy historię sprzątania czy stan zużycia akcesoriów. Ciekawym dodatkiem jest możliwość kontroli poziomu wody. Jako, że robot komunikuje się z nami głosem anglojęzycznego lektora, oprogramowanie pozwala również na całkowite wyłączenie dźwięków.

Bardzo ciekawie prezentuje się również panel pracy robota. Podczas odkurzania, urządzenie tworzy mapę sprzątanej przestrzeni, tym samym informując nas w które miejsca dotarł. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kamerki, skanującej sufit pomieszczeń podczas pracy. Kamera jest rozwiązaniem mniej precyzyjnym niż laser, ale pozwala zachować niską wysokość robota co jest niezwykle istotne podczas pracy pod meblami. ZACO A8s ma zaledwie 7,2 cm wysokości.

Panel pracy oferuje również informacje o stanie baterii, posprzątanym obszarze i czasie działania. Ponadto do dyspozycji użytkownika oddano tryby sprzątania przy krawędziach i sprzątania punktowego. Oczywiście nie zabrakło również możliwości zdalnego sterowania robotem, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zabawek RC. Naszą uwagę zwróciła bardzo duża precyzja sterowania - pojedyncze kliknięcie przycisku obracało robota o 15°, a nie jak to miało miejsce w przypadku niektórych produktów - o 45°. W efekcie funkcja ta realnie nadaje się do wykorzystania - np. kiedy chcemy szybko uprzątnąć jakieś zabrudzenie bez aktywowania pełnego programu sprzątania.

Dzięki zastosowaniu Wi-Fi, robot może być obsługiwany praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Podczas pracy w mieszkaniu możemy wspierać się również dołączonym do zestawu pilotem z wyświetlaczem. Pozwala on na planowanie sprzątania, wybieranie trybów pracy, a także zdalne sterowanie kierunkiem jazdy.

ZACO A8s - sprzątanie na mokro i sucho

Jako, że mieliśmy do czynienia z robotem hybrydowym, wykonaliśmy serię testów podczas sprzątania na sucho i na mokro. Przestrzeń testową rozlokowaliśmy w 2 pomieszczeniach. Ich łączna powierzchnia to niewiele ponad 20 m2. Do weryfikacji możliwości robota posłużyło nam 10 znaczników umieszczonych w trudno dostępnych miejscach. Po standardowych, dwóch przejazdach testowych robot zebrał 8 z 10 znaczników. Jakość sprzątania pyłu z miękkiej wykładziny oceniliśmy na 3,5 w 5-stopniowej skali. Oznacza to, że robot zabrał zdecydowaną większość zabrudzeń przy pierwszym przejeździe, zostawiając jednak zauważalny ślad w miejscu w którym rozsypane były nieczystości. Idealne wyczyszczenie podłogi wymagało 2-3 przejazdów.

Bardzo dobrze oceniamy głośność pracy robota. W standardowym trybie wyniosła ona 70,2 dB. Podniesienie mocy do maksimum, nie skutkowało znacznym podbiciem głośności. Nie ma obaw że robot będzie przeszkadzał nam podczas wypoczynku czy seansu filmowego.

Test czyszczenia na mokro wykonaliśmy w pomieszczeniu z podłogą twardą o powierzchni 14 m2. Robot bardzo sprawnie poradził sobie z odświeżeniem płytek i przy pracy 2-3 razy w tygodniu mógłby w pełni zastąpić mopa. Wyjątkiem są sytuacje w których na podłogę coś się rozleje - mała ściereczka ma ograniczoną pojemność jeśli chodzi o nieczystości. Podczas pojedynczego przejazdu na wskazanej powierzchni, zużycie wody wyniosło 100 ml dla trybu max. Jest to 1/3 maksymalnej pojemności - jak łatwo wyliczyć robotem możemy posprzątać na mokro blisko 45 m2 pomieszczeń.

Szkoda, że producent nie zdecydował się na uzupełnienie zestawu o podkładkę pod stację dokującą, co uczyniła już część producentów. Po zakończeniu pracy robot domyślnie wraca do bazy - jeśli nie zdejmiemy mopa na czas ładowania, pod spodem odkryjemy dużo wilgoci. Wprawdzie mop posiada elektryczny zawór zatrzymujący wypływanie wody, ale mokra ściereczka leżąca dłuższy czas na podłodze może zostawić po sobie widoczne ślady.

ZACO A8s - nasza ocena

ZACO A8s to dobrze wykonany robot hybrydowy, sprzedawany w bardzo rozsądnej cenie. Od pewnego czasu użytkownicy urządzeń tego producenta mogą liczyć na pełne wsparcie serwisowe realizowane w Polsce. Dzięki temu zniknęło główne zastrzeżenie względem chińskiej konstrukcji. Doceniamy atrakcyjny stosunek ceny do możliwości, bogaty zestaw w funkcji w aplikacji i bardzo sensowną skuteczność sprzątania.

Na minus oceniliśmy szybkie zużywanie się szczotek bocznych i ich mocowanie na śruby. Całe szczęście w zestawie znajdziemy zapasowe. Do ideału zabrakło również polskojęzycznej aplikacji i wodoodpornej podstawki pod stację dokującą.