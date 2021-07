ZS998-1 EQUATION to klmatory typu "4 w 1". Zapewnia wentylację, oczyszczanie powietrza, chłodzenie i nawilżanie. Jakie cechy zasługują na szczególną uwagę?

ZS998-1 EQUATION to poręczne urządzenie do domu, biura, a także mniejszego sklepu. Oferuje chłodzenie, nawilżanie, oczyszczanie powietrza, wentylację. Dodatkowo filtr chroni przed kurzem. Moc klimatora, wynosząca 75 W, zapewnia przepływ powietrza 156 m3/h. Dostępne są trzy prędkości działania. Do pracy używa wody - w jego obudowie umieszczono dwa pojemniki na lód. Zapewniają do 8 godzin wydajnego działania. Chociaż nie jest możliwe sterowanie przy użyciu pilota, można ustawić czas pracy za pomocą wbudowanego timera.

Co można zarzucić klimatorowi ZS998-1 EQUATION, to dość głośna praca - emituje hałas o natężeniu 63 dB. Nie ma także trybu nocnego, co również jest minusem. Ale na szczęście na tym koniec wad. Na plus należy policzyć kółka, dzięki którym swobodnie można przestawiać urządzenie.

Podsumowując: ZS998-1 EQUATION to model bardzo ekonomiczny i bez zaawansowanych funkcji. Jeśli szukasz prostego klimatora do chłodzenia, nawilżania lub oczyszczania powietrza, otrzymujesz dobrą jakość w stosunku do ceny.