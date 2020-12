ZACO-A9s Pro - test zaawansowanego robota sprzątającego 2w1

Robot sprzątający ZACO-A9s Pro to zaawansowane urządzenie, które pozwala na jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Precyzyjną nawigację przestrzeni umożliwia szerokokątna kamera oraz żyroskop, a za skanowanie pomieszczeń odpowiada technologia CV-SLAM. Nie zabrakło również rozbudowanej aplikacji ZACOHome czy pilota zdalnego sterowania. Sprawdzamy, jak odkurzacz automatyczny ZACO-A9s Pro radzi sobie w praktyce i czy warto zdecydować się na jego zakup.

Do naszej redakcji trafił kolejny robot sprzątający, którego producentem i właścicielem jest polska firma Polor, obecna w branży utrzymania czystości od 26 lat. ZACO-A9s Pro to wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Podczas testu mieliśmy okazję wypróbować każdą z dostępnych opcji, sprawdzić działanie aplikacji mobilnej, a także ocenić wygodę użytkowania sprzętu.

ZACO-A9s Pro - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj nawigacji: 360° PanoView-Navigation 2.0

360° PanoView-Navigation 2.0 Funkcja mopowania: Tak

Tak Moduł Wi-Fi - sterowanie za pomocą aplikacji: Tak

Tak Maksymalna siła ssąca: 1000 Pa

1000 Pa Szczotka centralna: Dwie wymienne, z włosiem i silikonowa

Dwie wymienne, z włosiem i silikonowa Pojemność zbiornika na kurz: 450 ml - dwukomorowy

450 ml - dwukomorowy Pojemność zbiornika na wodę: 300 ml

300 ml Czas pracy: 110 min

110 min Ciśnienie akustyczne: poniżej 68 dB

poniżej 68 dB Regulacja siły ssania: Tak

Tak Pilot sterujący: Tak

Tak Rodzaj baterii/pojemność: litowo-jonowa/2400 mAh

litowo-jonowa/2400 mAh Czas ładowania: ok. 5 godz.

ok. 5 godz. Szczotki boczne: Dwie - możliwość regulacji prędkości obrotów

Dwie - możliwość regulacji prędkości obrotów Wymiary: 33 x 32 x 7,6 cm

33 x 32 x 7,6 cm Waga netto: 3,1 kg

3,1 kg Moc całkowita: 22 W

22 W Zasilanie: 14,4 V

GDZIE I JAK TESTOWALIŚMY

Odkurzacz automatyczny ZACO-A9s Pro testowaliśmy w mieszkaniu o całkowitej powierzchni ok. 50 m² (przy czym rzeczywista powierzchnia sprzątania wynosiła ok. 30 m²). Robot poruszał się przede wszystkim po panelach i płytkach podłogowych - zarówno w trybie odkurzania, jak i mycia podłogi. Sprawdziliśmy również, jak urządzenie poradzi sobie z wyczyszczeniem dywanu z krótkim włosiem oraz czy bez problemu pokona niewielkie progi i dylatacje. Odkurzacz wykonywał przejazdy zarówno w oświetlonych pomieszczeniach, jak i w całkowitej ciemności. Testom poddaliśmy czujniki zapobiegające spadaniu oraz oceniliśmy sposób czyszczenia i konserwacji poszczególnych elementów robota. Poza tym, wypróbowaliśmy działanie aplikacji mobilnej oraz pilota zdalnego sterowania.

CO W PUDEŁKU?

Zanim jednak przejdziemy do opisu poszczególnych funkcji oraz sposobu działania robota ZACO-A9s Pro, przyjrzyjmy się zawartości pudełka. W zestawie, oprócz odkurzacza, znajduje się:

Stacja ładująca wraz z podstawką oraz ładowarką,

Pojemnik na wodę (300 ml),

Dwie nakładki mopujące z mikrofibry,

Cztery szczotki boczne,

Dwie szczotki centralne - silikonowa oraz z włosiem,

Dodatkowy filtr HEPA,

Wirtualna ściana,

Pilot,

Płyn do mopowania Blue Star (200 ml),

Narzędzie do czyszczenia elementów robota,

Komplet baterii do pilota oraz wirtualnej ściany.

Otrzymujemy wszystko, co niezbędne, aby uruchomić odkurzacz od razu po wyjęciu z pudełka, a przez najbliższe miesiące użytkowania nie musimy martwić się o zakup dodatkowych akcesoriów.

Zawartość pudełka ZACO-A9s Pro

WYGLĄD I JAKOŚĆ WYKONANIA

Pod względem konstrukcji, ZACO-A9s Pro niewiele różni się od swoich konkurentów - posiada okrągłą obudowę (śr. 330 mm) wykonaną z wysokiej jakości tworzywa, na której znajdziemy przycisk Start/Stop, wskaźnik Wi-Fi oraz kamerę. Z przodu i po bokach rozmieszczono czujniki zderzeniowe, czujniki ściany oraz główny włącznik zasilania, gniazdo ładowania i głośnik komunikatów. Z tyłu znalazło się miejsce na wysuwany zbiornik do pracy na sucho i mokro. Pod spodem urządzenia umieszczono styki ładowania, czujniki spadowe oraz duże off-roadowe koła.

Za sprzątanie odpowiada obrotowa szczotka centralna oraz dwie szczotki boczne, umożliwiające zbieranie zanieczyszczeń przy krawędziach ścian i mebli. Jak wspominaliśmy wyżej, w zestawie otrzymujemy dwie szczotki główne: silikonowa, która sprawdzi się podczas czyszczenia twardych powierzchni, takich jak panele; silikonowa z włosiem - idealna do zbierania zabrudzeń z dywanów i wykładzin.

Szczotki centralne ZACO-A9s Pro

Robot ZACO-A9s Pro został wyposażony zarówno w pojemnik na zanieczyszczenia suche, jak i w zbiornik na wodę. Pierwszy, o pojemności ok. 450 ml, posiada wysokowydajny filtr HEPA oraz specjalną siatkę zatrzymującą większe zanieczyszczenia, co z kolei zapobiega przyklejaniu się brudu do zbiornika. Technologia ta sprawia również, że siła ssąca robota jest cały czas taka sama, niezależnie od stopnia zapełnienia zbiornika.

Pojemnik na zanieczyszczenia suche ZACO-A9s Pro

Drugi zbiornik, o pojemności 300 ml, przeznaczony jest do czyszczenia podłoża na mokro. Został wyposażony w specjalną nakładkę wibrującą, do której przyczepia się ściereczkę z mikrofibry. Dzięki wibracjom czyszczenie podłogi ma być bardziej dokładne. Należy zaznaczyć, że robot podczas mycia podłogi zbiera również zanieczyszczenia suche.

Kompaktowa stacja ładująca została dodatkowo wyposażona w podstawkę, która ma zapobiegać jej przesuwaniu. Dużym udogodnieniem jest możliwość ładowania robota bezpośrednio przez kabel zasilający.

Gniazdo zasilania i włącznik ZACO-A9s Pro

Robot sprzątający ZACO-A9s Pro posiada litowo-jonową baterię o pojemności 2400 mAh, która zapewnia długi czas sprzątania na jednym ładowaniu - jak zapewnia producent, robot może pracować przez ok. 2 godziny. Oczywiście, w rzeczywistości zależy to od ustawionej mocy ssania, prędkości pracy szczotek bocznych i przejechanego dystansu. Jak wynika z naszych testów, robot (z maksymalną mocą ssania i prędkością szczotek) był w stanie sprzątnąć całą dostępną powierzchnię (ok. 30 m²) bez konieczności ładowania w trakcie. Zajęło mu to ok. 25 min.

SPOSÓB I JAKOŚĆ DZIAŁANIA - FUNKCJE

Odkurzacz automatyczny ZACO-A9s Pro został przystosowany zarówno do czyszczenia powierzchni twardych, jak i dywanów. Innowacyjne rozwiązania zapewniają precyzyjną pracę i skuteczne sprzątanie podczas każdego przejazdu. Za skanowanie przestrzeni odpowiada technologia CV-SLAM oraz kamera wbudowana w obudowę urządzenia. Robot podczas przejazdu na bieżąco tworzy mapę każdego sprzątanego pomieszczenia i dostosowuje najlepszą trasę, z uwzględnieniem wszystkich "przeszkód". Podgląd mapy w czasie rzeczywistym jest widoczny w aplikacji mobilnej ZACOHome, o której powiemy więcej w dalszej części tekstu.

Na utworzonej mapie możemy decydować o sprzątaniu poszczególnych pomieszczeń, wybierać miejsca, które robot ma omijać oraz stawiać wirtualne ściany. Dzięki temu możemy precyzyjnie zaplanować każdy ruch odkurzacza. Istnieje możliwość zapisania trzech map z różnymi ustawieniami sprzątania, co idealnie sprawdzi się dla posiadaczy kilku pięter.

Za pomocą aplikacji lub pilota możemy decydować, w jaki sposób robot sprzątający ZACO-A9s Pro ma czyścić dane podłoże. Możemy regulować moc ssania, prędkość obrotów szczotek bocznych oraz częstotliwość namaczania ściereczki podczas mopowania. Oprócz tego, urządzenie może działać w różnych trybach:

Automatyczny (robot porusza się po całej powierzchni, w kształcie litery "S"),

(robot porusza się po całej powierzchni, w kształcie litery "S"), Punktowy (robot wykonuje ruch spiralny, w określonym obszarze),

(robot wykonuje ruch spiralny, w określonym obszarze), Wzdłuż krawędzi (robot porusza się wzdłuż wszystkich krawędzi ścian oraz mebli),

(robot porusza się wzdłuż wszystkich krawędzi ścian oraz mebli), Z maksymalną siłą (moc ssania działa z maksymalną siłą).

Dodatkowo, w zestawie otrzymujemy stacjonarną wirtualną ścianę (z dołączonymi bateriami AA), czyli urządzenie, które umożliwia "postawienie" niewidocznej bariery pomiędzy konkretnymi pomieszczeniami.

Wirtualna ściana ZACO-A9s Pro

Należy wspomnieć także o funkcji mycia podłogi - w tym przypadku również możemy skorzystać z wyżej wymienionych trybów, regulując przy tym stopień namoczenia szmatki (Gentle, Standard, Strong) w aplikacji. Do mopowania można użyć samej wody lub specjalnego detergentu Blue Star, który otrzymujemy w zestawie.

Nakładka mopująca ZACO-A9s Pro

ZDALNE STEROWANIE

Aplikacja

Robot sprzątający ZACO-A9s Pro został wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki czemu możliwe jest sterowaniem nim za pomocą aplikacji, którą możemy bezpłatnie pobrać na swojego smartfona skanując kod QR (umieszczony w instrukcji) lub wpisując ZACOHome w wyszukiwarce Google Play lub App Store.

Po pobraniu i uruchomieniu aplikacji, należy założyć konto, a następnie sparować wybrane urządzenie z telefonem, postępując zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Po aktywacji, możemy rozpocząć pracę.

Instalacja ZACOHome

Aby utworzyć mapę całego mieszkania, musimy umieścić robota na stacji ładującej i od tego miejsca rozpocząć sprzątanie w trybie automatycznym. Zatwierdzony plan mieszkania możemy następnie edytować, dobierając ustawienia do naszych indywidualnych potrzeb. Możliwe jest łączenie i dzielenie wyznaczonych przestrzeni oraz nadawanie im konkretnych nazw, np. kuchnia, salon, sypialnia.

Aplikacja ZACOHome

Oprócz tego, po "wysunięciu" opcji na głównej stronie aplikacji, możemy: ustawiać wirtualne ściany, wykluczać ze sprzątania konkretne miejsca, wybierać pomieszczenia oraz strefy, które mają zostać wyczyszczone oraz ustawić opcję wykrywania dywanów.

Z poziomu smartfona możemy także skierować robota do stacji ładującej oraz użyć funkcji Znajdź robota - urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, dzięki czemu łatwiej namierzymy jego lokalizację, np. jeśli "schowa się" pod łóżkiem czy fotelem. Możemy również zadecydować, w jakim trybie ma się poruszać. W aplikacji istnieje także możliwość zdalnego sterowania robotem za pomocą "strzałek".

Aplikacja ZACOHome

Wchodząc w szczegółowe ustawienia, możemy m.in.: ustawić harmonogram pracy robota, regulować moc ssania, prędkość szczotki bocznej i stopień namoczenia szmatki, zmieniać język oraz głośność komunikatów głosowych, a także obserwować na bieżąco stopień zużycia poszczególnych akcesoriów (szczotki boczne, szczotka główna, filtr).

Aplikacja ZACOHome

Pilot

W zestawie otrzymujemy również pilota zdalnego sterowania (wraz z dołączonymi bateriami AAA), który został wyposażony w niewielki ekran wyświetlający aktualny czas oraz zaprogramowaną godzinę rozpoczęcia pracy robota (aktualny czas oraz timer ustawiamy za pomocą strzałek - szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji). Możemy również zadecydować, w jakim trybie urządzenie ma zacząć sprzątanie. Do wyboru mamy cztery opcje: tryb automatyczny, ruch spiralny, sprzątanie przy krawędziach, czyszczenie z maksymalną mocą.

Niewielki i wielofunkcyjny pilot może zastąpić aplikację. Nie sięgając po telefon możemy szybko zatrzymać urządzenie, zmienić ustawienia lub zaprowadzić robota do wyznaczonego miejsca. Jedyne czego zabrakło, to możliwość regulacji mocy.

Pilot zdalnego sterowania ZACO-A9s Pro

TESTY I NASZE WRAŻENIA

Robota ZACO-A9s Pro testowaliśmy w mieszkaniu o całkowitej powierzchni ok. 50 m² (dostępna powierzchnia, po której robot w rzeczywistości się poruszał to ok. 30 m²). Urządzenie poruszało się przede wszystkim po drewnianych panelach oraz płytkach podłogowych. Wykonaliśmy również przejazdy po dywanie z krótkim włosiem, na którym rozsypaliśmy sól oraz większe okruchy.

Robot nie miał problemu z poruszaniem się w ciemnych pomieszczeniach, przy zgaszonym świetle. Dobrze poradził sobie także z wjeżdżaniem pod niskie meble, takie jak łóżko czy regał (12-centymetrowa wnęka). Jeśli chodzi o czujniki ścian czy innych przeszkód, robot radził sobie bardzo dobrze - nie obijał się o listwy, a postawione celowo "utrudnienia", również precyzyjnie omijał. Nie obyło się także bez testów czujników spadku - tutaj robot ZACO-A9s Pro także nie zawiódł. Urządzenie zatrzymywało się w odpowiednim momencie, przed samą krawędzią schodów.

Jeśli chodzi o czas pracy na jednym naładowaniu, tutaj raczej nie powinniśmy mieć obaw - producent zapewnia, że robot może sprzątać ok. 110 min bez konieczności dodatkowego ładowania. Podczas testów, robot pracował ok. 30 min (sprzątając w tym czasie 25-30m²; w trybie auto, z mocą ustawioną powyżej 50%) i wciąż był w pełni naładowany. Dopiero po drugim takim samym przejeździe, wskaźnik baterii pokazywał dwie kreski (z trzech). Niestety na aplikacji zabrakło konkretnej wartości procentowej naładowania akumulatora. Po całkowitym rozładowaniu, robot potrzebował ok. 5 godzin, aby uzyskać 100% naładowania. Robot automatycznie powraca do stacji po 5 minutach "bezczynności" lub jeśli konieczne jest ładowanie.

Stacja ładująca ZACO-A9s Pro

Sprawdziliśmy także, jak ZACO-A9s Pro radzi sobie z myciem podłogi - w tym przypadku płytek oraz paneli. Musimy przyznać, że efekt jest zadowalający, szczególnie jeśli w trakcie mopowania zastosujemy płyn Blue Star, który sprawia, że powierzchnia staje się bardziej połyskująca, a w powietrzu unosi się przyjemny, świeży zapach. Ciekawym rozwiązaniem okazuje się zastosowanie wibrującej nakładki, która nie tylko pozwala na sprawniejsze czyszczenie zabrudzeń, ale - jak zauważyliśmy - zapobiega powstawaniu smug. Plusem jest także możliwość regulacji namoczenia szmatki. Pojemnik o pojemności 300 ml spokojnie wystarczył na umycie całej powierzchni mieszkania.

Nie napotkaliśmy żadnych problemów jeśli chodzi o instalację oraz działanie aplikacji mobilnej oraz pilota zdalnego sterowania. Jedynym minusem może być to, że z poziomu pilota nie możemy regulować mocy ssania odkurzacza.

Udogodnieniem jest także stacjonarna wirtualna ściana, dzięki której możemy zablokować wjazd do konkretnego pomieszczenia, bez konieczności używania aplikacji mobilnej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie ZACO-A9s Pro jest proste, szybkie i komfortowe. Aby pozbyć się zebranych zabrudzeń, wystarczy wysunąć pojemnik i opróżnić go nad koszem. Warto czyścić również port ssący oraz filtr - można użyć w tym celu specjalnej szczoteczki, dołączonej do zestawu. To narzędzie przyda się także do usuwania włosów ze szczotki głównej.

Po myciu podłogi powinniśmy opróżnić zbiornik, zdjąć mop i wyczyścić go pod bieżącą wodą lub uprać w pralce.

Nie zapominajmy również o regularnym czyszczeniu szczotek bocznych, kół oraz poszczególnych czujników.

Aby utrzymać maksymalną wydajność urządzenia warto regularnie czyścić i wymieniać wszystkie elementy. Na szczęście a o całkowitym zużyciu poinformuje nas aplikacja - wystarczy wybrać opcję Konserwacja części i sprawdzić ich stan. Dowiemy się w ten sposób, kiedy wymienić szczotki boczne, szczotkę główną oraz filtr.

Nowe akcesoria możemy kupić TUTAJ. Zestaw akcesoriów zawiera: trzy filtry główne, trzy ściereczki do wibrującego mopa, cztery szczotki boczne, szczotkę centralną z włosia oraz szczotkę centralną silikonową.

CZY WARTO KUPIĆ ZACO-A9s Pro?

Robot sprzątający ZACO-A9s Pro to wydajne i skuteczne urządzenie, które możemy wykorzystać zarówno jako odkurzacz, jak i mop. Co prawda funkcja mycia podłogi zazwyczaj stanowi pewien dodatek, ale w tym przypadku trzeba przyznać, że sprawdza się całkiem dobrze.

Technologia nawigacji przestrzeni i możliwość edytowania utworzonej mapy ułatwia kontrolę nad robotem oraz pozwala na dokładne zaplanowanie czyszczenia każdego miejsca w mieszkaniu. Dzięki specjalnym funkcjom oraz trybom możemy precyzyjnie posprzątać każdą powierzchnię. Dużym udogodnieniem jest to, że możemy korzystać zarówno z aplikacji mobilnej oraz pilota. Zaletą są również komunikaty głosowe (także w języku polskim).

To, co może niektórych odstraszyć, to cena robota ZACO-A9s Pro. Jednak biorąc pod uwagę rodzaj i jakość zastosowanych rozwiązań, bogate wyposażenie zestawu i ogólną skuteczność urządzenia, z pewnością warto pomyśleć o jego zakupie.

Obecnie robot kosztuje 1799 zł i jest objęty 24-miesięczną gwarancją polskiego producenta. Zakup odkurzacza jest możliwy na stronie wdomu24.pl