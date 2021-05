ZTE MC7010 to wysokiej klasy zewnętrzny router stacjonarny z wbudowanym modemem sieci 5G. Dzięki montażowi naściennemu otrzymujemy szybkie i stabilne połączenie z internetem przy wykorzystaniu sieci piątej generacji.

ZTE MC7010 to stacjonarny router zewnętrzny. Całość wyposażono w obudowę ODU, która jest odporna na warunki atmosferyczne. Całość montuje się naściennie, aby uzyskać jak najlepszy zasięg sieci 5G.

Router ZTE 5G ODU MC7010

Propozycja chińskiego producenta została wyposażona w wydajny modem Qualcomm Snapdragon SDX55M. Identyczny podzespół znajdziemy we flagowych smartfonach z Androidem. Maksymalna prędkość pobierania w sieci 5G wynosi aż 3,8 Gb/s. Prędkość wysyłania to aż 331 Mb/s. W sieci 4G LTE pobierzemy pliki z prędkością do 1,8 Gb/s oraz wyślemy z prędkością do 270 Mb/s.

Router ZTE 5G MC7010 obsługuje do 128 urządzeń w tym samym czasie.

Urządzeniem zarządzamy z wykorzystaniem wbudowanego interfejsu webowego.

Dzięki obecności zewnętrznej anteny, Router ZTE 5G MC7010 świetnie sprawdzi się na przedmieściach oraz w miejscach ze słabszym pokryciem zasięgu sieci komórkowej.