Zabrałem Huawei nova Y70 na wyjazd. Czy sprawdził się jako kompan podróży? [RECENZJA]

Źródło: PC World / Konrad Łącki

HUAWEI nova Y70 - Wstęp

HUAWEI zaprezentował niedawno propozycję dla osób poszukujących jak najlepszej jakości w niskiej cenie. Model nova Y70 zadebiutował na rynku w lipcu tego roku, a kilka tygodni temu trafił do naszej redakcji w ramach testów.

Urządzenie posiada kilka cech, które istotnie wyróżniają go na tle konkurencji, ale ma również swoje braki. O tym jak smartfon sprawdził się podczas codziennego użytkowania oraz czy spełnił nasze oczekiwania dowiecie się z tego tekstu.

Zobacz również:

HUAWEI nova Y70 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Hisilicon Kirin 710A Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC System: EMUI 12 Typ ekranu: LCD Przekątna ekranu: 6.75 cala Zestaw aparatów: 48+5+2 Mpix Aparat przedni: 8 Mpix Pamięć wewnętrzna: 128 GB Pamięć RAM: 4 Slot na kartę Micro SD: Tak Bateria: 6000 mAh Złącza: USB-C, Jack 3.5 mm Czytnik linii papilarnych: Tak, w przycisku blokady Ładowanie bezprzewodowe: Nie Kolor: Niebieski Wymiary: 168.3 x 77.7 x 8.98 mm Waga: 199 g

HUAWEI nova Y70 - Cena

Smartfon kosztuje 899 zł. Dostępny jest w polskiej dystrybucji w popularnych sklepach z elektroniką takich jak: MediaExpert, X-Kom, czy RTV Euro AGD.

W tym przedziale cenowym większość smartfonów oferuje baterie o pojemności około 5000 mAh, czyli prawie o 1000 mAh mniej niż model nova Y70. Czyni go to jedną z najlepszych propozycji pod względem pracy na pojedynczym ładowaniu w tej kwocie.

Warto również zauważyć, że unikatowy design smartfona zdecydowanie nie sugeruje tak niskiej ceny urządzenia.

HUAWEI nova Y70 - Zawartość zestawu

Urządzenie otrzymujemy w estetycznym białym pudełku z logiem marki oraz nazwą modelu. Tekst zapisany jest czcionką w kolorze przypominającym złoty, co mile kontrastuje z wykończeniem samego opakowania.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

W środku znajduje się smartfon oraz akcesoria dołączone przez producenta. Znajdziemy wśród nich: kabel USB typu C, kostkę do ładowania oraz przezroczyste etui na telefon.

Warto zwrócić uwagę na obecność pełnego zestawu do ładowania, ponieważ coraz więcej producentów decyduje się na dostarczanie swoich urządzeń bez kostki w pudełku. Zamiast tego użytkownik otrzymuje jedynie nowy kabel. W smartfonach z niższej półki cenowej dzieje się to rzadziej i świetnie, że HUAWEI nie poszedł w tę stronę.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Doceniam również obecność przezroczystego etui ochronnego w zestawie, które nie tylko dodatkowo zabezpieczy telefon, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć palcowania plecków urządzenia.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

HUAWEI nova Y70 - Design

Wygląd modelu nova Y70 z całą pewnością należy do jednej z jego największych zalet. Urządzenie prezentuje się bardzo unikatowo i zdecydowanie nie wygląda na produkt ze swojej półki cenowej.

Na przodzie smartfona dominuje duży 6.75 calowy ekran z cienkimi ramkami oraz niewielkim wcięciem na kamerę do selfie. Dolna część obwódki wyświetlacza jest nieco grubsza od pozostałych, co sprawia, że ramki nie są idealnie symetryczne. Jest to jednak drobiazg, na który nie zwracałem uwagi w trakcie codziennego korzystania ze urządzenia.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Producent nie podaje z jakiego materiału wykonane są plecki urządzenia, ale najprawdopodobniej jest to plastik. Może to wpływać na samą wytrzymałość smartfona, ale jednocześnie stanowi czynnik, który zdecydowanie go odchudza. Tył telefonu wykończony jest w intrygujący sposób, a na pleckach powstają charakterystyczne refleksy pod wpływem światła. Przyznaję, że wygląda to świetnie i przywodzi mi na myśl popularne smartfony z serii Honor (swoją drogą kiedyś jedne z ciekawszych propozycji do 1000 zł, również produkowane przez markę Huawei).

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Wyspa z aparatami umieszczona została w standardowym miejscu, czyli w lewej, górnej części plecków urządzenia. Obiektywy znajdują się na wyraźnym wybrzuszeniu i ustawione zostały wertykalnie. Sama wysepka ma natomiast obły kształt, co wyróżnia ją na tle konkurencji, która zazwyczaj decyduje się w tym aspekcie na użycie nieco bardziej zaostrzonych kątów.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Obok obiektywów znajdziemy lampkę flash oraz niewielki napis "AI CAMERA". Szczerze mówiąc ulżyło mi na widok tylko jednego wyraźnego "Huawei" na pleckach urządzenia. Wielu producentów smartfonów znanych jest raczej z dokładnie odwrotnego podejścia do traktowania napisów jako nieodłącznej części designu.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Na dole znajdziemy głośnik, wejście USB-C oraz port słuchawkowy. Jego obecność zdecydowanie cieszy, gdyż będziemy mogli korzystać z naszych przewodowych akcesoriów do odtwarzania muzyki.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Przyciski funkcyjne znajdują po prawej stronie smartfona. Należą do nich klawisz blokady (z wbudowanych czytnikiem linii papilarnych) oraz regulator głośności. Oba znajdują się dość nisko i nie miałem żadnego problemu z ich obsługą przy pomocy jednej dłoni.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Smartfon dostępny jest również w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej.

HUAWEI nova Y70 - Ekran

Model nova Y70 posiada spory ekran, którego przekątna wynosi 6.75 cala. Zajmuje on ponad 90% przedniej powierzchni smartfona. Wyświetlacz jest też wystarczająco jasny, dzięki czemu nie miałem żadnych problemów z odczytywaniem powiadomień lub wiadomości w różnych warunkach pogodowych.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Smartfon świetnie sprawdzi się zarówno do przeglądania social mediów, jak i czytania artykułów online, jednak tym co najlepiej wykorzystuje tą powierzchnie ekranu są filmy.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Obraz podczas oglądania kinowych tytułów jest nie tylko ostry i przepełniony kolorami, ale przede wszystkim duży. Dzięki temu oglądanie ulubionych seriali w łóżku lub przy obiedzie będzie zdecydowanie komfortowe.

Sam obejrzałem na smartfonie wszystkie odcinki "Życia w Kolorze" oraz "Naszej Planety". Śledzenie obu produkcji było przyjemne i zupełnie nie przeszkadzał mi ekran, który tak mocno odbiega wielkością od monitora. Nie jest to oczywiście najlepsze rozwiązanie na stałe, ale z całą pewnością stanowi wygodną alternatywę.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

HUAWEI nova Y70 - Aparat

Urządzenie zostało wyposażone w aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 5 Mpix oraz 2 Mpix obiektyw głębi. Z przodu smartfona znajdziemy kamerę do selfie o rozdzielczości 8 Mpix. Producent chwali się, że robienie zdjęć wspierane jest przez algorytm sztucznej inteligencji, który zadba o to, by wyszły one świetnie w każdych okolicznościach. Sprawdźmy to.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Pozytywnie zaskoczyły mnie zdjęcia wykonywane obiektom znajdującym się w ruchu. W tym wypadku modelem na fotografii jest labrador Bogdan, którego ciężko namówić do statycznego pozowania.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Wykonałem również kilka ujęć ze zbliżenia, a poziom detali nie rozczarowuje.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Aparat posiada wiele dodatkowych funkcji, dzięki którym można uzyskać nietypowe efekty wizualne. Należą do nich m.in. film poklatkowy, opcje malowania światłem, czy panorama.

Najbardziej użyteczny wydał mi się jednak Tryb Nocny, który umożliwia wykonywanie ładnych zdjęć przy trudnych warunkach oświetleniowych. Zdecydowałem się to sprawdzić, a poniżej możecie zobaczyć kilka fotografii wykonanych w dość skąpych, jeśli chodzi o światło, miejscach o godzinie 1:00 w nocy.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

HUAWEI nova Y70 - Bateria

Bateria jest zdecydowanie największą zaletą tego smartfona. Producent zapewnia, że urządzenie będziemy musieli ładować maksymalnie dwa razy w ciągu tygodnia, a wyniki moich testów są nawet bardziej optymistyczne.

Przy standardowym korzystaniu z modelu nova Y70 w dni robocze, które w większości spędzam pracując na laptopie, smartfon traci w ciągu całego dnia maksymalnie 20% baterii. Używałem go wtedy do przeglądania internetu, sprawdzania messengera oraz pojedynczych spacerów ze Spotify na słuchawkach.

W trakcie intensywniejszego użytkowania urządzenie wciąż wypada świetnie. Przykładowo: po godzinnym seansie nowego filmu Gray Man na Netfliksie (z prawie maksymalną jasnością ekranu oraz włączonym modułem bluetooth i lokalizacją) smartfon stracił zaledwie 9% baterii. Trwający 20 minut spacer w słuchawkach bezprzewodowych, z włączonym Spotify, to utrata baterii na poziomie około 3%. Trwająca 10 minut sesja gry w Subway Princess kosztowała nove Y70 zaledwie 1% baterii. Urządzenie wypada w tym aspekcie naprawdę solidnie.

Każde testowane przez naszą redakcję urządzenie poddawane jest identycznej próbie, podczas której odtwarzamy wideo, aż do wyczerpania baterii (zapętlony plik w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone). Huawei nova Y70 rozładował się po około 25 godzinach. Jest to świetny wynik, a sam smartfon plasuje się w czołówce urządzeń testowanych przed naszą redakcję.

Nie zawodzi również szybkie ładowanie. Bateria z poziomu 58% osiąga 100% w około 50 minut ładowania.

HUAWEI nova Y70 - Wydajność

W tym aspekcie urządzenie prezentuje się dość nierówno. Wydajność smartfona testowałem na trzy sposoby: podczas codziennego użytku, grając oraz przeglądając wiele kart na natywnej dla systemu przeglądarce.

Najlepiej nova Y70 wypada w grach. Spędziłem sporo czasu testując alternatywę dla Subway Surfera, a konkretniej Subway Princess Runner i ani razu nie spotkałem się z żadnymi niechcianymi przycięciami lub crushowaniem tytułu.

Animacje w modelu nova Y70 bywają momentami nieresponsywne i potrzebują chwili na reakcje. Są to oczywiście opóźnienia rzędu milisekund, ale mogą być delikatnie irytujące. Przełączanie się między aplikacjami nie stanowiło kłopotu, choć czasem prowadziło do delikatnych zacięć animacji. Przyznaję jednak, że smartfon ani razu się nie zawiesił, ani nie wymagał ponownego uruchomienia. Nie jest to więc najszybsze urządzenie, ale z całą pewnością gwarantuje stabilność podczas użytkowania.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Podobnie smartfon sprawdza się podczas przeglądania wielu kart w przeglądarce. Używałem do tego natywnej dla urządzenia wyszukiwarki. Aplikacja nie uruchamia się najszybciej, a strony potrzebowały sekundy/kilku sekund, żeby się wgrać, ale później były już gotowe podczas każdorazowego przełączania kart i nie wymagały dodatkowego oczekiwania z mojej strony.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Wykonałem również testy syntetyczne smartfona przy pomocy aplikacji GeekBench 5. Tak prezentują się wyniki jakie uzyskało urządzenie.

W teście pojedynczego rdzenia nova Y70 uzyskał 297 punktów, a w teście wielu rdzeni wynik 1377 punktów.

Rezultaty drugiego porównania są tylko nieco gorsze od droższego Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Znacznie słabiej wypadły jednak testy pojedynczego rdzenia.

HUAWEI nova Y70 - Jak sprawdzi się podczas wyjazdu?

Model nova Y70 wydaje się idealnym kandydatem na towarzysza podróży. Urządzenie posiada solidną baterię, wyraźny ekran i sporo wolnego miejsca na pliki użytkownika. Wolałem jednak przetestować swoje przypuszczenia na własnej skórze i zdecydowałem się używać telefonu jako mojego jedynego urządzenia podczas kilkugodzinnej wyprawy.

Poniżej opisuję poszczególne etapy podróży, skupiając się na aplikacjach, funkcjach oraz stanie baterii podczas każdego z nich.

Wszystkie fotografie, które zobaczycie w tej części recenzji zostały wykonane przy pomocy recenzowanego smartfona.

Etap 1

Czas trwania: 12:00 - 12:56

Stan baterii: Z 95% do 87%

Włączone funkcje: Lokalizacja, Mapy Petal, Spotify, Bluetooth

Opis: Podczas pierwszego etapu korzystałem przede wszystkim z Map Petal - wbudowanej w system aplikacji do nawigacji. W trakcie prawie godzinnej podróży smartfon cały czas używał lokalizacji oraz transferu danych, a także odtwarzał muzykę ze Spotify. Urządzenie miało również włączoną funkcję Bluetooth.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Etap 2

Czas trwania: 12:56 - 13:32

Stan baterii: Z 87% do 85%

Włączone funkcje: Lokalizacja, Spotify, Bluetooth

Opis: Po dojechaniu na miejsce rozpocząłem załatwianie prywatnych obowiązków oraz udałem się na krótkie zakupy. W trakcie tych 40 minut smartfon wciąż miał włączoną lokalizację oraz funkcję Bluetooth, dzięki której łączyłem się z nim moimi słuchawkami. Przez cały ten czas słuchałem również muzyki na Spotify przy użyciu transmisji danych. Przyznam, że byłem zaskoczony wytrzymałością baterii, która po całych zakupach straciła zaledwie 2% energii.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Etap 3

Czas trwania: 13:32 - 14:28

Stan baterii: Z 85% do 80%

Włączone funkcje: Lokalizacja, Spotify, Bluetooth, Mapy Petal

Opis: Następnie udałem się do parku, aby wykonać kilka zdjęć. Droga nie była zbyt długa, ale zauważyłem, że Mapy Petal mają jedną bardzo interesującą funkcję - pokazują one przybliżoną wizualizację tego w jakim miejscu na drodze jesteśmy, gdy znajdujemy się przed skrzyżowaniem, rondem, czy światłami.

Przyznaję, że to znacznie ułatwia zorientowanie się w trasie podczas podróży w zupełnie nowym miejscu. W parku spędziłem kilkadziesiąt minut słuchając muzyki (Spotify + transmisja danych) oraz wykonując zdjęcia.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Etap 4

Czas trwania: 14:28 - 15:15

Stan baterii: Z 80% do 73%

Włączone funkcje: Lokalizacja, Spotify, Bluetooth, Mapy Petal

Opis: Droga powrotna trwała nieco krócej niż podróż w miejsce docelowe i kosztowała smartfon 7% baterii.

Wnioski

Najważniejszy wniosek jaki nasuwa się po tej krótkiej wycieczce jest taki, że to Mapy Petal są najbardziej wymagającą dla urządzenia aplikacją pod względem utraty energii. Mimo to, nova Y70 posłużył mi przez ponad 3 godziny i przy pełnej wydajności (wykonując zdjęcia, korzystając z map, lokalizacji, Blutetooh, Spotify) stracił zaledwie 22% baterii. Naprawdę ciężko jest mi sobie wyobrazić lepszego kompana na codzienne wyjazdy.

HUAWEI nova Y70 - Dla kogo jest ten smartfon?

Ostatnia część recenzji to moje subiektywne rozważanie na temat tego, komu poleciłbym model nova Y70. Przyznaję, że urządzenie ma sporo zalet, które mogą zachęcać potencjalnych użytkowników, ale ma również swoje braki, które zapewne będą dla niektórych nie do przejścia.

W tej drugiej kategorii zamieściłbym przede wszystkim brak usług Google, które dla wielu osób stanowią sporą część codziennego użytkowania smartfona. Oglądanie YouTube'a jest co prawda możliwe, np. z poziomu przeglądarki, jednak dla użytkowników korzystających z YouTube Premium nie będzie to satysfakcjonujące. Do wad zaliczyłbym również sporadycznie zacinające się animacje aplikacji, które spowalniają działanie smartfona.

Zalet jest jednak znacznie więcej i to one zdecydowały o grupie odbiorców, której chciałbym polecić model nova Y70. Recenzowany przeze mnie smartfon sprawdzi się, przede wszystkim, jako propozycja dla osób, które nie chcą ładować swojego telefonu codziennie, lub nie są w stanie tego robić, ponieważ większą część dnia spędzają np. w trasie. W takim przypadku - jeśli chcemy zamknąć się w kwocie do 1000 zł - najczęściej jesteśmy zmuszeni do zrezygnowania z naszych oczekiwań względem wyglądu smartfona oraz aparatu na rzecz pojemności baterii. Huawei nova Y70 oferuje jednak wszystkie te cechy za 899 zł. Otrzymujemy więc długi czas pracy na jednym ładowaniu, unikalny design (który jak już wspominałem - zdecydowanie wyróżnia go w tej półce cenowej) oraz trzy aparaty wspierane przez algorytm sztucznej inteligencji.

Podsumowując

Huawei nova Y70 to minimalistyczny smartfon z bardzo mocną baterią, który świetnie sprawdzi się jako towarzysz wakacyjnych wyjazdów oraz służbowych podróży. Urządzenie może przypaść do gustu różnym grupom odbiorców, ale z całą pewnością najbardziej docenią go użytkownicy oczekujący telefonu z mocną baterią, który wytrzyma wielogodzinne wycieczki oraz długie nawigowanie trasy.