ZACO A9s - czy warto wybrać robota sprzątającego z wibrującym mopem?

Model A9s z oferty marki ZACO to flagowe urządzenie w ofercie producenta. Robot dysponuje pełnym zestawem udogodnień, których można oczekiwać od sprzętu tej klasy. Szczególnie ciekawym dodatkiem wydaje się być innowacyjny - wibrujący mop, dostępny wyłącznie w tym modelu.

Robot hybrydowy to dobry pomysł dla użytkowników ceniących uniwersalność. Jedno urządzenie odkurzy mieszkanie i zmyje na mokro twarde podłogi. Największą bolączką takich konstrukcji była zawsze ograniczona skuteczność mopowania. Mała ściereczka przylegająca luźno do sprzątanej powierzchni sprawdza się przy odświeżaniu płytek, ale rzadko kiedy może zapewnić solidne sprzątanie mocniejszych zabrudzeń. Nowa konstrukcja od ZACO próbuje rozwiązać ten problem, dostarczając użytkownikowi mop wibracyjny. Szybkie i powtarzalne ruchy przywodzą na myśl szczoteczki soniczne - które dzięki wibracjom znacząco zwiększają swoją skuteczność, szczególnie w zakresie pracy w trudniej dostępnych miejscach.

ZACO A9s - zestaw i specyfikacja

Robot jest sprzedawany w dużym kartonowym pudełku z uchwytem. Wewnątrz pudełka odnajdujemy:

Robota sprzątającego

Filtr wstępny

Filtr gąbkowy

Filtr typu HEPA x2

Zbiornik na zanieczyszczenia suche

Zbiornik na wodę

Ściereczkę z mikrofibry x2

Wirtualną ścianę

Pilota sterującego

Szczotki boczne x4

Szczotki główne x2

Stację ładującą

Narzędzie do czyszczenia

Baterie do pilota i wirtualnej ściany

Pokaźny zestaw dodatków powinien pozwolić na długą eksploatację robota bez konieczności dokupowania materiałów eksploatacyjnych. Takiej ilości dodatków i zapasowych akcesoriów próżno szukać nawet we flagowych modelach konkurencji - nierzadko kilkukrotnie droższych.

Podstawowa specyfikacja samego robota prezentuje się następująco:

Konstrukcja: Hybrydowa

Hałas: poniżej 60 dB

Czas pracy: 120 minut

Czas ładowania: poniżej 5 godzin

Bateria: 2600 mAh

Zbiornik na kurz: 600 ml

Zbiornik na wodę: 300 ml

Siła ssąca: 1000 Pa

Mapowanie: kamera

Mechanizm: 2 szczotki boczne + szczotka główna

Wi-Fi: TAK

Aplikacja z mapą: TAK

Konstrukcję wyceniono na 1 699 zł. Robota można zakupić w sklepie wdomu24.pl otrzymując w gratisie specjalny środek myjący, poprawiający jakość mopowania.

ZACO A9s - wygląd i konstrukcja

Już dawno minęły czasy, w których chińskie urządzenia musiały odstawać od europejskich czy amerykańskich odpowiedników. ZACO A9s został wykonany z wysokiej jakości tworzyw, ozdobionych dodatkowo wstawkami ze szczotkowanego aluminium. Całość prezentuje się nader elegancko i sprawia wrażenie niezwykle odpornej na uszkodzenia. Producent informuje, że przyłożył szczególną uwagę do zabezpieczenia części elektronicznej przed zalaniem, dzięki czemu właściwie całkowicie udało się wyeliminować naprawy gwarancyjne.

Obudowa robota ma wymiary 330 x 320 x 76 mm. Niski profil udało się uzyskać korzystając z mapowania kamerą zamiast rozwiazania laserowego. Niski robot wjedzie pod wiele mebli, zyskując na skuteczności sprzątania.

Mechanizm sprzątający składa się z dwóch szczotek bocznych oraz szczotki głównej (sylikonowej do podług twardych lub z włosiem do dywanów). Elementy są łatwe w demontażu i wymianie. Pojemnik na brud ma w tym wypadku aż 600 ml, dzięki czemu użytkownik nie musi się trudzić częstym opróżnianiem. Podczas naszych testów w mieszkaniu o powierzchni 50 m2, przy codziennym odkurzaniu, oczyszczanie robota było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu. Doceniliśmy narzędzie do do czyszczenia robota dołączone przez producenta - zdecydowanie ułatwia ono pracę.

ZACO A9s - instalacja i sterowanie

Dzięki modułowi komunikacji Wi-Fi robot może być w całości obsługiwany za pośrednictwem smartfona. Zaawansowane oprogramowanie jest dostępne w języku angielskim. Właśnie za pośrednictwem aplikacji przeprowadzimy pierwszą instalcję ZACO A9s, która ma na celu połączenie naszego robota z domową siecią Wi-Fi - dzięki temu będziemy mogli nim sterować z dowolnego miejsca na świecie.

Oprogramowanie zapewnia imponujący zestaw danych o robocie. Użytkownik może przeglądać dokładną historię pracy robota i budować harmonogram jego pracy - indywidualnie planując godziny aktywności na każdy dzień tygodnia. Bez problemu można zweryfikować zużycie elementów eksploatacyjnych czy dostosować intensywność sprzątania. Podczas pracy robot bez przerwy mapuje sprzątaną przestrzeń. Dzięki temu przemieszcza się sprawniej, nie uderza w pojawiające się przeszkody i błyskawicznie wraca do stacji dokującej. Użytkownik może obejrzeć dokładną mapę posprzątanej przestrzeni bezpośrednio na ekranie swojego smartfona. Do dyspozycji użytkownika oddano również panel, pozwalający sterować robotem niczym zabawką RC - umożliwiając tym samym ręczne skoncentrowanie pracy robota na określonych przestrzeniach. Całość oprogramowania oceniamy bardzo pozytywnie, szczególnie w zakresie intuicyjności. Co istotne, nie zabrakło nam dostępu do żadnych funkcji

Pomijając aplikację, robot posiada również wiele udogodnień związanych z obsługą bez wykorzystania smartfona. Pierwszym z nich jest technologia i-Voice generująca informacje głosowe o aktualnej pracy odkurzacza. Dodatkową pomocą w obsłudze robota może być dołączony do zestawu pilot. Część użytkowników doceni również moduł wirtualnej ściany, pozwalającej na wydzielanie przestrzeni, które robot powinien omijać.

ZACO A9s - użytkowanie i testy

Robota przetestowaliśmy w kilku scenariuszach użytkowania. Pierwszy test dotyczył skuteczności robota w znajdowaniu zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach. Polegał on na rozlokowaniu znaczników w miejscach biura, charakteryzujących się utrudnionym dostępem (za dylatacjami, pod meblami, za drzwiami itp.). Po standardowych 2 przejazdach, robot uzyskał świetny wynik skuteczności na poziomie 9/10 punktów. Kolejny tekst polegał na weryfikacji skuteczności zbierania zanieczyszczeń z podłóg miękkich. W tym scenariuszu, moc robota oceniliśmy na przyzwoite 7 w 10-stopniowej skali.

Robot posiada wysoką moc ssącą - przy funkcji MAX, osiąga ona poziom 1000 Pa. Po zmniejszeniu siły, możliwe jest natomiast uzyskanie bardzo sensownej głośności pracy na poziomie nie przekraczającym 63 dB. To rezultat, który pozwala na wypoczynek lub skoncentrowanie się na pracy, nawet gdy robot pracuje w sąsiednim pomieszczeniu.

Nasz standardowy zestaw testów uzupełniliśmy tym razem o test mycia podłóg na mokro. ZACO A9s oferuje 3 tryby intensywności dozowania wody. Jest to pierwszy robot w naszych testach, który poradził sobie z czymś więcej niż tylko z zebraniem świeżych zanieczyszczeń i kurzu. Wibracje wyraźnie intensyfikują pracę, dzięki czemu możliwe było chociażby usunięcie zaschniętych plam po słodkich napojach. W takiej konfiguracji robot jest w stanie realnie wykorzystać hybrydowy potencjał, a jego praca wymiernie wesprze użytkowników domowych.

ZACO A9s - nasza ocena

ZACO A9s to pełnoprawna konstrukcja flagowa. Urządzenie wyróżnia się świetnie wykonaną obudową i zastosowaniem wysokiej klasy materiałów, co nie zawsze było tak oczywiste w przypadku chińskich konstrukcji. Dostęp do funkcji mapowania przestrzeni oraz wygodnej aplikacji to zasób technologii pozwalający na uzyskanie wygody i efektywności pracy umożliwiającej na konkurowanie z dowolnym robotem na rynku. Zgodnie z oczekiwaniami wobec topowej konstrukcji, ZACO A9s dysponuje również niepowtarzalną innowacją w formie mopa wibracyjnego, który sprawia że chyba pierwszy raz urządzenie hybrydowe ma szansę zastąpić tradycyjnego, mopa ręcznego.